2019 Á¦2È¸ ¹æ»ê½ÃÀå Æ÷Æ÷³²³à ¹Ú¶÷È¸, °É±×·ì ÇÃ·¡½¬, °¡¼ö Àå¹ÎÈ£ Ãâ¿¬...12ÀÏ °³ÃÖ

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ÀÌ¹ø 2019 Á¦2È¸ ¹æ»ê½ÃÀå Æ÷Æ÷³²³à ¹Ú¶÷È¸ Çà»ç´Â Æ÷Àå ÀÚÀç, Æ÷ÀåÀÎ¼â µî ÆÐÅ°Áö °ü·Ã »ê¾÷À¸·Î Æ¯ÈµÈ ¹æ»ê½ÃÀåÀ» ¼ÒºñÀÚµé¿¡°Ô ³Î¸® ¾Ë¸®ÀÚ´Â ÃëÁö ÆîÃÄÁø´Ù.
2019 Á¦2È¸ ¹æ»ê½ÃÀå Æ÷Æ÷³²³à ¹Ú¶÷È¸ Çà»ç Å¸ÀÌÆ²ÀÎ 'Æ÷Æ÷³²³à'´Â 'Æ÷ÀåÇÏ´Â ³²ÀÚ, Æ÷ÀåÇÏ´Â ¿©ÀÚ 'ÀÇ ÁÙÀÓ¸»ÀÌ¸ç, ¹Ú¶÷È¸ÀÇ ¿î¿µÀº ½ÃÀå ÁÖÂ÷Àå¿¡ µé¾î¼³ Æ¯¼³¹«´ë¿Í Àü½Ã ºÎ½º¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ²Ù¸çÁø´Ù.
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Áß±¸Ã» ¼Ò»ó°øÀÎ ´ã´ç°ú °ü°èÀÚ´Â "Ã»°èÃµ, ÁßºÎ½ÃÀå ·±¤Àå½ÃÀå°ú ÀÎÁ¢ÇÑ ÁÁÀº ÀÔÁö¿¡ ¿©Å¸ ½ÃÀå¿¡¼± ´Ù·çÁö ¾Ê´Â µ¶Ã¢ÀûÀÎ ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î °æÀï·ÂÀ» °®Ãá ½ÃÀå."ÀÌ¶ó¸ç, "ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸°¡ Æ¯È÷ °³¼ºÀ» Ãß±¸ÇÏ´Â ÀþÀº Ãþ¿¡ ¾îÇÊÇÏ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ±â´ëÇÑ´Ù."¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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