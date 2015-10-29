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Áö³ 9¿ù 14ÀÏ ÇÑ/Ä¯ ¹®È ±³·ù ÄÜ¼Æ® '±Û·Î¹ú ÄÃÃ³ Æä½ºÆ¼¹ú(GLOBAL CULTURE FESTIVAL)'ÀÌ ¼ºÈ²¸®¿¡ ÆîÃÄÁ³´Ù.
¾È»ê ¹°ÀÇ ±¤Àå¿¡¼ ÆîÃÄÁø 'GLOBAL CULTURE FESTIVAL 2019' ÄÜ¼Æ®´Â Ä¯º¸µð¾Æ 'K've Entertainment'¿Í ÇÑ±¹ 'HY company'°¡ °øµ¿ ÁÖ°üÇÏ¿´´Ù.
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