°¨¼º ¾îÄí½ºÆ½ µà¿À 'Á¤Èì¹êµå'¡¤'¿ÀÁöÈ£', ¿µÈ­ ¡®¼ö»óÇÑ ÀÌ¿ô¡¯ OST ¡®Äá´ÚÄá´Ú¡¯ ½Åº¸ ¹ß¸Å

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.10.7 ¿ù 17:08
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½ÂÀÎ 2019.10.07  
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Ã¹ Á¤±Ô¾Ù¹ü ‘How are you'¿Í EP¾Ù¹ü ’¿¬¾ÖÀÇ ±â·Ï‘À» ¹ß¸ÅÇÏ¿´À¸¸ç ÃÖ±Ù ½Åº¸ ’¾È³ç‘À» 10¿ù 2ÀÏ¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ¿´´Ù. ÀÌµéÀº ¸Å¿ù ÀÚ½ÅµéÀÇ ÀÛ¾÷½ÇÀ» °ø¿¬ÀåÀ¸·Î ²Ù¸ç ’°¡³»¼ö°ø¿¬‘À» °³ÃÖÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ¿¬¸» ´Üµ¶ÄÜ¼­Æ®¸¦ ÁØºñÁßÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr 

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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