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°¨¼º ¾îÄí½ºÆ½ µà¿À 'Á¤Èì¹êµå'·'¿ÀÁöÈ£', ¿µÈ ‘¼ö»óÇÑ ÀÌ¿ô’ OST ‘Äá´ÚÄá´Ú’ ½Åº¸ ¹ß¸Å
¾îÄí½ºÆ½µà¿À Á¤Èì¹êµå°¡ ¿ÀÁöÈ£, ¿À±¤·Ï ÁÖ¿¬ÀÇ ¿µÈ ‘¼ö»óÇÑ ÀÌ¿ô’ÀÇ OST ‘Äá´ÚÄá´Ú’À» ¿À´Â 8ÀÏ Á¤¿À¿¡ °ø°³ÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº ÀÌ»óÈÆ °¨µ¶°ú ¿µÈ¸¦ Á¦ÀÛÇÏ¸é¼ºÎÅÍ ÀÇ±âÅõÇÕµÇ¾î ÁøÇàµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î ¿µÈÀÇ ¿£µù Å©·¡µ÷¿¡ ¾î¿ï¸®´Â ´À³¦À¸·Î ¼±°îµÇ¾î ¹ß¸ÅÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
½Å°î ‘Äá´ÚÄá´Ú’Àº ÀÛ»ç, ÀÛ°î¿¡ Á¤Èì¹êµåÀÇ ¸â¹ö Á¤¹Î°æ°ú È²¸íÈìÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©ÇØ ÄÚ¹Ìµð¶ó´Â Àå¸£¿Í ¾î¿ï¸®´Â ¹à°í °Ç°ÇÑ ´À³¦ÀÇ °îÀ¸·Î Á¤Èì¹êµåÀÇ ¾îÄí½ºÆ½ÇÑ °¨¼ºÀÌ Àß ¹¯¾î³ª´Â ´Þ´ÞÇÏ°í »ç¶û½º·¯¿î °îÀÌ´Ù.
Áö³ 9¿ù 25ÀÏ¿¡ ÁøÇàµÈ ‘¼ö»óÇÑ ÀÌ¿ô’ VIP ½Ã»çÈ¸¿¡¼µµ ±ôÂ¦ ÀÎ»ç¹«´ë¸¦ °¡Á³´ø Á¤Èì¹êµåÀÇ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ¿ª½Ã ¿µÈÀÇ ÁÖ¿ä Àå¸éµéÀÌ »ðÀÔµÇ¾î ´õ¿í °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
Á¤Èì¹êµå´Â 2014³â 8¿ù ‘ºñÄ¡ÆÄ¶ó´ÙÀÌ½º’ ½Ì±Û·Î µ¥ºßÇÑ ÈÄ 11ÀåÀÇ ½Ì±ÛÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ°í SBS ‘»ç¶ûÀÇ ¿Âµµ’, MBC ‘º¸±×¸¾’, KBS’¹Ì¿öµµ »ç¶ûÇØ’, À¥Å÷¿øÀÛÀÇ µå¶ó¸¶ ‘È¸»ç¸¦ °üµÎ´Â ÃÖ°íÀÇ ¼ø°£’ OST, EBS ‘»õ¹Ì¿Í ¸ÅÁ÷Å¥ºê‘ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ½Ã¸®Áî µî 8ÀåÀÇ ´Ù¾çÇÑ µå¶ó¸¶ OST¿¡ Âü¿©ÇÏ¿´À¸¸ç ¿©·¯ ¹æ¼ÛÀ¸·Î ´ëÁßµé°ú ÀÎ»çÇÏ¿´´Ù.
Ã¹ Á¤±Ô¾Ù¹ü ‘How are you'¿Í EP¾Ù¹ü ’¿¬¾ÖÀÇ ±â·Ï‘À» ¹ß¸ÅÇÏ¿´À¸¸ç ÃÖ±Ù ½Åº¸ ’¾È³ç‘À» 10¿ù 2ÀÏ¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ¿´´Ù. ÀÌµéÀº ¸Å¿ù ÀÚ½ÅµéÀÇ ÀÛ¾÷½ÇÀ» °ø¿¬ÀåÀ¸·Î ²Ù¸ç ’°¡³»¼ö°ø¿¬‘À» °³ÃÖÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ¿¬¸» ´Üµ¶ÄÜ¼Æ®¸¦ ÁØºñÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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