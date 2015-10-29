MBC ³¶¸¸Å¬·´, µÎ ·¹Àüµå ½ºÅ¸µéÀÇ µîÀåÀ¸·Î ÆÒ ¹ÌÆÃ ÇöÀåÀ¸·Î Å»¹Ù²Þ

¿Õ³â¿¡ °¡¿ä°è¸¦ µÚÁý¾î ³õ¾Ò´ø µÎ ·¹Àüµå ½ºÅ¸µéÀÇ µîÀå°ú ÇÔ²² ÆÒ ¹ÌÆÃ ÇöÀåÀ¸·Î º¯ÇØ¹ö¸° ³¶¸¸Å¬·´ ½ºÆ©µð¿À. MCµéÀº ±è¿Ï¼±°ú 015BÀÇ È÷Æ®°îÀ» µû¶ó ºÎ¸£´Â°¡ ÇÏ¸é ¼ÖºóÀº ±è¿Ï¼±ÀÇ È÷Æ®°î ‘¸®µë ¼ÓÀÇ ±× ÃãÀ»’ÀÇ ÆÄ°Ý ´í½º¸¦ ¿Ïº®ÇÏ°Ô Àç¿¬ÇØ³»¸ç ¿ÀÇÁ´×ºÎÅÍ ºÐÀ§±â¸¦ ´Þ±É´Ù.
ÀÌ¾îÁø ÅäÅ©¿¡¼ ±è¿Ï¼±Àº Á¦´ë·Î µÈ ¿¬¾Ö¸¦ ´Ü ÇÑ ¹øµµ ÇØº¸Áö ¸øÇß´Ù´Â ÆøÅº °í¹éÀ» ÇØ ¸ðµÎ¸¦ ³î¶ó°Ô Çß´Âµ¥. ¹ÏÁö ¸øÇÏ°Ú´Ù´Â MCµé¿¡°Ô ±è¿Ï¼±Àº “±× ´ç½Ã¿¡ ¾Æ¹«µµ ÀúÇÑÅ× ¾È ¿Ô´Ù”¸ç ¿ôÀ½À» ÅÍÆ®·È´Ù. ÀÌ¾î, ±è¿Ï¼±Àº “Áö±ÝÀº ¿¬¾Ö°¡ ±ÍÂú´Ù. °í¾çÀÌ¶û »ç´Ï±î ¿Ü·Î¿îÁöµµ ¸ð¸£°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ÀÌ¾î ±è¿Ï¼±Àº µ¥ºß ÃÊºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö º»ÀÎÀÇ ‘Á¤Ã¼¼º’¿¡ ´ëÇÑ °í¹ÎÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ¼ÖÁ÷ÇÑ ½ÉÁ¤À» ÅÐ¾î³õ±âµµ Çß´Ù.
ÀåÈ£ÀÏÀº 015B È°µ¿ ½ÃÀý¿¡ °Þ¾ú´ø ºñÇÏÀÎµå¸¦ °ø°³Çß´Ù. ¼ýÀÚ¿Í ¿µ¾î Á¶ÇÕÀÇ‘015B’¶ó´Â ÆÀ¸í¿¡ °üÇØ ¹¯ÀÚ ±×´Â “º°´Ù¸¥ ¶æÀÌ ¾ø´Ù”¶ó¸ç, "µ¥ºß ÈÄ¿¡ ¶æÀ» ±ÞÁ¶Çß´Ù"°í ¸»ÇÏ¸ç ¿ô¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ, µ¥ºß°î ‘ÅÖ ºó °Å¸®¿¡¼’ÀÇ °´¿ø º¸ÄÃÀ» ¿µÀÔÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ÆÀÀÌ ÇØÃ¼ÇÒ Á¤µµ·Î Å« ºÒÈ(?)°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í °í¹éÇß´Âµ¥. ÀåÈ£ÀÏÀº ±× ÀÌÀ¯·Î “ÀÌ °îÀ» À±Á¾½ÅÀÌ ºÒ·¶´Âµ¥, ³ª´Â ‘±×ÀÇ ¾ó±¼ÀÌ ³Ê¹«ÇÏ´Ù’¸ç ¿µÀÔÀ» ¹Ý´ëÇß´Ù”°í °í¹éÇØ ½ºÆ©µð¿À¸¦ ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µé¾ú´Ù. ÀÌ¾î, °¡¼ö ³ª¹ÌÀÇ ³ë·¡ÀÌÀÚ °øÀÏ¿ÀºñÀÇ ¸®¸ÞÀÌÅ©°îÀÎ ‘½½ÇÂ ÀÎ¿¬'¿¡ ¾ôÈù Æ¯º°ÇÑ »ç¿¬À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾îÁø ¶óÀÌºê ¹«´ë¿¡¼ ±è¿Ï¼±Àº ¿©ÀüÇÑ Ä«¸®½º¸¶¿Í Æø¹ßÀûÀÎ °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ¸ðµÎ¸¦ ±ôÂ¦ ³î¶ó°Ô Çß´Ù´Â ÈÄ¹®. ‘º£Å×¶û MC’ ÀÌÈÖÀç¿Í Áö»ó·Ä, ‘¿¹´É°è ´ºÆäÀÌ½º’·Î È°¾à ÁßÀÎ ¶óºÕÀÇ ¼Öºó°ú ‘°³¼ºÆÄ ¹è¿ì’ È²¼®Á¤, ±×¸®°í ¸ÅÈ¸ °Ô½ºÆ® ¸ÂÃãÇü Èú¸µ Çªµå¸¦ ´ã´çÇÏ´Â ³¶¸¸ ½¦ÇÁ ÀÌÈ¿³²(±ÝÆÄ)ÀÌ ÁøÇàÀ» ¸Ã¾Æ, °ø°¨ °¡µæÇÑ À½¾Ç°ú À½½Ä, ÀÌ¾ß±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» ¿òÁ÷ÀÌ´Â °íÇ°°Ý ¶óÀÌºê ¹ÂÁ÷ ÅäÅ©¼î ‘³¶¸¸Å¬·´’. ±× ³× ¹øÂ° ÀÌ¾ß±â´Â ¿À´Ã(7ÀÏ) ¹ã 12½Ã 20ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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