사회종합 울산 중구 함월노인복지관, '제4회 함월구름다리 소소한음악회 with 플리마켓 소소한 행복' 행사 가져 승인 2019.10.08 15:57:35 울산 중구 함월노인복지관(관장 장숙기)은 8일 복지관 야외정원 및 2층 구름다리에서 '제4회 함월구름다리 소소한음악회 with 플리마켓 소소한 행복’ 행사를 열었다.



매년 노인의 날이 있는 10월에 진행되고 있는 '함월구름다리 소소한음악회 with 플리마켓 소소한 행복’ 행사는 지역사회와 소통하는 노인문화를 조성하여 어르신 스스로 일상에서 소소한 행복을 만들자는 의미로 올해로 4회째 맞고 있다. 올해는 음악회 사회, 수제품 판매, 먹거리 장터 진행 등 모두 어르신들의 주도로 진행됐다. 소소한 음악회는 어르신들 공연과 더불어 지역의 다양한 전문 음악인의 무대를 선보였고 특히 7세 아이들과(공동직장 푸른들어린이집) 어르신이(함월노인복지관 하모니카반) 함께한 감동적인 하모니카 협연도 열렸다. 이번 행사는 한국화학연구원과 ㈜젬스, ㈜유시스, ㈜엔코아네트웍스, 코렐테크놀로지(주)유망중소기업 4개사 후원으로 마련되었으며, 농협주부대학, 한국동서발전(주) 직원, 함월달달한카페봉사단 등 지역의 다양한 자원봉사자가 함께해 의미를 더했다.

장숙기 관장은 "적극적으로 재능을 나누는 어르신들이 계시기에 오늘의 행사가 있을 수 있었다"라며 "어르신이 주도하는 문화활동을 확대해 나갈 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.임규동기자

