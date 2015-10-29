ÀüÀÚ·£µå Ä¡¾î¸®´õ '½Å¼¼Èñ', µ¶º¸ÀûÀÎ ¼½½Ã¹Ì ¿Ïº®ÇÑ S¶óÀÎ ¸ö¸Å °ú½Ã

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½Å¼¼Èñ Ä¡¾î¸®´õ´Â 2019~2020 ÀüÀÚ·£µå ¿¤¸®ÆÝÃ÷ ÇÁ·Î³ó±¸´Ü Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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