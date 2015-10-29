°É±×·ì '¿»·Îºñ', ÀÏº» ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ ÀÌ¾î ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÄÉÀÌÆË ÁøÃâ

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°É±×·ì ¿»·Îºñ(Yellow Bee) ÀÏº» ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ ÀÌ¾î ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÄÉÀÌÆË ÁøÃâ, JTBC·Î ³ìÈÆí¼º µÇ¾ú´Ù.
ÀÏº» ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ¸¶Ä¡°í 5ÀÏ ÀÔ±¹ÇÏ´Â °É±×·ì ¿»·Îºñ(Yellow Bee)°¡ °æ±âµµ°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ÇØ¿Ü ÄÉÀÌÆË °ø¿¬ÀÇ ¶óÀÎ¾÷¿¡ ¿À¸£¸é¼ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¿¡µñ¼Ç ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼´Â "°É±×·ì ¿»·Îºñ°¡ 'Follow Gyeonggi K-Culture Festa IN ÀÎµµ³×½Ã¾Æ'¿¡ ÇÕ·ùÇÑ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
°æ±âµµ¿¡¼ ÁÖÃÖÇÏ´Â ÀÌ¹ø 'Follow Gyeonggi K-Culture Festa'´Â 2019 10¿ù 19~20ÀÏ ÀÚÄ«¸£Å¸¿¡¼ ¿¸®´Â ´ë±Ô¸ð K-POP ÄÜ¼Æ®·Î JTBC·Î ³ìÈÆí¼ºÀÌ µÇ¾îÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÄÉÀÌÆË Æä½ºÆ¼¹úÀÇ ¶óÀÎ¾÷Àº 'JBJ95, ±èÁ¾±¹, ¿¡ÇÈÇÏÀÌ, VAV, DIA, ¹é¾Æ¿¬, °ø¿ø¼Ò³à(GWSN), ¿ø¹Ð¸®¾ð(1MILLION), ÅÂ¹Î, GRP, ·¯ºí¸®Áî, ´õ·ÎÁî, ¿»·Îºñ'µîÀÇ ÆÀÀÌ Ãâ¿¬À» ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí '·ùÈñ(¸®´õ), ¾Ö´Ï, ¾Æ¸®, ¼Ò¿¹, ¼³ÇÏ'·Î ±¸¼ºµÈ 5ÀÎÁ¶ ¿»·Îºñ(Yellow Bee)´Â 3¹øÂ° ½Ì±Û ‘DVD’ ¹ß¸Å ÈÄ ±¹³»´Â ¹°·Ð ÇØ¿Ü ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÄÉÀÌ½º·Î µî±ØÇÏ´Â Â÷¼¼´ë ÄÉÀÌÆË ±×·ìÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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