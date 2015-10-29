°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.10.9 ¼ö 16:08
¿¬¿¹/½Ã»ç
°É±×·ì '¿»·Îºñ', ÀÏº» ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ ÀÌ¾î ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÄÉÀÌÆË ÁøÃâ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.10.09  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø / ¿¡µñ¼Ç¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

°É±×·ì ¿»·Îºñ(Yellow Bee) ÀÏº» ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ ÀÌ¾î ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÄÉÀÌÆË ÁøÃâ, JTBC·Î ³ìÈ­Æí¼º µÇ¾ú´Ù.

ÀÏº» ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ¸¶Ä¡°í 5ÀÏ ÀÔ±¹ÇÏ´Â °É±×·ì ¿»·Îºñ(Yellow Bee)°¡ °æ±âµµ°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ÇØ¿Ü ÄÉÀÌÆË °ø¿¬ÀÇ ¶óÀÎ¾÷¿¡ ¿À¸£¸é¼­ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.

¼Ò¼Ó»ç ¿¡µñ¼Ç ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼­´Â "°É±×·ì ¿»·Îºñ°¡ 'Follow Gyeonggi K-Culture Festa IN ÀÎµµ³×½Ã¾Æ'¿¡ ÇÕ·ùÇÑ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.

°æ±âµµ¿¡¼­ ÁÖÃÖÇÏ´Â ÀÌ¹ø 'Follow Gyeonggi K-Culture Festa'´Â 2019 10¿ù 19~20ÀÏ ÀÚÄ«¸£Å¸¿¡¼­ ¿­¸®´Â ´ë±Ô¸ð K-POP ÄÜ¼­Æ®·Î JTBC·Î ³ìÈ­Æí¼ºÀÌ µÇ¾îÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÄÉÀÌÆË Æä½ºÆ¼¹úÀÇ ¶óÀÎ¾÷Àº 'JBJ95, ±èÁ¾±¹, ¿¡ÇÈÇÏÀÌ, VAV, DIA, ¹é¾Æ¿¬, °ø¿ø¼Ò³à(GWSN), ¿ø¹Ð¸®¾ð(1MILLION), ÅÂ¹Î, GRP, ·¯ºí¸®Áî, ´õ·ÎÁî, ¿»·Îºñ'µîÀÇ ÆÀÀÌ Ãâ¿¬À» ÇÑ´Ù.

ÇÑÆí '·ùÈñ(¸®´õ), ¾Ö´Ï, ¾Æ¸®, ¼Ò¿¹, ¼³ÇÏ'·Î ±¸¼ºµÈ 5ÀÎÁ¶ ¿»·Îºñ(Yellow Bee)´Â 3¹øÂ° ½Ì±Û ‘DVD’ ¹ß¸Å ÈÄ ±¹³»´Â ¹°·Ð ÇØ¿Ü ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÄÉÀÌ½º·Î µî±ØÇÏ´Â Â÷¼¼´ë ÄÉÀÌÆË ±×·ìÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
ÇÑ±¹ ºÎÀÚµéÀÌ ²ÅÀº ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ 1À§ ¡®»ó°¡¡¯
2
¿ï»ê Áß±¸ ÇÔ¿ù³ëÀÎº¹Áö°ü, 'Á¦4È¸ ÇÔ¿ù±¸¸§´Ù¸® ¼Ò¼ÒÇÑÀ½¾ÇÈ¸ with ÇÃ¸®¸¶ÄÏ ¼Ò¼ÒÇÑ Çàº¹' Çà»ç °¡Á®
3
½¡ºÒµÅÁö°¥ºñ ¹«ÇÑ¸®ÇÊ Àü¹®Á¡ ¸í·ûÁø»ç°¥ºñ, TvN »õ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ¡®³¯ ³ì¿©ÁÖ¿À¡¯ Á¦ÀÛÁö¿ø
4
¾ð´õÆù, °¶·°½Ã³ëÆ®10 °¡°Ý 10¸¸¿ø´ë, °¶³ëÆ®10 ´ë¶õ, ¾ÆÀÌÆù11Ãâ½Ã±â³ä, ÇÑÁ¤ÀÌº¥Æ®
5
ÀÎÃµ¿µÁ¾µµ¸ÀÁý ¡®¾ß½ÉÀÜ±âÁö¶±¡¯, ¸ö¿¡ ÁÁÀº ¹ßÈ¿ ¶± 2+1 ¿ÀÇÂ±â³ä Çà»ç ÁøÇàÇØ
6
¸¸È­Ä«ÆäÃ¢¾÷ ºê·£µå ¡®¹úÅ÷¡¯, ¸ÅÀå Ã¼Çè °¡´ÉÇÑ »ç¾÷¼³¸íÈ¸ ¿­·Á¡¦ ¹®ÀÇ ¼âµµ!
7
ÀÎÅÍ³Ýºñ±³»çÀÌÆ®, SK LG KT TV °áÇÕ»óÇ° ¸ÂÃãÇü ¼³Ä¡ ÃßÃµ ¡®ÀÎÅÍ³Ý¼­Æ÷ÅÍ¡¯ 1ÀÎ°¡±¸ °ü½É
8
(ºÎ°í) ÀÌÁ¦Áß(°í·Á¾Æ¿¬ ºÎÈ¸Àå )¾¾ Àå¸ð»ó
9
Â÷ÀÌ³ª¹êµå Åº¸ÞÀÌ, ¿À´Â 10¿ù 19ÀÏ ±¹³» ÇÖÇÑ ºäÆ¼ ºê·£µåµé°ú ÇÔ²² 1³â ºê·£µù ¿ÕÈ« ¼Ö·ç¼Ç ÁøÇà
10
Æ¯º°ºÐ¾ç ³ª¼± ¡®¼öÁö ¼ºº¹Èú½ºÅ×ÀÌÆ®&ÀÚÀÌ¡¯, Èñ¼Ò¼º ³ôÀº Áß´ëÇü ¾ÆÆÄÆ® °ø±ÞÇØ ÀÎ±â
»ýÅÂ»çÁø°¡ È²Á¾ÁÖ¾¾, ÇÑÁö¿¡ ´ã¾Æ³½ µÎ·ç¹ÌÀÇ °í°íÇÑ ±â»ó¡¤Ç°°Ý
ÄÚ¹Ìµð ¿¬±Ø ¡®¿î»¡·Î¸Ç½º¡¯, Ã»Ãá³²³àÀÇ ÄÚ¹ÍÇÏ¸é¼­µµ ¾ÖÆ¶ÇÑ »ç...
ÀÌ´ÏÂî¾Æ ¡®¹è¹è ²¿ÀÎ À½¾ÇÈ¸¡¯, 10ÀÏ ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü¼­ °ø¿¬
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2019³â 10¿ù 7ÀÏ~)
¸·¿À¸¥ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦ 11ÀÏ±îÁö 303Æí ¼±º¸¿©

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr