Æ®·ÎÆ® ½Åµ¿ 'Àå¼ÛÈ£¿Í Á¤µ¿¿ø', ¿µÈ£³² ±¹¹Î ³²µ¿»ý µà¿§ 'À°½Ê·É' ¹ßÇ¥

연예/시사 트로트 신동 '장송호와 정동원', 영호남 국민 남동생 듀엣 '육십령' 발표 승인 2019.10.10 영호남 환상 케미, '나훈아 VS 남진, 송가인 VS 홍자'에 이어 차세대 HOT 이슈 메이커는 누가 될 것인가? 10월 10일 텐텐 데이 정오에 음원 공개를 준비 중인 국민 트로트 신동 '장송호 VS 정동원'의 환상 케미가 이슈의 주인공으로 떠오르고 있다. 경남 하동 트로트 신동 초등생 가수 '정동원'과 전남 순천 트로트 신동 출신 고교생 가수'장송호'가 "오는 10월 10일 정오 스페셜 콜라보레이션 트로트 신곡 '육십령'을 발표한다.'고 전했다. 함양과 장수, 영호남을 잇는 '육십령고개'가 빚어낸 동서화합의 노래 '육십령'은 삼국시대부터 현재에 이르기까지 장수 육십리, 함양 육십리, 험산준령 육십령 고개를 넘나들며 인생 이순 육십령을 살아가던 우리네 민초의 애환을 아로새긴 감동의 곡이다. 전라 장수군과 경상 함양군을 잇는 육십령 고개가 가지는 동서화합의 상징에 걸맞게 영호남을 대표하는 트로트 신동 형제가 만나 호흡을 이루고 마치 인생 '이순' 육십령(인생의 고갯길)을 이야기하는 듯한, 중의적 노랫말 또한 운명적이고 트렌디 한 대중성을 발하는 트로트의 수작으로 진입이다. 국가대표 트로트퀸 장윤정의 최신 인기곡인 '당신 편'의 작곡가인 '권노해만'이 작사 작곡 및 프로듀싱한 이 곡은 트로트 씬에서 HOT한 계보를 쌓아가고 있는 편곡자 겸 레코딩 믹싱 엔지니어 '제이콥수'의 깔끔하고 세련된 편곡과 믹스마스터로 완성된 곡이다. 특히, 성인가요 코러스 도전한 인기그룹 비쥬의 멤버 문윤진 의 코러스와 실력파 걸그룹 '귀한 딸들'의 메인보컬인 이예지의 코러스로 더욱 의미 있는 콜라보로 재작 되었다. 그리고 '장송호와 정동원'의 듀엣 버전과 더불어, 두 트로트 소년의 솔로 버전이 준비되어 다양한 스타일의 음악으로 대중들에게 어필되어 성인가요계의 강력추천 곡으로 떠오를 전망이다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

