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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.10.12 Åä 14:31
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DJ °â ÇÁ·Îµà¼­ '¾Æºó', 11¿ù Àü°Ý µ¥ºß ¡°»õ·Î¿î Àå¸£ °³Ã´ÇÒ °Í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.10.12  
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¡ã »çÁø Á¦°ø: LAC E&M

DJ °â ÇÁ·Îµà¼­ ¾Æºó(AVIN)ÀÌ µ¶º¸ÀûÀÎ À½¾ÇÀû °¨°¢À» ³ì¿©³½ ¾Ù¹üÀ¸·Î °¡¿ä°è¿¡ Ãâ»çÇ¥¸¦ ´øÁø´Ù.

¼Ò¼Ó»ç LAC E&M Ãø¿¡ µû¸£¸é ¾ÆºóÀº ¿À´Â 16ÀÏ ¼±°ø°³°î ¹ß¸Å¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 11¿ù Àü°Ý µ¥ºßÇÑ´Ù.

¾ÆºóÀº ±¹³»¿Ü¿¡¼­ ÀáÀç·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ½Ç·ÂÆÄ DJ °â ÇÁ·Îµà¼­·Î, ‘2019 ¿ùµå µðÁ¦ÀÌ Æä½ºÆ¼¹ú (2019 WORLD DJ FESTIVAL)’, ‘edc ÄÚ¸®¾Æ 2019(edc KOREA 2019)’¸¦ ºñ·ÔÇØ °¢Á¾ À¯¸í ¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹ú¿¡ DJ·Î Âü¼®, Æ®·»µðÇÑ »ç¿îµå·Î ³²´Ù¸¥ Á¸Àç°¨À» °ú½ÃÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ¾ÆºóÀº ±¹³» ´ëÇ¥ ¿©¼º º¸ÄÃ¸®½ºÆ® À±ÇÏÀÇ ‘¿¡¾îÇÃ·¹ÀÎ ¸ðµå(Airplane mode)’¿Í À¯´ÏÅ©ÇÑ ÇÃ·Î¿ì¸¦ Áö´Ñ ´ë¼¼ ·¡ÆÛ ±èÇÏ¿ÂÀÇ Ã¹ ½Ì±Û ‘²É’, Ã¹ EP¾Ù¹ü ‘¿ÍÃò¿øÆ®(whachuwant)’ µî ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®ÀÇ ¾Ù¹ü¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÂ¸ç Å¹¿ùÇÑ ÇÁ·Îµà½Ì ´É·ÂÀ» ¹ßÈÖÇß´Ù.

Æ¯È÷ ¾ÆºóÀº Áö³­ 7¿ù °¡¼ö Á¦ÀÓ½º ¸®µå(James Reid)¿Í ÇÔ²²ÇÑ ½Å°î ‘¸®½ºÅ°(RISKY)’°¡ ÇÊ¸®ÇÉÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÇØ¿Ü 5°³±¹¿¡¼­ ¾ÆÀÌÆªÁî ½Ì±Û Â÷Æ® 1À§¸¦ ±â·ÏÇÏ°í, ÇØ¿Ü¿¡¼­ ÁýÁß Á¶¸íÀ» ¹Þ´Â µî ±¹³»¸¦ ³Ñ¾î ÇØ¿Ü¿¡¼­µµ ¶Ù¾î³­ À½¾ÇÀû ¿ª·®À» ÀÔÁõÇØ È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.

ÀÌ·¸µí µðÁ¦À× ´É·ÂÀº ¹°·Ð, ÃâÁßÇÑ ÀÛ»ç, ÀÛ°î ½Ç·ÂÀ» °âºñÇÑ ¾ÆºóÀº ÀÚ½ÅÀÇ À½¾ÇÀû ½Å³äÀ» ´ãÀº ÀÌ¹ø µ¥ºß ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ ¿Ï¼ºÇü DJ °â ÇÁ·Îµà¼­·Î¼­ ±¹³» À½¾Ç ½ÃÀå¿¡ »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» Á¦½ÃÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ ±Û·Î¹ú À½¾Ç ½ÃÀåÀ» ÁÖµµÇÒ °ÍÀ¸·Î °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

¾ÆºóÀº “ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº ±×µ¿¾È ÀÛ¾÷Çß´ø À½¾Çµé°ú ´Þ¸® ±¹³»¿¡¼­ Ã³À½ ½ÃµµµÇ´Â °­·ÂÇÑ DJ À½¾Çµé·Î ±¸¼ºµÆ´Ù. ÀÌ ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ ÀÌ·± Àå¸£ÀÇ À½¾ÇÀ» ÇÏ´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©µå¸®°í ½Í°í, ¸®½º³ÊµéÀÇ »õ·Î¿î Àå¸£¸¦ °³Ã´ÇÏ´Â ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇÏ°í ½Í´Ù”°í Æ÷ºÎ¸¦ ÀüÇß´Ù.

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»ýÅÂ»çÁø°¡ È²Á¾ÁÖ¾¾, ÇÑÁö¿¡ ´ã¾Æ³½ µÎ·ç¹ÌÀÇ °í°íÇÑ ±â»ó¡¤Ç°°Ý

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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