DJ °â ÇÁ·Îµà¼­ '¾Æºó', 11¿ù Àü°Ý µ¥ºß ¡°»õ·Î¿î Àå¸£ °³Ã´ÇÒ °Í¡±

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DJ °â ÇÁ·Îµà¼ ¾Æºó(AVIN)ÀÌ µ¶º¸ÀûÀÎ À½¾ÇÀû °¨°¢À» ³ì¿©³½ ¾Ù¹üÀ¸·Î °¡¿ä°è¿¡ Ãâ»çÇ¥¸¦ ´øÁø´Ù.
¼Ò¼Ó»ç LAC E&M Ãø¿¡ µû¸£¸é ¾ÆºóÀº ¿À´Â 16ÀÏ ¼±°ø°³°î ¹ß¸Å¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 11¿ù Àü°Ý µ¥ºßÇÑ´Ù.
¾ÆºóÀº ±¹³»¿Ü¿¡¼ ÀáÀç·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ½Ç·ÂÆÄ DJ °â ÇÁ·Îµà¼·Î, ‘2019 ¿ùµå µðÁ¦ÀÌ Æä½ºÆ¼¹ú (2019 WORLD DJ FESTIVAL)’, ‘edc ÄÚ¸®¾Æ 2019(edc KOREA 2019)’¸¦ ºñ·ÔÇØ °¢Á¾ À¯¸í ¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹ú¿¡ DJ·Î Âü¼®, Æ®·»µðÇÑ »ç¿îµå·Î ³²´Ù¸¥ Á¸Àç°¨À» °ú½ÃÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¾ÆºóÀº ±¹³» ´ëÇ¥ ¿©¼º º¸ÄÃ¸®½ºÆ® À±ÇÏÀÇ ‘¿¡¾îÇÃ·¹ÀÎ ¸ðµå(Airplane mode)’¿Í À¯´ÏÅ©ÇÑ ÇÃ·Î¿ì¸¦ Áö´Ñ ´ë¼¼ ·¡ÆÛ ±èÇÏ¿ÂÀÇ Ã¹ ½Ì±Û ‘²É’, Ã¹ EP¾Ù¹ü ‘¿ÍÃò¿øÆ®(whachuwant)’ µî ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®ÀÇ ¾Ù¹ü¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÂ¸ç Å¹¿ùÇÑ ÇÁ·Îµà½Ì ´É·ÂÀ» ¹ßÈÖÇß´Ù.
Æ¯È÷ ¾ÆºóÀº Áö³ 7¿ù °¡¼ö Á¦ÀÓ½º ¸®µå(James Reid)¿Í ÇÔ²²ÇÑ ½Å°î ‘¸®½ºÅ°(RISKY)’°¡ ÇÊ¸®ÇÉÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÇØ¿Ü 5°³±¹¿¡¼ ¾ÆÀÌÆªÁî ½Ì±Û Â÷Æ® 1À§¸¦ ±â·ÏÇÏ°í, ÇØ¿Ü¿¡¼ ÁýÁß Á¶¸íÀ» ¹Þ´Â µî ±¹³»¸¦ ³Ñ¾î ÇØ¿Ü¿¡¼µµ ¶Ù¾î³ À½¾ÇÀû ¿ª·®À» ÀÔÁõÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.
ÀÌ·¸µí µðÁ¦À× ´É·ÂÀº ¹°·Ð, ÃâÁßÇÑ ÀÛ»ç, ÀÛ°î ½Ç·ÂÀ» °âºñÇÑ ¾ÆºóÀº ÀÚ½ÅÀÇ À½¾ÇÀû ½Å³äÀ» ´ãÀº ÀÌ¹ø µ¥ºß ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ ¿Ï¼ºÇü DJ °â ÇÁ·Îµà¼·Î¼ ±¹³» À½¾Ç ½ÃÀå¿¡ »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» Á¦½ÃÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ ±Û·Î¹ú À½¾Ç ½ÃÀåÀ» ÁÖµµÇÒ °ÍÀ¸·Î °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
¾ÆºóÀº “ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº ±×µ¿¾È ÀÛ¾÷Çß´ø À½¾Çµé°ú ´Þ¸® ±¹³»¿¡¼ Ã³À½ ½ÃµµµÇ´Â °·ÂÇÑ DJ À½¾Çµé·Î ±¸¼ºµÆ´Ù. ÀÌ ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ ÀÌ·± Àå¸£ÀÇ À½¾ÇÀ» ÇÏ´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©µå¸®°í ½Í°í, ¸®½º³ÊµéÀÇ »õ·Î¿î Àå¸£¸¦ °³Ã´ÇÏ´Â ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇÏ°í ½Í´Ù”°í Æ÷ºÎ¸¦ ÀüÇß´Ù.
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