경제기업/무역 파미로겐, 네이버 쇼핑 BEST 100 감마리놀렌산 부문 ‘1위’ 쾌거 승인 2019.10.15 15:56:47 10월 14일, 파이토뉴트리는 갱년기 복합식품 파미로겐이 네이버 쇼핑 BEST 100 감마리놀렌산 부문에서 인기상품 1위를 달성했다고 밝혔다. 네이버쇼핑은 국내 최대 포털사의 쇼핑 플랫폼이다. 이렇듯 다양한 제품들이 각축전을 벌이는 네이버쇼핑의 인기순위는 다양한 온, 오프라인 상품의 제품 특성 및 정보, 가격비교, 리뷰를 반영한 객관적인 지표라고 볼 수 있다. 파미로겐은 여성 호르몬이 감소한 갱년기 여성 건강에 도움을 줄 수 있는 석류추출물을 담은 제품으로, 갱년기 복합식품으로 주목을 받았다. 실제로 파미로겐은 지난 3월 14일 네이버 쇼핑 BEST 100 감마리놀렌산 부문 순위에 오르는 등 현재에도 꾸준한 수요를 확인할 수 있었다. 이에 파이토뉴트리 관계자는 “고객님들의 꾸준한 사랑 덕분에 네이버 쇼핑 감마리놀렌산 부문에서 인기상품 1위를 차지할 수 있었다. 감사드린다”고 말했다. 이어 “예민할 수밖에 없는 갱년기와 관련된 많은 제품들을 제치고 파미로겐이 1위를 달성하는 쾌거를 이룰 수 있었던 것은 ‘원료에 대한 끊임없는 연구’라고 자신한다”고 덧붙였다. 실제로 파이토뉴트리와 석류추출물 개발사인 한일PFC는 기술이전 및 기술지원을 체결했다. 파이토뉴트리는 체결을 통해 석류추출물에 대한 기술력을 확보하고 끊임없는 연구를 이어가고 있는 것으로 알려져 있다. 또한, 파이토뉴트리의 파미로겐은 면세점 건강식품으로도 많은 관심을 받고 있다. 네이버 데이터랩 통계에 따르면 면세점 입점 직후인 지난 5월부터 꾸준히 인기 검색어 순위에 오르는 등 해외여행객들의 수요가 높은 것으로 나타났다. 한편, 파이토뉴트리는 ‘Human Scientific Experiment(인체적용시험을 통한 검증된 건강기능식품)’라는 고유의 인증마크를 사용하며, 객관적 실험결과를 통해 다양한 건강기능식품을 출시하고 있다. 대표적인 제품으로는 ▲슬립밸런스 ▲곤약 세라마이드 ▲조인트리션 등이 있다. [경상일보 = 한맑음 기자 malklum@naver.com] 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

