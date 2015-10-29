´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ', 10¿ù 19ÀÏ ´Ü¾ç »ïÁ·¿À ±¤Àå¿¡¼­ ÆîÃÄ.

¿À´Â 10¿ù 19ÀÏ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ´Ü¾ç ¿Â´Þ¹®ÈÃàÁ¦Àå(´Ü¾ç±º ¿µÃá¸é ¿Â´Þ·Î 23)¿¡ À§Ä¡ÇÑ »ïÁ·¿À ±¤Àå¿¡¼ ´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°°øÁÖ'°¡ ¾à 1½Ã°£ÀÇ ¹«´ë ±¸¼ºÀ¸·Î ÆîÃÄÁø´Ù.
´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°°øÁÖ'´Â 10¿ù ³ªµéÀÌÇÏ±â ÁÁÀº °èÀýÀ» ¸Â¾Æ ´Ü¾ç±º¿¡¼ °¡À»À» ¸Â¾Æ ¿Â °¡Á·ÀÌ ÇÔ²² Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â °ø¿¬À¸·Î ÀüÀ±ÁÖ ¹«¿ë´ÜÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í ÇÑ±¹½Ç¿ë¹«¿ëÁöµµÀÚÇùÈ¸°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç ÇÑ±¹¹®È¿¹¼úÀ§¿øÈ¸¿Í ÃæÃ»ºÏµµ, ÃæºÏ¹®ÈÀç´ÜÀÌ ÈÄ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
23È¸ ´Ü¾ç ¿Â´Þ¹®ÈÃàÁ¦ ±â°£(10¿ù 18ÀÏ~10¿ù 20ÀÏ) Áß ÆîÄ¡´Â '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°°øÁÖ'´Â ÀüÀ±ÁÖ ¹«¿ë´Ü(´ëÇ¥ ÀüÀ±ÁÖ ÀÌÇÏ ÇùÈ¸)¿¡¼ º§¸®´í½º, ÈÇ¶ó´í½º, ÀçÁî´í½º, ÇÑ±¹¹«¿ë, ½ºÆ®¸´´í½º µî ´Ù¾çÇÑ ½Ç¿ë¹«¿ëÀ» ÇÑÀÚ¸®¿¡¼ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø¿¬À» ÁØºñÇß´Ù.
ÀüÀ±ÁÖ ´ëÇ¥´Â "¹Ùº¸¿Â´ÞÀ» ¼ÒÀç·Î ±âÈ¹ÇÑ ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº »ç¶û°ú ±Ç¼ºÂ¡¾ÇÀ» ½ºÅä¸®·Î, ´©±¸³ª Àß ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È ‘¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°°øÁÖ’¸¦ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ ½Ç¿ë¹«¿ëÀ¸·Î °¢»öÇØ Ç¥ÇöÇÏ·Á Çß´Ù."¸ç, ”Àç¹ÌÀÖ´Â ½ºÅä¸®¿Í ÀçÄ¡ ÀÖ´Â ¾È¹«¸¦ °çµéÀÎ ´í½º¿Í ¹ÂÁöÄÃ Çü½ÄÀÇ ¾È¹«·Î ±¸¼ºÇÑ ´í½ºÄÃ °ø¿¬ÀÌ´Ù."°í ¼Ò°³Çß´Ù.
¶ÇÇÑ "Æò¼Ò ¾î¸¥°ú ¾ÆÀÌ°¡ ÇÔ²² Áñ°Å¿ò°ú ±³À°ÀûÀ¸·Îµµ À¯ÀÍÇÑ ½Ç¿ë¹«¿ë °ø¿¬ ±âÈ¹¿¡ ÁýÁßÇÑ´Ù”´Â ±×´Â “¾ÕÀ¸·Îµµ ½Ç¿ë¹«¿ë ´í½ºÄÃ ½Ã¸®Áî °ø¿¬À» ÅëÇØ ½Ç¿ë¹«¿ëÀÌ ´Ü¼øÇÑ ³îÀÌ À§ÁÖÀÇ ´í½º°¡ ¾Æ´Ñ, ¹®È¿¹¼úÀÛÇ°ÀÓÀ» ÀÏ¹ÝÀÎµé¿¡°Ô ³Î¸® ÀÎ½Ä½ÃÅ°´Âµ¥ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù."´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°°øÁÖ'´Â Áö³ 2015³âµµ 11¿ù 30ÀÏ ±ºÃ» 2Ãþ ¼ÒÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ·ùÇÑ¿ì ±º¼ö¿Í ±è´ë¿ ´Ü¾ç¹®È¿øÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ À¯°ü±â°ü °ü°èÀÚ µî 30¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿¸° 19È¸ ´Ü¾ç ¿Â´Þ¹®ÈÃàÁ¦ Æò°¡º¸°íÈ¸¿¡¼´Â 2015³â ¹æ¹®ÀÚÀÇ ÃàÁ¦ ¸¸Á·µµ¿Í ÇÁ·Î±×·¥ ¸¸Á·µµ¸¦ ¹¯´Â 4°¡Áö Áú¹® Áß¿¡¼ °ü±¤°´µéÀº ÃàÁ¦ ÁÖ¿ä Çà»ç ºÎ¹®¿¡¼ 'ºÒ²É¼î, ¿Â´Þ»ê¼º ÀüÅõ³îÀÌ'¿Í ÇÔ²² ´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°°øÁÖ'¸¦ »Ì¾Ò¾ú´Ù.
ÀüÀ±ÁÖ ¹«¿ë´ÜÀº 2015³âµµ¿¡ ´í½ºÄÃ ‘¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°°øÁÖ’°¡ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Æ 2016³â¿¡µµ ¾ÞÄÝ °ø¿¬À» ÇÏ¿´À¸¸ç, 3³âÀÌ Áö³ ¿ÃÇØ¿¡µµ ´Ü¾ç±ºÀ¸·ÎºÎÅÍ ¶Ç ÇÑ ¹øÀÇ ¾ÞÄÝ °ø¿¬ ¿äÃ»À¸·Î 10¿ù ´Ü¾ç ¿Â´Þ¹®ÈÃàÁ¦ ±â°£¿¡ 3³âÂ÷ ¾ÞÄÝ °ø¿¬À¸·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ Çà»ç ³»¿ëÀº ÇÑ±¹½Ç¿ë¹«¿ëÁöµµÀÚÇùÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇÏ°Å³ª ÀüÈ·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >