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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.10.18 ±Ý 17:19
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´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ', 10¿ù 19ÀÏ ´Ü¾ç »ïÁ·¿À ±¤Àå¿¡¼­ ÆîÃÄ.
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.10.18  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

¿À´Â 10¿ù 19ÀÏ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ´Ü¾ç ¿Â´Þ¹®È­ÃàÁ¦Àå(´Ü¾ç±º ¿µÃá¸é ¿Â´Þ·Î 23)¿¡ À§Ä¡ÇÑ »ïÁ·¿À ±¤Àå¿¡¼­ ´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ'°¡ ¾à 1½Ã°£ÀÇ ¹«´ë ±¸¼ºÀ¸·Î ÆîÃÄÁø´Ù.

´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ'´Â 10¿ù ³ªµéÀÌÇÏ±â ÁÁÀº °èÀýÀ» ¸Â¾Æ ´Ü¾ç±º¿¡¼­ °¡À»À» ¸Â¾Æ ¿Â °¡Á·ÀÌ ÇÔ²² Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â °ø¿¬À¸·Î ÀüÀ±ÁÖ ¹«¿ë´ÜÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í ÇÑ±¹½Ç¿ë¹«¿ëÁöµµÀÚÇùÈ¸°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç ÇÑ±¹¹®È­¿¹¼úÀ§¿øÈ¸¿Í ÃæÃ»ºÏµµ, ÃæºÏ¹®È­Àç´ÜÀÌ ÈÄ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù.

23È¸ ´Ü¾ç ¿Â´Þ¹®È­ÃàÁ¦ ±â°£(10¿ù 18ÀÏ~10¿ù 20ÀÏ) Áß ÆîÄ¡´Â '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ'´Â ÀüÀ±ÁÖ ¹«¿ë´Ü(´ëÇ¥ ÀüÀ±ÁÖ ÀÌÇÏ ÇùÈ¸)¿¡¼­ º§¸®´í½º, ÈÇ¶ó´í½º, ÀçÁî´í½º, ÇÑ±¹¹«¿ë, ½ºÆ®¸´´í½º µî ´Ù¾çÇÑ ½Ç¿ë¹«¿ëÀ» ÇÑÀÚ¸®¿¡¼­ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø¿¬À» ÁØºñÇß´Ù.

ÀüÀ±ÁÖ ´ëÇ¥´Â "¹Ùº¸¿Â´ÞÀ» ¼ÒÀç·Î ±âÈ¹ÇÑ ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº »ç¶û°ú ±Ç¼ºÂ¡¾ÇÀ» ½ºÅä¸®·Î, ´©±¸³ª Àß ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­ ‘¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ’¸¦ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ ½Ç¿ë¹«¿ëÀ¸·Î °¢»öÇØ Ç¥ÇöÇÏ·Á Çß´Ù."¸ç, ”Àç¹ÌÀÖ´Â ½ºÅä¸®¿Í ÀçÄ¡ ÀÖ´Â ¾È¹«¸¦ °çµéÀÎ ´í½º¿Í ¹ÂÁöÄÃ Çü½ÄÀÇ ¾È¹«·Î ±¸¼ºÇÑ ´í½ºÄÃ °ø¿¬ÀÌ´Ù."°í ¼Ò°³Çß´Ù.

¶ÇÇÑ "Æò¼Ò ¾î¸¥°ú ¾ÆÀÌ°¡ ÇÔ²² Áñ°Å¿ò°ú ±³À°ÀûÀ¸·Îµµ À¯ÀÍÇÑ ½Ç¿ë¹«¿ë °ø¿¬ ±âÈ¹¿¡ ÁýÁßÇÑ´Ù”´Â ±×´Â “¾ÕÀ¸·Îµµ ½Ç¿ë¹«¿ë ´í½ºÄÃ ½Ã¸®Áî °ø¿¬À» ÅëÇØ ½Ç¿ë¹«¿ëÀÌ ´Ü¼øÇÑ ³îÀÌ À§ÁÖÀÇ ´í½º°¡ ¾Æ´Ñ, ¹®È­¿¹¼úÀÛÇ°ÀÓÀ» ÀÏ¹ÝÀÎµé¿¡°Ô ³Î¸® ÀÎ½Ä½ÃÅ°´Âµ¥ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù."´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.

´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ'´Â Áö³­ 2015³âµµ 11¿ù 30ÀÏ ±ºÃ» 2Ãþ ¼ÒÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼­ ·ùÇÑ¿ì ±º¼ö¿Í ±è´ë¿­ ´Ü¾ç¹®È­¿øÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ À¯°ü±â°ü °ü°èÀÚ µî 30¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿­¸° 19È¸ ´Ü¾ç ¿Â´Þ¹®È­ÃàÁ¦ Æò°¡º¸°íÈ¸¿¡¼­´Â 2015³â ¹æ¹®ÀÚÀÇ ÃàÁ¦ ¸¸Á·µµ¿Í ÇÁ·Î±×·¥ ¸¸Á·µµ¸¦ ¹¯´Â 4°¡Áö Áú¹® Áß¿¡¼­ °ü±¤°´µéÀº ÃàÁ¦ ÁÖ¿ä Çà»ç ºÎ¹®¿¡¼­ 'ºÒ²É¼î, ¿Â´Þ»ê¼º ÀüÅõ³îÀÌ'¿Í ÇÔ²² ´í½ºÄÃ '¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ'¸¦ »Ì¾Ò¾ú´Ù.

ÀüÀ±ÁÖ ¹«¿ë´ÜÀº 2015³âµµ¿¡ ´í½ºÄÃ ‘¹Ùº¸¿Â´Þ°ú Æò°­°øÁÖ’°¡ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Æ 2016³â¿¡µµ ¾ÞÄÝ °ø¿¬À» ÇÏ¿´À¸¸ç, 3³âÀÌ Áö³­ ¿ÃÇØ¿¡µµ ´Ü¾ç±ºÀ¸·ÎºÎÅÍ ¶Ç ÇÑ ¹øÀÇ ¾ÞÄÝ °ø¿¬ ¿äÃ»À¸·Î 10¿ù ´Ü¾ç ¿Â´Þ¹®È­ÃàÁ¦ ±â°£¿¡ 3³âÂ÷ ¾ÞÄÝ °ø¿¬À¸·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù.

ÀÚ¼¼ÇÑ Çà»ç ³»¿ëÀº ÇÑ±¹½Ç¿ë¹«¿ëÁöµµÀÚÇùÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇÏ°Å³ª ÀüÈ­·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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7
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8
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9
ÇÑÀüKPS(ÁÖ) ¿ï»ê»ç¾÷Ã³, Èñ¸ÁÅÍÀü ÈÄ¿ø±Ý 1Ãµ¿©¸¸¿ø Àü´Þ
10
¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í ºÐ´çÁöÁ¡ °í¼±Áø, 2019³â ÃÖ¿¬¼Ò ÁöÁ¡Àå ¹ßÅ¹
ÀÌ¹ø ÁÖ¸» ÅÂÈ­°­±¹°¡Á¤¿ø, º¸Å¸´ÏÄÃ¾ÆÆ® ÀÛÇ°Àü ¿­·Á
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 10¿ù 18ÀÏ~)
¿ï»ê¹Ú¹°°ü Æ¯º°Àü ¡®ÄÚ¾Æ ½ºÅä¸®¡¦¡¯ ¿À´Ã °³¸·
½º¿þµ§ Ãâ½Å ÃÊÇö½ÇÁÖÀÇ ÀÛ°¡, ¿¡¸¯ ¿äÇÑ½¼ »çÁøÀü
Á¦53È¸ Ã³¿ë¹®È­Á¦ 18~20ÀÏ ³²±¸ ´Þµ¿¹®È­°ø¿ø¼­ °³ÃÖ

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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