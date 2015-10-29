¿ïÁÖ±ºÀû½ÊÀÚºÀ»çÈ¸, »ç¶ûÀÇ È¿ÀÜÄ¡ ¿­¾î

´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç ºÀ»çÈ¸ ¿ïÁÖ±ºÁö±¸ÇùÀÇÈ¸(È¸Àå ¹Ú¼ø¿Á)°¡ Áö³ 18ÀÏ ¹®¼öÄÁº¥¼Ç¿þµùÈ¦¿¡¼ ¡®Á¦20È¸ »ç¶ûÀÇ È¿ÀÜÄ¡¡¯¸¦ ¿¾ú´Ù. Çà»ç´Â ¿ïÁÖ±º Áö¿ª ³ëÀÎ 250¸íÀ» ÃÊÃ»ÇØ °æ·ÎÈ¿Ä£ »ç»ó°ú ºÀ»çÇÏ´Â Àû½ÊÀÚÁ¤½ÅÀ» ½ÇÃµÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ°í, °³È¸½Ä¿¡ ÀÌ¾î ³ë·¡ÀÚ¶û, Àå±âÀÚ¶û, ÃàÇÏ°ø¿¬ µîÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù.
»ç¶ûÀÇ È¿ÀÜÄ¡´Â Áö³ 2000³âºÎÅÍ ¿ïÁÖ±ºÁö±¸ÇùÀÇÈ¸ ÁÖ°üÀ¸·Î ½ÃÀÛµÆ´Ù. ¿ïÁÖ±ºÃ» 865¸¸¿ø, °í·Á¾Æ¿¬(ÁÖ) ¿Â»êÁ¦·Ã¼Ò¿¡¼ 300¸¸¿øÀ» Áö¿øÇß´Ù.
¹Ú¼ø¿Á ¿ïÁÖ±ºÁö±¸ÇùÀÇÈ¸ È¸ÀåÀº ¡°Çà»ç¸¦ °è±â·Î ¾î¹öÀÌ¸¦ °ø°æÇÏ´Â °æ·ÎÈ¿Ä£ Á¤½ÅÀÌ È®»êµÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±èºÀÃâ±âÀÚ kbc78@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >