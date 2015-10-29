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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.10.21 ¿ù 16:11
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½ÂÀÎ 2019.10.21  
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±¹¸³¾Æ½Ã¾Æ¹®È­Àü´ç(ÀÌÇÏ ACC)Àº ¿À´Â 27ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã ¿¹¼ú±ØÀå1¿¡¼­ ‘¹ÎÁÖ·ÀÎ±Ç·ÆòÈ­ °¡Ä¡³ª´® ÄÜ¼­Æ® <µéÇ®Ã³·³>’À» °³ÃÖÇÑ´Ù.

ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº 5·18 ÃÖÈÄ Ç×ÀïÁö¿´´ø ¿¾ Àü³²µµÃ»¿¡ ¼³¸³µÈ ACCÀÇ °³°ü 4ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇÏ¿© ¿ì¸®°¡ ÁöÄÑ¿Â ¹ÎÁÖ·ÀÎ±Ç·ÆòÈ­ °¡Ä¡¸¦ È®»êÇÏ°íÀÚ ¸¶·ÃµÇ¾ú´Ù.

‘µéÇ®’Àº ÇÏ³ª µÈ ¸¶À½À¸·Î ÀÚÀ¯¿Í ÆòÈ­ÀÇ ¼¼»óÀ» ¿­¾î°¡´Â ¹ÎÁßÀ» »óÂ¡ÇÑ´Ù. ´Ù¼Ò ¹«°Ì°í ³¸¼± ¹ÎÁß°¡¿ä°¡ ¾ÕÀ¸·Î´Â ´ëÁßÀÇ ÀÏ»ó¿¡¼­ ÀÎ·ù º¸ÆíÀû °¡Ä¡¸¦ ¾Ë¸®´Â Ä£±ÙÇÑ ÄÜÅÙÃ÷·Î ÀÚ¸®¸Å±è ÇÏ±æ ¹Ù¶ó´Â ÃëÁö°¡ ´ã°å´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ÇÁ·Î±×·¥ ±¸¼ºÀº ¹ÎÁÖÈ­ ¿îµ¿À» ¸ö¼Ò °ÞÀº ¼¼´ë¿Í ÀþÀº ¼¼´ë°¡ ÇÔ²² Áñ±â°í °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â µ¥¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ¾ú´Ù. ‘¾ÆÄ§ÀÌ½½’, ‘»ó·Ï¼ö’µî ´Ù¼öÀÇ ³ë·¡·Î ¹ÎÁßÀ» À§·ÎÇÑ ¾çÈñÀºÀ» ºñ·ÔÇÏ¿© ¹ÎÁß°¡¿äÀÇ ´ëÇ¥ÁÖÀÚ ¹Ú¹®¿Á, ¾ÈÄ¡È¯°ú MC ½º³ªÀÌÆÛ(·¦ÆÛ), ½ºÆ®¸´°ÇÁî(·Ï ¹êµå), ¶óÀÌºêÀ¯ºó(·Ï, ¾îÄí½ºÆ½) µî ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ °¡¼öµéÀÌ ¹«´ë¿¡ ¿À¸¥´Ù.

ÇÑÆí Áö¿ª Çù·Â »ç¾÷ ÀÏÈ¯ÀÎ º» °ø¿¬Àº ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã°¡ ÈÄ¿øÇÏ°í, ±¤ÁÖ µ¿±¸¿Í ©Å±¤ÁÖ¹ÎÁ·¿¹¼úÀÎ´ÜÃ¼ÃÑ¿¬ÇÕ(ÀÌÇÏ ¹Î¿¹ÃÑ)°¡ Çù¾÷ÇÏ¿© ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. ¹Î¿¹ÃÑÀÇ ÃßÃµÀ¸·Î Áö¿ª ´ëÇ¥ ¿ø·Î ¹ÎÁß°¡¼ö ¹Ú¹®¿Á°ú 2015³â Àü±¹¿À¿ùÃ¢ÀÛ°¡¿äÁ¦ ´ë»ó ¼ö»ó ¹× ±Û·Î¹ú ´ëÈ¸(Hard Rock Rising 2016)¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÑ ½ºÆ®¸´°ÇÁî°¡ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿ÀÇÁ´× ¹«´ë¿¡¼­´Â ±¤ÁÖ µ¿±¸ÇÕÃ¢´Ü°ú ¼¼°è¹«´ë¿¡¼­ ¿Õ¼ºÇÏ°Ô È°µ¿ ÁßÀÎ ¹Ù¶óÅæ Á¶º´ÁÖ, ¿ÀÄ«¸®³ª ¿¬ÁÖÀÚ Á¶ÀºÁÖÀÇ Çù¿¬À» ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

°ø¿¬ ÁÖ°ü ¾Æ½Ã¾Æ¹®È­¿ø °ü°èÀÚ´Â“½Ã¹Î ÇÑºÐ ÇÑºÐÀÌ ¸Å ½Ã´ë ¿ª»ç ÇöÀåÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ¹ÎÁßÀ» À§·ÎÇÏ°í ½Ã´ë¿Í ¼¼´ë °£ÀÇ È­ÇÕÀÇ ÀåÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù. ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐ¿¡°Ô Çàº¹ÇÑ Ãß¾ïÀÌ µÇ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù.”¶ó°í ÀüÇß´Ù.

´õ ÀÚ¼¼ÇÑ °ø¿¬ Á¤º¸ È®ÀÎ°ú Æ¼ÄÏ »çÀü ¿¹¸Å(Àü¼®10,000¿ø)´Â ACC È¨ÆäÀÌÁö È¤Àº ÄÝ¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ °¡´ÉÇÏ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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2019 TEAF Áö±Ý ÇöÀåÀº¡¦ Á¶Çü¹° ¹è°æ À½¾Ç¡¤¿µ»óÀ¸·Î ¡®...

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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