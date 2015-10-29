¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ ¡®³ëÁ¶ »çÈ¸¿¬´ë Àü·«¡¯ º¸°íÈ¸

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º¸°íÈ¸¿¡´Â Á¤°æÀº ÇÑ±¹³ëµ¿»çÈ¸¿¬±¸¼Ò ¼±ÀÓ¿¬±¸À§¿ø°ú ÇãÀÎ ÇÑ±¹³ëµ¿»çÈ¸¿¬±¸¼Ò °´¿ø¿¬±¸À§¿øÀÇ ÁÖÁ¦¹ßÇ¥¿¡ ÀÌ¾î ÇÑ¼®È£ ÀüÅÂÀÏÀç´Ü ±âÈ¹½ÇÀå, ÀÌ¿øÀç ±Ý¼Ó³ëÁ¶ ±âÈ¹½ÇÀå, ½Å¿øÃ¶ ºÎ»ê´ë ±³¼ö, ±èÅÂ±Ù ¿ï»ê½Ã¹Î¿¬´ë »ç¹«Ã³Àå µîÀÌ Âü¿©ÇØ Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.
º¸°íÈ¸¿¡¼ Á¤°æÀº ÇÑ±¹³ëµ¿»çÈ¸¿¬±¸¼Ò ¼±ÀÓ¿¬±¸À§¿øÀº ¡®¿ï»êÁö¿ª ³ëµ¿½ÇÅÂ¿Í »çÈ¸ÀÎ½Ä¡¯ ÁÖÁ¦ ¹ßÇ¥¸¦ ÅëÇØ ¡°¿ï»êÀº Á¦Á¶¾÷ µµ½Ã, »ý»êÁ÷ ³ëµ¿ÀÚÀÇ µµ½Ã¿¡¼ ¼ºñ½º¾÷°ú »ç¹«Á÷ ³ëµ¿ÀÚÀÇ µµ½Ã·Î º¯ÈÇÒ Àü¸Á¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¶ÇÇÑ ¿ï»êÀº ¼¼Á¾ ´ÙÀ½À¸·Î ³ëÁ¶ Á¶Á÷·üÀÌ ³ôÁö¸¸ ºñÁ¶ÇÕ¿øÀÇ ³ëÁ¶ °¡ÀÔ ÀÇÇâÀº Àü±¹¿¡¼ °¡Àå ³·Àº Æí¿¡ ¼ÓÇØ Á¶Á÷È Àü·«À» ½ÅÁßÇÏ°Ô °í¹ÎÇØ¾ß ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Â÷Çü¼®±âÀÚ stevecha@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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