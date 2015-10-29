°¡¼ö '¿¡ÀÌºñ', 'ºí·¢·ÎÁî'·Î µ¥ºß...¿À´Â 26ÀÏ ÃÊÃ» °ø¿¬ °¡Á®

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ºí·¢·ÎÁî(BLACK ROSE)'·Î µ¥ºßÇÏ´Â °¡¼ö ¿¡ÀÌºñ°¡ ¿À´Â 10¿ù 26ÀÏ Åä¿äÀÏ 6½Ã °³² ½ºÄù¾î¿¡¼ ÃÊÃ»°ø¿¬À» °¡Áø´Ù.'
ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº '½´ÆÛ½ºÅ¸K', 'ÄÉÀÌÆË½ºÅ¸(KPOP STAR)' º»¼± ÁøÃâÀÇ °æ·ÂÀ» °¡Áø ¿¡ÀÌºñÀÇ ÀÎ»ýÀÛÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÁßÇÐ±³ 2ÇÐ³âÀÎ ¿¡ÀÌºñ´Â 5³â°£ÀÇ ¿¬½À»ý È°µ¿À» ÅëÇØ ÁØºñÇÑ ·¦°ú º¸ÄÃÀÌ °¡¹ÌµÈ K-POP Àå¸£ÀÇ ½Å°î 'ºí·¢·ÎÁî (BLACK ROSE)'¸¦ ÅëÇØ ¹æ¼Û¿¡ ³ª¼±´Ù.
¿À´Â 26ÀÏ Åä¿äÀÏ 6½Ã ÃÊ´ë°¡¼ö·Î Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÀÌ¹ø °³² ½ºÄù¾î(°³²¿ª) ¹ö½ºÅ·¿¡¼ ¿¡ÀÌºñ´Â '¹ú½á 12½Ã', 'ÈÖÆÄ¶÷' µîÀÇ °îÀ¸·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô ¾ó±¼À» ¾Ë¸®´Â ¹«´ë¸¦ °¡Áø´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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