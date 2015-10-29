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(¿ö½ÌÅÏ=¿¬ÇÕ´º½º ÀÌ¼öÇõ ½ÅÀÓÁÖ¹Ì´ë»ç°¡ 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÃëÀÓ½ÄÀ» °®°í ÃëÀÓ»ç¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¿¬ÇÕ´º½º ] ÀÌ¼öÇõ ½ÅÀÓ ÁÖ¹Ì´ë»ç´Â 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ºÏÇÑÀÇ ºñÇÙÈ¿Í Ç×±¸Àû ÆòÈ µî ÇÑ¹Ýµµ ¹®Á¦¿Í °ü·ÃÇØ "±×°£ °ÅµÐ ¼º°úµµ Å©Áö¸¸ ¾ÕÀ¸·Î °¡¾ß ÇÒ ±æµµ ¸Õ ¸¸Å ÆòÈÀÇ Å« ¹°ÁÙ±â¸¦ ¸¸µé¾î³ª°£´Ù´Â ºñÀüÀ» °®°í ÀÓÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ ´ë»ç´Â ÀÌ³¯ ÁÖ¹Ì ÇÑ±¹´ë»ç°ü¿¡¼ ¿¸° ÃëÀÓ½Ä¿¡¼ ÃëÀÓ»ç¸¦ ÅëÇØ "Áö³ 2³â°£ ÇÑ±¹°ú ¹Ì±¹Àº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì ´ëÅë·ÉÀÇ Á¤»ó ¿Ü±³¿¡ ÈûÀÔ¾î ¿ª»çÀÇ Èå¸§À» ´ë¸³°ú ´ë°á¿¡¼ ´ëÈ¿Í ÆòÈ·Î ¹Ù²Ù±â À§ÇØ ±× ¾î´À ¶§ º¸´Ù ±ä¹ÐÈ÷ Çù·ÂÇØ¿Ô´Ù"¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ "¿ì¸®°¡ ´ç¸éÇÑ ÇÑ¹Ýµµ ºñÇÙÈ¿Í Ç×±¸Àû ÆòÈ¶ó´Â ¿ª»çÀû °úÁ¦¸¦ ÀÌ·ï³ª°¡±â À§ÇØ ÇÑ¹Ì °£ °øÁ¶µµ ´õ¿í °ÈÇØ ³ª°¡°íÀÚ ÇÑ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ ´ë»ç´Â "ÇÑ¹Ì µ¿¸ÍÀº ¿ì¸® ´ë¿Ü °ü°èÀÇ ±âº» Ãà"ÀÌ¶ó¸ç "ÇÑ¹Ì µ¿¸ÍÀº ¿À´ÃÀÇ »óÈ£ ÀÌÀÍÀ» ÃæÁ·ÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ ³»ÀÏÀÇ Á¶°Ç¿¡µµ ºÎÇÕµÇ´Â ¹Ì·¡ÁöÇâÀû ÇüÅÂ·Î ´õ¿í °Ç°ÇÏ°Ô ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¡¾ß ÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â "¾ÕÀ¸·Îµµ ¹æÀ§ºñ ºÐ´ã µî ÀÌ½´°¡ ÀÖÁö¸¸, µ¿¸Í Á¤½ÅÇÏ¿¡ ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î ÇØ°áµÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù"¸ç "¾Æ¿ï·¯ ÃÖ±Ù ÇÑÀÏ±º»çÁ¤º¸º¸È£ÇùÁ¤(GSOMIA·Áö¼Ò¹Ì¾Æ) Á¾·á °áÁ¤ °ü·Ã »ç¾Èµµ ÁÖ¹Ì´ë»ç°ü Â÷¿ø¿¡¼ ÇÊ¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» °è¼ÓÇØ ³ª°¡°íÀÚ ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ´ë»ç´Â "º¹ÀâÇÏ°í ÁßÃþÈµÈ ¿Ü±³ È¯°æ ¼Ó¿¡¼ ÇÑ¹Ýµµ ºñÇÙÈ¿Í Ç×±¸Àû ÆòÈÃ¼Á¦¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í, ÀÌ¸¦ À§ÇØ ÇÑ¹Ìµ¿¸ÍÀ» ÇÑ ´Ü°è ´õ °È·¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¡¾ß ÇÏ´Â ¾öÁßÇÑ »ç¸íÀ» ¾ÕµÎ°í ¾î±ú°¡ ¹«°Ì´Ù"¸é¼ 'Ã¢ÀÇÀûÀÌ°í ¿¹¼úÀûÀÎ ÇØ¹ý°ú Àü·«'À» °Á¶ÇÑ µÚ "¹Ì·Áß °ü°è´Â ±¹Á¦ Á¤¼¼¸¦ ÁÂ¿ìÇÏ°í ¿ì¸® ¿Ü±³ÀÇ ÁÂÇ¥¸¦ Àâ´Â µ¥ ÀÖ¾î °áÁ¤ÀûÀÎ ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ °ÍÀÎ ¸¸Å, ¹Ì·Áß °ü°èÀÇ º¯È¸¦ ¿¹ÀÇÁÖ½ÃÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ "´Ù°¡¿À´Â ³»³âµµ ¹Ì ´ë¼±°ú ¹Ì ±¹³»Á¤¼¼ ÁÖ¿ä ÀÌ½´µéÀÌ ¿ì¸® ±¹ÀÍ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀ» ¸é¹ÐÈ÷ ºÐ¼®, ´ë¹Ì ¿Ü±³°¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í ¿¬¼Ó¼º ÀÖ°Ô À¯ÁöµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿© ³ª°¡°Ú´Ù"¸ç "°æÁ¦ ºÐ¾ß¿¡¼ ¾ç±¹ °£ Àü·«Àû, »óÈ£ È£ÇýÀû Çù·ÂÀ» °ÈÇÏ±â À§ÇÑ ³ë·Âµµ ¹è°¡ÇØ ³ª°¡°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² "¿ì¸® Á¤Ã¥ÀÌ ¹Ì±¹ ±¹ÀÍ¿¡ ¾î¶² À¯¿ë¼ºÀ» °¡Áú ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¹Ì±¹ ÁöµµÀÚµé¿¡°Ô ¼³µæÇØ ³ª°¡´Â ³ë·Âµµ ¸Å¿ì Áß¿äÇÏ´Ù"¸ç "ÇÑ¹Ì°ü°èÀÇ Áß¿ä¼º¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì Á¶¾ßÀÇ °ø°¨´ë¸¦ È®´ëÇØ ³ª°¡°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¼öÇõ ½ÅÀÓ ÁÖ¹Ì´ë»ç
(¿ö½ÌÅÏ=¿¬ÇÕ´º½º) ÀÌ¼öÇõ ½ÅÀÓÁÖ¹Ì´ë»ç°¡ 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÃëÀÓ½ÄÀ» °®°í ÃëÀÓ»ç¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÃÊ´ë ºÏÇÙ 6ÀÚÈ¸´ã ¼ö¼®´ëÇ¥¸¦ Áö³½ ÀÌ ´ë»ç´Â ÃëÀÓ½Ä ÈÄ ±âÀÚµé°ú ¸¸³ª "ºÏÇÑ ¹®Á¦´Â Áö±Ý 28³âÂ°´Ù. ±×µ¿¾È ºÏÇÙ ¹®Á¦°¡ ÇØ°á±¹¸é¿¡ ÀÖ¾ú´ø °Íµµ ¾Æ´Ï°í ºÏÇÙÀº ´õ Áõ°¡ÇØ ¿Ô°í ´õ À§ÇèÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î ÇÙ¹«±â±îÁö º¸À¯ÇÏ´Â ±×·± »óÈ²±îÁö ¿Ô´Ù. ¾ó¸¶³ª ¾öÁßÇÏ³Ä"¸ç ºÏÇÑÀÇ ±×°£ ÇÙ¹«±â °³¹ß °æ°ú¸¦ °Å·ÐÇÑ µÚ ÀÏÈñÀÏºñÇÏÁö ¸»°í 'Á¤¸» ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦´Ù' ÇÏ´Â °Í¸¸ ¿°µÎ¿¡ µÎ°í ¹®Á¦¸¦ ÃßÀûÇØ°¡°í ÇØ°áÀÇ ³ë·ÂÀ» ÇØ¾ß µÇ°Ú´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â ºÏ¹Ì±³ÂøÀÌ Ç®¸± Àü¸Á¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®À» ¹Þ°í "ÀÏÈñÀÏºñÇÏÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ Àü¸ÁÇÏ±â ¾î·Æ°í Àü¹®°¡µéÀÇ Àü¸ÁÀÌ ¸Â¾Æº» ÀûÀÌ º°·Î ¾ø¾î¼ ³°¨ÇÏ´Ù"°í ¿ôÀº µÚ "ºÏÇÙ ¹®Á¦°¡ ¹«·ÂÀ¸·Î ÇØ°áÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù´Â °á·Ð¿¡ ´Ù´Ù¸£Áö ¾Ê°í 'ÀÌ ¹®Á¦·Î ÀüÀïÀÌ ÀÏ¾î³ª´Â °ÍÀº °áÄÚ ÀÖ¾î¼´Â ¾È µÈ´Ù'´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ Æò¼Ò ¼Ò½Å°ú Ã¶ÇÐÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇØ¼ »çÅÂ°¡ ÀüÀï±¹¸éÀ¸·Î Ä¡´ÝÁö ¾Ê°Ô °ü¸®ÇÏ´Â °Íµµ ¸Å¿ì Áß¿äÇÏ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ "±×°Ô(°ü¸®°¡) ¿Ü±³°¡ ÇÒ ÀÏÀÌ´Ù. ´Ü½Ã°£ ¾È¿¡ ÇØ°áµÉ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ñ °ÍÀº ÇÙ ¿Ü±³ÀÇ ¿ª»ç°¡ ¸»ÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù"¸ç Çù»óÀ» ÅëÇØ ÇØ°áÇÒ °¢¿À¸¦ ´õ ´Ü´ÜÈ÷ ÇÏ°í ÀÌ·² ¶§ÀÏ¼ö·Ï À§±â°¨À» °¡Áú »ç¾ÈÀº ¾Æ´Ï¶ó°í °Á¶Çß´Ù
ÀÌ ´ë»ç´Â ºÏ¹ÌÇù»óÀÇ ¿¬³» Àç°³ °¡´É¼º¿¡ ´ëÇØ¼´Â "¿¹ÃøÇÒ ¼ö ¾ø´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Áö¼Ò¹Ì¾Æ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ¼± "ÁÖ¹Ì´ë»ç·Î¼ È°µ¿ÇØ¾ß ÇÏÁö ¾Ê°Ú´À³Ä"¸ç "»ç¶÷µéÀ» ¸¸³ª º» ÈÄ¿¡ ¹æÇâÀÌ³ª ¹Ì±¹ÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ªÇÒÀÌ ¹ºÁö µî¿¡ Á¦¾ÈÇÒ °Ô ÀÖÀ¸¸é ÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Áö³ 23∼24ÀÏ ÀÌÆ²°£ ÇÏ¿ÍÀÌ È£³î·ê·ç¿¡¼ ÁøÇàµÈ ¹æÀ§ºñ ºÐ´ã±Ý Çù»ó°ú °ü·Ã, "»ó°ß·Ê¿´À» °ÍÀÌ´Ù. Ã¹ ¹øÂ°¿¡ ¹«½¼ Å« °á°ú°¡ ÀÖ°Ú´Â°¡. ¼¿ï¿¡¼ ´ÙÀ½¹ø¿¡ ÇÏ´Â 3Â÷ È¸ÀÇ ¶§ºÎÅÍ º»°ÝÀûÀ¸·Î ³íÀÇ°¡ µÇ¸®¶ó º»´Ù. ¿ö½ÌÅÏ¿¡¼ °ü°è ÀÎ»çµé°ú ³»¿ëÀ» ÆÄ¾ÇÇØ º¸°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Àü³¯ ¿ö½ÌÅÏDC¿¡ µµÂøÇÑ ÀÌ ´ë»ç´Â ÀÌ³¯ ÃëÀÓ½ÄÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î °ø½Ä È°µ¿¿¡ µé¾î°¬À¸¸ç, Ã¹ ¿ÜºÎ ÀÏÁ¤À¸·Î ¿ö½ÌÅÏDCÀÇ ÇÑ±¹Àü ÂüÀü¿ë»ç ±â³ä°ø¿øÀ» Ã£¾Æ ±â³äºñ¿¡ ÇåÈÇß´Ù.
ÀÌ ´ë»ç´Â ³»ÁÖ ÁßÀ¸·Î ¹Ì ±¹¹«ºÎ¿¡ ½ÅÀÓÀå »çº»À» Á¦ÃâÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ¹Ì±¹ Ãø ³»ºÎ ÀýÂ÷°¡ Á¾·áµÇ¸é µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì ´ëÅë·É¿¡°Ô ½ÅÀÓÀåÀ» Á¦Á¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑ±¹Àü ÂüÀü¿ë»ç ±â³ä°ø¿ø Ã£Àº ÀÌ¼öÇõ ½ÅÀÓ ÁÖ¹Ì´ë»ç
(¿ö½ÌÅÏ=¿¬ÇÕ´º½º)ÀÌ¼öÇõ ½ÅÀÓ ÁÖ¹Ì´ë»ç°¡ 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¿ö½ÌÅÏDC ÁÖ¹Ì´ë»ç°ü¿¡¼ ÃëÀÓ½ÄÀ» ¸¶Ä£ ÈÄ ÇÑ±¹Àü ÂüÀü¿ë»ç ±â³ä°ø¿øÀ» Ã£¾Æ ÇåÈ½ÄÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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