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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.10.27 ÀÏ 23:35
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½ÂÀÎ 2019.10.27  21:18:17
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2021³âºÎÅÍ »óÈ¯½ÃÁ¡ µµ·¡

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¿ï»ê½ÃÀÇ ‘°÷°£’ÀÌ ±Þ¼Óµµ·Î ºñ¸é¼­ ³»³âµµ »ì¸²»ìÀÌ¿¡ ÃÊºñ»óÀÌ °É·È´Ù. ±â¾÷µéÀÇ ½ÇÀû¾ÇÈ­¿Í ºÎµ¿»ê °Å·¡Àýº®¿¡ µû¸¥ Áö¹æ¼Òµæ¼¼¿Í Ãëµæ¼¼ µî ¼¼¼ö°¨¼Ò ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ 3³â ¿¬¼Ó Áö¹æÃ¤ ¹ßÇàÅ°·Î ÇÏ¸é¼­ ÀçÁ¤ °ÇÀü¼ºÀÌ Èçµé¸®°í ÀÖ´Ù. ½Å±Ô »ç¾÷Àº ºñ·ÔÇØ ÀüÃ¼ ¿¹»ê¿ä±¸¾È Áß ¿ª´ë±Þ ¼öÁØÀÎ 6000¾ï¿ø »è°¨Å°·Î Çß´Ù. °æ±âÄ§Ã¼·Î ÀÎÇÑ Áö¹æ¼¼¼ö ±Þ°¨°ú ±Þ¼Óµµ·Î ´Ã¾î³­ Á¤ºÎÀÇ º¹Áö»ç¾÷ È®´ëÁ¤Ã¥¿¡¼­ ºñ·ÔµÈ ÀÌ¸¥¹Ù ‘ÀçÁ¤ Àýº®’¿¡ ´ëÇÑ °øÁ÷»çÈ¸ÀÇ ±ä¹ÚÇÑ À§±â°¨Àº ¾î´À ¶§º¸´Ù ÆØ¹èÇÏ´Ù.



¡ÞÁö¹æÃ¤ 3³â ¿¬¼Ó¹ßÇà…ºú ³»¼­ ºú °±À» ¼öµµ

¿ï»ê½Ã´Â ³»³âµµ¿¡ ¶Ç´Ù½Ã 600¾ï¿øÀÇ Áö¹æÃ¤¸¦ ¹ßÇàÇÑ´Ù. 2018³â 600¾ï¿ø, 2019³â 700¾ï¿ø¿¡ ÀÌÀº 3³â ¿¬¼Ó ¹ßÇàÀ¸·Î, Áö³­ 2017³â Ã¤¹«Á¦·Î¸¦ ´ÞÇÑ Áö 3³â¸¸¿¡ ¿ï»ê½ÃÀÇ ºÎÃ¤°¡ 1900¾ï¿ø±îÁö ´Ã¾î³ª°Ô µÈ´Ù. Áö¹æÃ¤´Â Çà¾ÈºÎÀÇ ½ÂÀÎÀ» ¹Þ¾Æ ÇÑ±¹Áö¹æÀçÁ¤°øÁ¦È¸¿¡¼­ ºô¸°´Ù. ÀÌÀÚ´Â 1.5% ¼öÁØÀÌ¸ç, 3³â °ÅÄ¡ÇÑ µÚ ºÐÇÒ»óÈ¯ ¹æ½ÄÀÌ´Ù.

2018³â ºô¸° µ·Àº 2021³âºÎÅÍ »óÈ¯¿¡ µé¾î°£´Ù. ¹®Á¦´Â »óÈ¯½ÃÁ¡¿¡ °æ±âÈ¸º¹ÀÌ ´õµ® Áö¹æ¼¼¼ö°¡ ´ÃÁö ¾ÊÀ¸¸é, ºúÀ» ³» ºúÀ» °±¾Æ¾ß ÇÏ´Â Ã³Áö¿¡ ³õÀº ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ¿ï»ê½Ãµµ ÀÌ°°Àº Á¡À» ¿ì·ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀçÁ¤ÀÌ ¾ÇÈ­µÈ ÁÖµÈ ¿øÀÎÀº Áö¹æ¼¼¿ø Ãà¼Ò¿Í º¹Áö¿¹»ê¿¡¼­ ºñ·ÔµÆ´Ù. ¿ï»ê½Ã °÷°£À» »ìÆìº¸¸é ¿ï»êÀÇ ÁÖ¿ä Áö¹æ¼¼¿øÀÎ Ãëµæ¼¼¿Í Áö¹æ¼Òµæ¼¼´Â Å©°Ô ÁÙ¾ú´Ù. ³»³âµµ Áö¹æ¼¼ÀÔ Ãß°è´Â 1Á¶3500¾ï¿ø±îÁö ³»·Á¾É¾Ò´Ù. Àü³â´ëºñ 520¾ï¿øÀÌ ÁÙ¾îµç ¼öÄ¡´Ù.

¿©±â¿¡ Á¤ºÎÀÇ º¹ÁöÁ¤Ã¥ °­È­´Â ¿ï»ê½ÃÀÇ ÀçÁ¤³­¿¡ Å« ¸òÀ» Â÷ÁöÇÑ´Ù. º¹Áö»ç¾÷ »ó´ç¼ö°¡ Áß¾ÓÁ¤ºÎ¿Í Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼°¡ °øµ¿ ºÎ´ãÇÏ´Â ‘¸ÅÄª’ ¹æ½ÄÀÌ¾î¼­ ´Ã¾î³­ º¹Áö¿¹»ê ¸¸Å­ ÁöÀÚÃ¼µµ ºñ¿ëÀ» ºÎ´ãÇØ¾ß ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¿ï»ê½ÃÀÇ º¹Áö¿¹»êÀº ÀüÃ¼¿¹»êÀÇ 32~33%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.



¡Þ¿¹»ê¿ä±¸¾È 6000¾ï¿ø »è°¨…½Å±Ô»ç¾÷ Áß´Ü

½Ã »ì¸²»ìÀÌ´Â ³»³âµµ Áö¹æ¼¼ Ãß°è¾×À» ¹Ý¿µÇØ Â§´Ù. ¿ï»ê½Ã´Â ±äÃàÀçÁ¤¿¡ µé¾î°£´Ù. ½Ã¿¡ µû¸£¸é °¢ ½Ç¹«ºÎ¼­°¡ ¿äÃ»ÇÑ ³»³âµµ ¿¹»ê¿ä±¸¾ÈÀÇ ÃÑ¾×Àº 3Á¶7000¾ï¿øÀÌ´Ù. ½Ã´Â 6000¾ï¿øÀ» »è°¨ÇØ ÃÑ¾×À» 3Á¶1000¾ï¿ø¿¡ ¸ÂÃá´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¿¹³â »è°¨¾×ÀÌ 2000¾ï¿ø ¼öÁØÀÌ¾ú´ø Á¡¿¡ ºñÇÏ¸é Å©°Ô Áõ°¡ÇÑ ¼öÄ¡´Ù. ³ëÀÎº¹ÁöÈ¸°ü µîÀ» ºñ·ÔÇØ SOC µî ½Å±Ô»ç¾÷Àº ¸ðµÎ »è°¨ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ ¿¬±¸°³¹ß(R&D)ÀÌ ÁÖÃàÀÎ ±¹°¡Á÷Á¢Áö¿ø»ç¾÷Àº 50% ÁÙÀÎ´Ù. »è°¨¾×Àº 1000¾ï¿ø ¼öÁØÀÌ´Ù. UNIST ÇØ¼öÀüÁö½ÇÁõ¼¾ÅÍ(±¹ºñ 60%, ½Ãºñ 30%, ÀÚºÎ´ã 10%)°¡ ÁÖ¿ä »ç·Ê´Ù.

±³À°Ã»ÀÌ ÀÇÁ¸ÇÏ´Â ¿¹»êµµ ´ëÆø ÁÙÀÎ´Ù. ½Ã±³À°Ã»ÀÌ ¸ÅÄª»ç¾÷À¸·Î ¿äÃ»ÇÑ ±³º¹Áö¿ø »ç¾÷ºñ 25¾ï¿ø, Ä£È¯°æ±Þ½Äºñ 30¾ï¿ø, ¿ø¾î¹Î±³»ç 25¾ï¿ø µî 3°³ »ç¾÷À» ¹Ý¿µÇÏÁö ¾Ê°Å³ª, ÀÏºÎ¸¸ ¹Ý¿µÅ°·Î ¹æÄ§À» ¼¼¿ü´Ù.

´Ù¸¸ ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î µî ±¹°¡ÀÇÁ¸ Àç¿øÀ¸·Î ºÐ·ùµÇ´Â Á¤ºÎ ¸ÅÄª»ç¾÷Àº ¸ðµÎ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ±¹ºñ¸¦ ¹Ý³³ÇÏ°Ô µÇ¸é °¢Á¾ Æä³ÎÆ¼¸¦ ¹Þ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.



¡ÞÃÊ±äÃà ÀçÁ¤ ¼Ó Áö¹æ¼¼¿ø ¹ß±¼ ÃÑ·Â

ÀçÁ¤¾ÇÈ­·Î ¿ï»ê½Ã´Â Á¶Á÷ È®´ëµµ ´õ¿í ½ÅÁßÇØÁ³´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù Á¤ºÎÀÇ ¼Ò¹æÁ÷ È®´ëÁ¤Ã¥¿¡ µû¶ó 120¿©¸íÀÇ ¼Ò¹æÀÎ·Â Ãæ¿øÀÌ ºÎ´ãÀÌ´Ù. ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎÀÇ ÀÎ°Çºñ »êÃâ±âÁØ¿¡ µû¸£¸é ¼Ò¹æÁ÷ 1¸í Ãæ¿ø¿¡ ¿¬°£ 8000¿©¸¸¿ø(ÀÓ±Ý, º¹Áö µî)ÀÌ µé¾î°£´Ù.

Á¤ºÎ´Â ½Å±Ô Ã¤¿ëÇÏ´Â ¼Ò¹æÁ÷Àº ¼Ò¹æ»ç 3È£ºÀ ±âÁØÀÇ ±âº»±Þ¸¸ Áö¿øÇÑ´Ù. ³ª¸ÓÁö º¹Áö µî ºÎ°¡ °æºñ´Â ¿ï»ê½Ã°¡ Ã¥ÀÓÁø´Ù. ºÐ´ã·ü·Î º¸¸é ±¹ºñ 44%, Áö¹æºñ 56% ¼öÁØÀÌ´Ù. ±Ý¾×À¸·Î µûÁö¸é ±¹°¡ 3500¸¸¿øÀ», ¿ï»ê½Ã°¡ 4500¸¸¿øÀ» ³½´Ù.

Á¤ºÎÀÇ ¿ä±¸´ë·Î 120¸íÀ» ´Ã¸®¸é ³»³â Áö¹æºñ ºÎ´ãÀº 54¾ï¿øÀÌ Ãß°¡·Î µé¾î¾ß ÇÑ´Ù. Á¤ºÎ°¡ 5³â°£ ¿ï»ê½Ã ºÎ´ãÇÑ ¼Ò¹æÀÎ·Â Áõ¿ø±Ô¸ð´Â ÃÑ 516¸íÀÌ´Ù. ±¹°¡Á÷À¸·Î ÀüÈ¯µÈ´Ù°í ÇÏ´õ¶óµµ ºÐ´ã·üÀº Å©°Ô ´Þ¶óÁöÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î ½Ã´Â ºÐ¼®ÇÑ´Ù.

»ç¾÷ ¿¹»ê»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇàÁ¤È°µ¿À» ¼öÇà, ¿î¿µÇÏ´Âµ¥ ÇÊ¿äÇÑ °æ»ó°æºñ(¾÷¹«ÃßÁøºñ, »ç¹«°ü¸®ºñ µî)¸¦ 20% Á¤µµ ÁÙÀÎ´Ù. ¾à 100¾ï¿ø Á¤µµ´Ù. ÀÌ¹Û¿¡ ÃÊ°ú±Ù¹« ÁÙÀÌ°í ¿¬°¡ »ç¿ëµµ ÃËÁøÇØ ÀÎ°Çºñµµ ÁÙÀÎ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¿ï»ê½ÃÀÇ ÃÑÀÎ°Çºñ´Â 1700¾ï¿øÀÌ´Ù. ÁöÀÚÃ¼ÀÇ ÀÎ°Çºñ´Â Áö¹æ¼¼¼ö·Î Ãæ´çÇÏ´Â °Ô ¿øÄ¢ÀÌ´Ù.

¹Ý¸é ½Ã´Â Áö¹æ¼¼¿ø ¹ß±¼¿¡ ¿Â ÈûÀ» ½ñ°í ÀÖ´Ù. ¿øÀÚ·Â°ú È­·Â¹ßÀü¿¡ ÁýÁßµÈ Áö¿ªÀÚ¿ø½Ã¼³¿¡ ´«±æÀ» µÎ°í ÀÖ´Ù. À§Çè¼ºÀÌ ³ôÀº È­ÇÐºÐ¾ß·Î Áö¿ªÀÚ¿ø½Ã¼³¼¼¸¦ È®´ë ºÎ°úÇÏÀÚ´Â °Ô ¿äÁö´Ù. ¿ï»ê½Ã´Â ±¹°¡»ê´ÜÀÇ Á¸Àç°¡ ¼Ò¹æ·Â ¼ö¿äÁõ°¡¸¦ ÀÏÀ¸Å°´Â ÁÖ¿ä ¿äÀÎÀÌ¶ó´Â Á¡À» ºÎ°¢ÇØ ¼Ò¹æ ÀÎ·Â°ú Àåºñ È®Ãæ ºñ¿ëÀ» Àü¾× ±¹°¡Àç¿øÀ¸·Î ÇØÁÙ °ÍÀ¸·Î ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ cchoi@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê ³²±¸ Ã»¼Ò³â¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó, 11¿ù 2ÀÏ ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü °ø¿¬
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¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 10¿ù 25ÀÏ~)
2019 ¿ï»ê µ¿±¸ »çÁø°ø¸ðÀü¡¦ ¡®½½µµ µîºÒ¡¯ ±Ý»ó
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½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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