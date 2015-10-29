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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.10.28 ¿ù 16:58
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ÃßÈ­Á¤ÀÇ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’´Â È«Äá ¹× Áß±¹ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿Í °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÃßÈ­Á¤Àº °¢Á¾ ¹æ¼Û ¹× ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ ²ÙÁØÈ÷ ´ëÁßÀ» ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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