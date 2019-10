단국대학교 'GTEP 사업단', `베트남 하노이 식품 전시회` 참가

단국대학교(이하 단국대) GTEP 사업단 소속의 고은솔(중국어과 4학년), 김수원(무역학과 3학년), 유은지(중국어과 4학년), 전소연(무역학과 3학년), 황금난(무역학과 3학년)학생이 11월 6일부터 9일까지 베트남 하노이 국제전시센터(Hanoi International Exhibition Center(ICE))에서 열린 베트남 하노이 식품 전시회에 참가해 국내 중소기업의 제품 홍보 활동과 수출 상담을 도와주는 무역전문가로서 활약을 펼쳤다.

단원들이 참가한 `하노이 식품 전시회`는 베트남 현지업체인 Vinexad에서 주최하고,베트남 식품·주류협회(VBA), 호치민 식품협회(FFA) 등 주요 식품관련 협회와 단체가 공동으로 주관하며, 베트남 산업통상자원부(The Ministry of Industry & Trade of Vietnam), 베트남 농림부 (Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam), 베트남 국립 코덱스 위원회 (Vietnam National Codex Committee), 무역촉진기구 (Foreign Trade Promotion Organizations)에서 후원을 하고 있는 전시회이다.

단원들에 따르면,본 전시회는 B2B, B2C로 진행되었고, 식∙음료와 식품관련 기자재전이 동시에 개최되는 종합 전시회였다고 한다.

이번 전시회에서 단원들은 사업단과 MOU를 체결한 `지구인 컴퍼니`와 `하나맛김`의 제품 소개 및 홍보, 해외 바이어와의 수출 상담 등을 진행하였다.

이번 전시회에 참가한 유은지 학생은 “상담회 말고 정식으로 참가하는 전시회는 처음인데,우리 아이템에 대한 소비자들의 반응을 즉각적으로 알 수 있는 전시회 만의 장점이 매력적으로 다가왔다.

또,최근 기업들의 베트남 진출 이유에 대해 조금이나마 느낄 수 있는 좋은 기회였다.

” 황금난 학생은 “이번 전시회를 통해 한국 식품의 경쟁력을 느낄 수 있었고, 아세안 식품 시장의 트렌드를 접할 수 있는 좋은 기회였다.” 라고 말했다.

산업통산자원부가 주관하고 한국무역협회(KITA)가 시행하고 있는 'GTEP(Global Trade Experts Incubating Program)’ 사업단은 교역환경의 급격한 변화에 따라, 중소·중견기업의 글로벌시장 진출 확대를 위해서 필요 역량을 갖춘 선진형 무역 전문 인력 양성 및 공급하고 중국, 동남아, 중남미, 중동, 아프리카 등 지역 집중을 통해 각 지역의 언어, 상관습, 법령 및 무역실무지식을 겸비한 맞춤형 지역 전문 인재를 육성하기 위한 프로그램이다.

본 사업단에 참여하는 대학생들은 무역실무와 지역전문 심화교육, 산학협력 현장실습을 비롯해 온라인 해외마케팅 실습, 국내 외 전시회 참가 등 15개월 동안 420시간 이상의 교육과정을 이수하게 된다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

