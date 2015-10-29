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Áö³ 27ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã ±¤ÁÖ ±¹¸³¾Æ½Ã¾Æ¹®ÈÀü´ç(ÀÌÇÏ ACC)¿¹¼ú±ØÀå1¿¡¼ ‘¹ÎÁÖ·ÀÎ±Ç·ÆòÈ °¡Ä¡³ª´® ÄÜ¼Æ® <µéÇ®Ã³·³>’ À» °³ÃÖÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº 5·18 ÃÖÈÄ Ç×ÀïÁö¿´´ø ¿¾ Àü³²µµÃ»¿¡ ¼³¸³µÈ ACCÀÇ °³°ü 4ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇÏ¿© ¿ì¸®°¡ ÁöÄÑ¿Â ¹ÎÁÖ·ÀÎ±Ç·ÆòÈ °¡Ä¡¸¦ È®»êÇÏ°íÀÚ ¸¶·ÃµÇ¾ú´Ù.
¾çÈñÀº, ¹Ú¹®¿Á, ¾ÈÄ¡È¯, MC ½º³ªÀÌÆÛ, ¿ÀÄ«¸®³ª ¿¬ÁÖÀÚ Á¶ÀºÁÖ, ¼º¾Ç°¡ Á¶º´ÁÖ, ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ¹êµå ½ºÆ®¸´°ÇÁî, ±¤ÁÖ µ¿±¸ÇÕÃ¢´Ü µî ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿© ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®´Â ¹ÎÁÖÈ ¿îµ¿À» ¸ö¼Ò °ÞÀº ¼¼´ë¿Í ÀþÀº ¼¼´ë°¡ ÇÔ²² Áñ±â°í °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â µ¥¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ¾ú´Ù.
±× ¼¼´ë¸¦ ÀÕ´Â ¹«´ë·Î ¾ÈÄ¡È¯°ú ½Å¿¹ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀÇ ÄÝ¶óº¸ ¹«´ë ‘±×³¯µé’ÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. ¹ÎÁß°¡¿ä¿¡ Ç¥»óÀÌ¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÈÄ¡È¯ÀÇ ¼ö ¸¹Àº ³ë·¡¿Í ¹«´ë¸¦ ÀÌ¾î°¡´Â ÀþÀº ¼¼´ë¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ¿© ¹«´ë¿¡ ¿À¸¥ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀº ‘Á¦ 1È¸ ±èÇö½Ä °¡¿äÁ¦’ ¼ö»ó°ú 2018³â ‘Á¦ÁÖ 4,3 ±â³äÀ½¹Ý – ¾Æ½Ã´ÂÁö¿ä’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù. È«´ë¿Í ÀÌÅÂ¿ø¿¡¼ ¹ö½ºÅ·À» ÅëÇØ 400¸¸ÀÌ ³Ñ´Â À¯Æ©ºê½ºÅ¸·Î °Åµì³ª È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÁßÀÎ ÀþÀº ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ¿Í ¾ÈÄ¡È¯ÀÇ ¹«´ë´Â °ú°Å¿Í ¹Ì·¡¸¦ ÀÕ´Â ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ Æ¯º°ÇÔÀ» ¾È°ÜÁÖ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯, °ø¿¬ÀÌ Á¾·áÇÑ ÈÄ ¾ÞÄÝ °îÀ¸·Î Ãâ¿¬Áø°ú °ü°´µéÀÌ ÇÏ³ª°¡ µÇ¾î ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ ºÒ¸®¿öÁ³À¸¸ç ¾çÈñÀº, ¹Ú¹®¿Á, ¾ÈÄ¡È¯, MC ½º³ªÀÌÆÛ µî ÀÌ³¯ÀÇ Àü Ãâ¿¬ÁøµéÀÌ ÇÑ ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó Àü °ü°´ÀÌ ÇÔ²² ÀÏ¾î³ª ¿Ã¢ÇÏ¸ç ´ë¹Ì¸¦ Àå½ÄÇÏ¿´´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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