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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.11.1 ±Ý 10:33
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¶ô ¹ß¶óµå°è ·¹Àüµå K2 '±è¼º¸é', ¿¬¸» ÄÜ¼­Æ® 'the loud'
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.11.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

15³â ¸¸¿¡ ½Ì±Û ¾Ù¹ü '¿ÜÄ¡´Ù'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ ¶ô ¹ß¶óµå°è ·¹Àüµå, K2±è¼º¸éÀÌ 12¿ù ¿¬¸» ÄÜ¼­Æ®·Î °³ÃÖÇÑ´Ù.

2019³â 12¿ù 28ÀÏ Åä¿äÀÏ °Ç±¹´ëÇÐ±³ »õÃµ³â ´ë°ø¿¬Àå¿¡¼­ ¿­¸®´Â ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ³Ø½ºÆ® ¸â¹öµé°ú ÇÔ²²ÇÑ ¾î¸°ÀÌ´ë°ø¿ø µ¼¾ÆÆ®È¦ ÀÌÈÄ, 15³â ¸¸¿¡ ²Ù·ÁÁö´Â Á¤½Ä ÄÜ¼­Æ®ÀÌ´Ù. 

Áö³­ 10¿ù, ½Ì±Û ¾Ù¹ü '¿ÜÄ¡´Ù'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ´ëÁßÀÇ Ç°À¸·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Â ±è¼º¸éÀº ¹æ¼Û, ¶óµð¿À, °ø¿¬Àº ¹°·Ð À¯Æ©ºê±îÁö ¼··ÆÇÏ¸ç ¿Â¿ÀÇÁ¶óÀÎ¿¡¼­ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.

°ø¿¬ °ü°èÀÚ´Â "K2±è¼º¸éÀÌ ¿À·§µ¿¾È ±â´Ù·ÁÁØ ÆÒµé°ú ½Å°î¿¡ ´ëÇÑ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀ¿¡ °¨»çÀÇ ¸¶À½À» ´ã¾Æ Æ¯º°ÇÏ°í ´ÙÃ¤·Î¿î °¨»ç ¹«´ë¸¦ ¼±»çÇÒ °áÁ¤À» ³»¸®°í ¶ß°Å¿î ¸¶À½À¸·Î °ø¿¬ ÁØºñ¿¡ ÀÓÇÏ°í ÀÖ´Ù."°í ÀüÇß´Ù. 

¶ÇÇÑ "±è¼º¸éÀÇ ´Ð³×ÀÓ '¿ªÁÖÇàÀÇ ¿øÁ¶'´ä°Ô 90³â´ë¿Í 2000³â´ë ÃÊ ¶ô¹ß¶óµå¸¦ Àå¾ÇÇß´ø '»ç¶û°ú ¿ìÁ¤ »çÀÌ, ½½ÇÁµµ·Ï ¾Æ¸§´Ù¿î, ¼ÒÀ¯ÇÏÁö ¾Ê´Â »ç¶û, ±×³àÀÇ ¿¬ÀÎ¿¡°Ô, À¯¸®ÀÇ ¼º, ½Ã°£À» °Å½½·¯, »ç¶ûÀ» µå·Á¿ä' µî ¼ö¸¹Àº È÷Æ®°îÀ» Æø¹ßÀûÀÎ °¡Ã¢·Â°ú ¿Ïº®ÇÑ ¹«´ë ¿¬Ãâ·Î À½¾ÇÆÒµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ ¸¸Á·½ÃÅ³ Àü¸ÁÀÌ¸ç, ½Å°î '¿ÜÄ¡´Ù'¸¦ ÅëÇØ ÇÑ ÇØ¸¦ ¸¶¹«¸® Áþ°í »õ·Î¿î ¹Ì·¡¸¦ ²Þ²Ù´Â Èñ¸ÁÂù ¸Þ½ÃÁö¸¦ °ü°´µé¿¡°Ô Àü´ÞÇÒ °ÍÀÌ´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇÑ¶§, ¼Ò¼Ó»ç¿Í °è¾à ¹®Á¦·Î À½¾ÇÈ°µ¿¿¡ Á¦¾àÀ» ¹Þ¾ÒÁö¸¸ ÀÌ¹ø °ø¿¬À» ÅëÇÏ¿© ±×°£ÀÇ °ÆÁ¤°ú ¿ì·Á¸¦ ºÒ½Ä½ÃÅ°°í ´Ù½Ã±Ý ¿­Ç³À» ÀÏÀ¸Å³ °Å¶õ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â K2 ±è¼º¸éÀº "¹«¾ùº¸´Ù ¿À·£ ½Ã°£ ±â´Ù·Á ÁØ ÆÒµé°ú ¿À·£¸¸¿¡ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ðÀÌ°Ô µÇ¾î °¨È¸°¡ ¹÷Â÷¿À¸£¸ç, ¸ðµÎ°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â ÀÌ ½Ã°£ÀÌ ¶Ç ´Ù¸¥ »õ·Î¿î Ãß¾ïÀÌ µÇµµ·Ï ÃÖ°íÀÇ ¶óÀÌºê ¹«´ë¸¦ ¼±¹°ÇÏ°Ú´Ù."¶ó°í ÀüÇÏ¸ç ÀÌ¹ø ÄÜ¼­Æ®¿¡ ´ëÇØ ±â´ë°¨°ú ±Ã±ÝÁõÀ» ÁõÆø½ÃÄ×´Ù. 

2019³â ¿¬¸», ¶ô¹ß¶óµåÀÇ Á¦¿Õ´ä°Ô ¿À·£¸¸¿¡ ±ÍÈ¯ÇÏ´Â ±è¼º¸é°ú ÇÔ²² Ãß¾ïÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°¸ç Èï°ã°í µû½ºÇÑ °ø°¨ÀÇ ¹«´ë¸¦ ¿øÇÑ´Ù¸é, ¹Ù·Î K2±è¼º¸é ¿¬¸» ÄÜ¼­Æ®¸¦ ±â´ëÇØµµ ÁÁÀ» °ÍÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¼­¾çÈ­°¡ ¹ÚÇÏ´Ì °³ÀÎÀü, ±Í¿©¿î ¹Ý·Á°ß°ú Ã¥ÀÌ ¸¸³µ´Ù
³²»óÀÏ°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â µðÅå½º ÄÜ¼­Æ®, ¼Ó ½Ã¿øÇÑ 3ÀÎ3»ö ¸ñ¼Ò¸® ...
½Ã¿ùÀÇ ¸¶Áö¸· ¹ã, °¡°î ¼±À²°ú ÇÔ²²...Áß±¸¹®È­ÀÇÀü´ç ¡®ÇÑ±¹...

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½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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