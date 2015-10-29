Çà»çÀÇ ¿©¿Õ '±è¼Û', KBS 'Æ®·ÎÆ®°¡ ÁÁ¾Æ'¿¡ Ãâ¿¬...½É»çÀ§¿ø È£Æò ¹Þ¾Æ

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±×¸®°í 2011³â¿¡´Â ºÀ°è ÇÑ¿ìºÒ°í±â °¡¿äÁ¦ ´ë»ó, 2012³â¿¡ ¼±¾Ï È£¼ö Æ®·ÎÆ® °¡¿äÁ¦ Àº»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ¿ï»ê 'Çà»çÀÇ ¿©¿Õ'ÀÌ¶ó´Â º°¸íÀ» ¾ò¾ú´Ù.
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