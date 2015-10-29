Çà»ç´ëÅë·É °¡¼ö 'ÇÇÅÍÆÝ', µ¥ºß10ÁÖ³â±â³ä ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖÃÊ »ÍÂ¦¼î

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.11.4 ¿ù 16:37
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½ÂÀÎ 2019.11.04  
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Çà»ç´ëÅë·É °¡¼ö ÇÇÅÍÆÝÀÌ µ¥ºß10ÁÖ³â±â³ä ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖÃÊ »ÍÂ¦¼î¸¦ ±¤ÁÖ¿¡¼­ ÆÒµé¿¡°Ô Èï³ÑÄ¡´Â ¹«´ë¸¦ ¼±»çÇß´Ù.

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Æ¼ÄÏ¹ß¸Å 10ÀÏ¸¸¿¡ Àü¼® ¸ÅÁøÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´ø ÇÇÅÍÆÝÀÇ »ÍÂ¦¼î´Â 2½Ã°£ 30ºÐµ¿¾È ½¬Áö¾Ê°í ´Üµ¶À¸·Î ¿­Á¤ÀÇ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.

10³âÀÇ È°µ¿À» ±â³äÇÏ¿© 1ºÎ °ú°Å, 2ºÎ ÇöÀç, 3ºÎ ¹Ì·¡ÀÇ ÁÖÁ¦·Î ÄÜ¼­Æ®°¡ ÁøÇàµÇ¾úÀ¸¸ç, 1ºÎ °ú°Å·Î ½ÃÀÛµÈ ¿ÀÇÁ´×¿¡¼­´Â °­·ÄÇÑ ¶Çµå¶ô ³­Å¸ÆÀ°ú ÇÔ²² ´ëºÏÀ» Ä¡¸ç  °ü°´µéÀÇ Å«¹Ú¼ö¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç µîÀåÇÏ¿´´Ù. ¾ç°æ½Å½Ã³¶¼Û°¡ÀÇ ¾ö¸¶´Â ±×·¡µµ µÇ´ÂÁÙ ¾Ë¾Ò½À´Ï´Ù¿¡ ÀÌ¾î ÇÇÅÍÆÝÀÌ ¿ï¾ö¸¶¸¦ ºÎ¸¦¶§´Â °´¼®¿¡¼­ ¸¹ÀººÐµéÀÌ ´«¹°À» Èê·È´Ù. 

2ºÎ ÇöÀç ¿¡¼­´Â ÃÖ±Ù KBS ¾ÆÄ§¸¶´ç µµÀü²ÞÀÇ¹«´ë¿¡¼­ ÃÖ°íÀÎ±â»óÀ» ¹Þ±â±îÁö ¾ÖÇÇ¼Òµå¿Í ³ë·¡µé ±×¸®°í ÀÌ¾îÁø ¼º´ë¸ð»ç ¿Í °í¼­¿µÃá¼±»ýÀÇ ·¦°ú ¼­¿ï±¸°æÀ» °ü°´µé°ú ÇÔ²² ºÎ¸£¸ç Æø¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù.  

3ºÎ ¹Ì·¡ ÆÄÆ® ¿¡¼­´Â ±èÇöÁøÀÛ»ç ¼Û±¤È£ÀÛ°î ÄÞºñÀÇ ½Å°î "¿ô°í»ð½Ã´Ù" ¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¿© ÆÒµé°ú ÇÔ²² ¸ÚÁø ¹Ì·¡¸¦ ¿­¾î°¡´Â ´ÙÁüÀ¸·Î 2020³â È°¹ßÇÑ ¹æ¼ÛÈ°µ¿°ú °ø¿¬À»  ¿¹°íÇß´Ù.

ÇÇÅÍÆÝÀº ÀØÇôÁ® °¡´Â ¿¾Ãß¾ïÀ» ¼ÒÈ¯ÇÏ°í ¿ï°í¿ô´Â ÀÌ¹ø »ÍÂ¦¼î´Â ´ë¼º°øÇß´Ù¸ç ³»³âºÎÅÍ Àü±¹À¸·Î Åõ¾î¸¦ °èÈ¹ÇÏ°íÀÖ´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ¹ø ÇÇÅÍÆÝÀÇ »ÍÂ¦¼î ´Â Æ¼ºê·Îµå ÇÑºû¹æ¼ÛÀÌ °ø°³³ìÈ­ÇÏ¿© ½ÃÃ»ÀÚµé°ú ¸¸³¯¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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