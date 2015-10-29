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Áö³ 27ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ ±¹¸³¾Æ½Ã¾Æ¹®ÈÀü´ç(ÀÌÇ× ACC) ¿¹¼ú±ØÀå1¿¡¼ ¿¸° ‘¹ÎÁÖ·ÀÎ±Ç·ÆòÈ °¡Ä¡³ª´® ÄÜ¼Æ® <µéÇ®Ã³·³>’°¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ Á¾·áµÇ¾ú´Ù. ACCÀÇ °³°ü 4ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇÏ¿© ÁøÇàµÈ ÀÌ³¯ °ø¿¬Àº Àü¼® ¸ÅÁøÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç °¡Ä¡³ª´®ÀÇ ÄÜ¼Æ®ÀÇ °¡´É¼ºÀ» È®ÀÎ½ÃÄÑÁÖ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¿¬¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¾çÈñÀº, ¹Ú¹®¿Á, ¾ÈÄ¡È¯, MC ½º³ªÀÌÆÛ, ¿ÀÄ«¸®³ª ¿¬ÁÖÀÚ Á¶ÀºÁÖ, ¼º¾Ç°¡ ¹Ù¸®Åæ, ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ¹êµå ½ºÆ®¸´°ÇÁî, ±¤ÁÖ µ¿±¸ÇÕÃ¢´ÜÀº ‘°ú°Å¿Í ÇöÀç ±×¸®°í ¹Ì·¡·Î ÀÌ¾îÁö´Â <¹ÎÁÖ·ÀÎ±Ç·ÆòÈ>’¸¦ ÇÔ²² ³ë·¡Çß´Ù.
ÀüÃ¼ ¹«´ë´Â ‘°ú°Å¿Í ÇöÀçÀÇ ¸¸³²’À» ÁÖÁ¦·Î ±¸¼ºµÇ¾ú´Ù. ‘°ú°Å’¸¦ Àå½ÄÇÑ Áö¿ª ´ëÇ¥ ¹ÎÁß°¡¼ö ¹Ú¹®¿ÁÀÌ ‘¸ñ·ÃÀÌ Áøµé’, ‘´©°¡ Àú °Å¹ÌÁÙ¿¡ °É¸° ³ªºñ¸¦ ±¸ÇÒ °ÍÀÎ°¡?’¸¦ ºÎ¸£ÀÚ ½Ã¹Îµéµµ ÇÔ²² µû¶ó ³ë·¡Çß´Ù. µÚ¸¦ ÀÌ¾î °ú°Å¿Í ÇöÀçÀÇ ‘¸¸³²’À» ±×¸° ¹«´ë¿¡¼´Â ¾ÈÄ¡È¯°ú ½Å¿¹ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀÌ ÄÝ¶óº¸ °îÀ» ¼±º¸¿´´Ù. ÀÌ ¿Ü ¾ÈÄ¡È¯Àº ‘»ç¶÷ÀÌ ²Éº¸´Ù ¾Æ¸§´Ù¿ö’, ‘À§ÇÏ¿©’ µî ÀÍ¼÷ÇÑ °îµé°ú ÇÔ²² ‘¿À´ÃÀÌ ÁÁ´Ù’, ‘ÇÑ´Ù’·Î °ü°´°ú ¼ÒÅëÇÏ´Â ¹«´ë¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù.
ÀÌ¾î MC ½º³ªÀÌÆÛ´Â ‘¼Ö¾Æ ¼Ö¾Æ Çª¸£¸¥ ¼Ö¾Æ’¸¦ ºÎ¸£¸ç 40~60´ë¿¡°Ô´Â »ý¼ÒÇÑ ÈüÇÕÀÌ¶ó´Â Àå¸£¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÁøÇÑ °¨µ¿À» ¼±»çÇß´Ù. ¸¶Áö¸· ¹«´ë´Â ¹ÎÁß°¡¿ä°èÀÇ °Å¸ñ ¾çÈñÀºÀÌ ³ª¿Í ‘¾ÆÄ§ ÀÌ½½’, ‘»ó·Ï¼ö’ µîÀ» ³ë·¡Çß´Ù. ÀÌÈÄ °ü°´ÀÇ ¾ÞÄÝ ¼âµµ·Î ÀüÃâ¿¬ÁøÀÌ ÇÔ²² ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’À» ¿Ã¢ÇÏ¸ç ÀÌ³¯ÀÇ ´ë¹Ì¸¦ Àå½ÄÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®´Â ¹ÎÁÖÈ ¿îµ¿À» ¸ö¼Ò °ÞÀº ¼¼´ë¿Í ÀþÀº ¼¼´ë°¡ ÇÔ²² Áñ±â°í °ø°¨ÇÏ´Â µ¥¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ¾úÀ¸¸ç, ÀÌ³¯ ÇÔ²²ÇÑ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ®¿Í °ü°´µéÀÌ ±× ÀÇ¹Ì¸¦ ´õÇØÁÖ¾ú´Ù. ´õºÒ¾î, ¿ÃÇØ °ø¿¬Àº ³»³â 5·18 40ÁÖ³â¿¡µµ Èñ¸ÁÀ» ³ë·¡ÇÏ´Â ¿øµ¿·ÂÀÌ µÇ¾îÁÙ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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