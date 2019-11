사회부산경남 세계선용품협회 총회 6~9일 부산서 열려 40개국 관계자 400여명 참가

세계선용품협회와 한국선용품협회가 주최하고 부산시, 부산항만공사가 후원하는 이번 총회에는 40개 정회원국 대표와 세계 선용품 관계자 400여명이 참가한다.



총회는 세계 선용품 산업 활성화를 위해 매년 열리며 선용품 산업 발전방안을 논의하고 참가국 간 정보를 교류한다.



올해 총회는 ‘제4차 산업혁명시대와 선용품산업의 미래(The future of shipsuppliers & services in the era of 4th industrial revolution)’라는 주제로 열린다.



특히 이번 총회는 한국선박관리포럼과 함께 열려 선주사와 선용품업체 간 파트너십 구축과 비즈니스 기회가 만들어질 것으로 보여진다.



시와 부산항만공사는 이번 총회를 계기로 선용품 산업을 비롯한 항만 연관 산업이 부산항의 고부가가치와 일자리를 창출하는 새로운 성장동력으로 자리매김 할 수 있도록 지원을 강화할 예정이다. 박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr

