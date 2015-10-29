tbs TV '½½±â·Î¿î ¹ã»ýÈ°', ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú 'È«´ë¾ß ³îÀÚ!' ¹æ¿µ

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø- ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ
tbs TV°¡ ¾ö¼±ÇÑ ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â <½½±â·Î¿î ¹ã»ýÈ°>ÀÌ 11¿ù 3ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ ¹ã 10½Ã ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú <È«´ë¾ß ³îÀÚ!>¸¦ ¹æ¿µÇÑ´Ù.
11¿ù ÇÑ ´Þ! ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ, 4È¸¿¡ °ÉÃÄ ¹æ¿µµÉ ‘½½±â·Î¿î ¹ã»ýÈ° <È«´ë¾ß ³îÀÚ!>Æí’Àº ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÑ È«´ë Å¬·´ ½ºÅÄµù ÄÜ¼Æ®ÀÇ ½ÇÈ²ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ ¹é½ºÅ×ÀÌÁö¿¡¼ ÁøÇàÇÑ »ý»ýÇÑ ÀÎÅÍºä¸¦ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ¾î ´õ¿í Æ¯º°ÇÑ ½Ã°£ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ÁÖ ÀÏ¿äÀÏ, 11¿ù 3ÀÏ ½½±â·Î¿î ¹ã»ýÈ° <È«´ë¾ß ³îÀÚ!>¿¡¼´Â ±¹³» ÃÖÁ¤»ó±Þ ÀÎµð¹êµå ¸ù´Ï, »ç¿ì½ºÅ¬·´ ¹êµå¿Í ÇÔ²² ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â ³²ÅÂÇö, Á¶È¸¼ö 400¸¸À» ±â·ÏÇÑ ¹ö½ºÅ· À¯Æ©ºê ½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ® 5ÃÊ ¸ÅÁøÀ» ±â·ÏÇÑ ´õ º£ÀÎ(The VANE), ÇÑÀÏ ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ ·Ï ¹êµå °¡ÀÌÁî(GUYZ), ¿©¼º µà¿À ¾îÄí½ºÆ½ ÆË ¹êµå »¡°£ÀÇÀÚ°¡ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÏ¿äÀÏ ¹ã ¾È¹æ¿¡¼ Áñ±â´Â È«´ë ÄÜ¼Æ®, ‘½½±â·Î¿î ¹ã»ýÈ° <È«´ë¾ß ³îÀÚ!>’´Â 11¿ù 3ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ ¹ã 10½Ã¿¡ tbs TV¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
tbs TV´Â IPTV(KT 214¹ø, SK 167¹ø, LG 245¹ø), ÄÉÀÌºí TV(tbs È¨ÆäÀÌÁö È¤Àº °¢ Áö¿ª ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ¹®ÀÇ)¿Í tbs ¾ÛÀ» ÅëÇØ ½º¸¶Æ®Æù¿¡¼ ½ÃÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ°í, tbs TV À¯Æ©ºê ¹× ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ¼µµ ½ÃÃ» °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >