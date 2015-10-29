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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.11.11 ¿ù 13:53
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ÈüÇÕ °É½º '·ÎÁî ÇÎ°Å (Rose Finger)' 11ÀÏ Á¤¿À ·ÎÇÎ¼¦(Ro-fing shot) À½¿ø°ø°³
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½ÂÀÎ 2019.11.11  
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¾Õ¼­ 4ÀÎÁ¶ ÈüÇÕ°É½º '·ÎÁî ÇÎ°Å (Rose Finger)'´Â 11¿ù 7ÀÏ ±Ý¿äÀÏ »ï¼º¿ª ÄÚ¿¢½º SM TOWN ±¤Àå°ú 11¿ù 9ÀÏ °­³²¿ª ±¤Àå¿¡¼­ ÆîÄ£ '365ÀÏ FUN&PAN °­³²', '365ÀÏ FUN&PAN °­³² Áö_½ºÅ¸Å·' ¹ö½ºÅ· ¹«´ë¿¡¼­ ½Å°î 'Ro-fing shot'À» ¼±°ø°³ ÆÛÆ÷¸Õ½º ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ¼º°ø¸®¿¡ ¸¶ÃÆ´Ù.

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·ÎÁî ÇÎ°Å (Rose Finger)´Â ÀÌ¹ø ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀÇ ¸ñÀûÀ» '¸¹Àº ´ëÁßµé¿¡°Ô ¸ÕÀú ´Ù°¡°¡°íÀÚ ÇÏ´Â ÀÇ¹Ì'·Î µÎ°í ÈüÇÕ ¶óÀÌºê ÄÜ¼­Æ®¸¦ ¹æºÒÄÉ ÇÏ´Â ¶ß°Å¿î ¹«´ë·Î ±¤Àå¿¡ ¸ðÀÎ ÀÎÆÄµé¿¡°Ô °É½ºÈüÇÕÀÇ ÃÖ°­ÀÚ·Î ¹ßµ¸¿òÇÏ´Â ±íÀº ÀÎ»óÀ» ÁÖ¾ú´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ÇÁ·Î¸ð¼Ç ¹«´ë¿¡¼­´Â ·¡ÆÛ ¿¥¿¡ÀÌ_µ¶(M.A-DOGG)°ú º¸ÄÃ¸®½ºÆ® Á¦ÀÌÄÞ(J.KOM)ÀÇ ÇÕ¼¼·Î ´õ¿í ¶ß°Å¿î ¶óÀÌºê ¹«´ë·Î ´ëÁßµéÀ» ²ø¾îµé¿´´Ù.

Æ¯È÷ ½Å°î ·ÎÇÎ_¼¦(Ro-fing shot)À» ¼±º¸ÀÎ ·ÎÁî ÇÎ°Å´Â Âü¿©ÇÑ °ü°´°ú ¹°¾ÆÀÏÃ¼·Î ¸ðµç ÀÌµéÀ» ÃãÃß°Ô ÇÏ´Â ¸¶¹ý°ú °°Àº ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿© °É½ºÈüÇÕÀÇ °­ÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ³²°å´Ù.

11¿ù 11ÀÏ ¿ù¿äÀÏ Á¤¿À ¿Â¶óÀÎ ¿ÀÇÂµÇ´Â ½Åº¸ ·ÎÇÎ ¼¦(Ro-fing shot)ÀÇ ³²´Ù¸¥ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÁØºñÇÏ´Â ·ÎÁî ÇÎ°Å (Rose Finger)´Â 2´Ü°è·Î Ã»¼Ò³âÀ» °Ü³ÉÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¹«´ë¸¦ ÁØºñ ÁßÀÌ¸ç ¹æ¼Û ¹«´ë´Â ¹°·Ð ÇØ¿Ü È°µ¿À» º´Çà ÁøÀÏº¸ÇÑ ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÏ °èÈ¹ÀÌ´Ù   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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