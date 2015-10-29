ÈüÇÕ °É½º '·ÎÁî ÇÎ°Å (Rose Finger)' 11ÀÏ Á¤¿À ·ÎÇÎ¼¦(Ro-fing shot) À½¿ø°ø°³

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4ÀÎÁ¶ ÈüÇÕ °É½º ·ÎÁîÇÎ°Å (Rose Finger)°¡ 11ÀÏ Á¤¿À ½Å°î ·ÎÇÎ¼¦(Ro-fing shot) À½¿øÀ» °ø°³ÇÑ´Ù.
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³²´Ù¸¥ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ¸·Î ·ÎÁî ÇÎ°Å (Rose Finger) ½Å°î ·ÎÇÎ_¼¦(Ro-fing shot) È«º¸¸¦ ÁØºñ ÁßÀÎ YC:BROS ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ±× Ã¹ ¹øÂ° ÀÌº¥Æ® ¹«´ë·Î ¹ö½ºÅ·À» ¼±Á¤ '¾È»ê µµ¸®¼¶ ÀÏ¹ø°¡' ¹«´ë¸¦ ÇÊµÎ·Î 'ÄÚ¿¢½º', '°³²¿ª' ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» °¡Á³´Ù.
·ÎÁî ÇÎ°Å (Rose Finger)´Â ÀÌ¹ø ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀÇ ¸ñÀûÀ» '¸¹Àº ´ëÁßµé¿¡°Ô ¸ÕÀú ´Ù°¡°¡°íÀÚ ÇÏ´Â ÀÇ¹Ì'·Î µÎ°í ÈüÇÕ ¶óÀÌºê ÄÜ¼Æ®¸¦ ¹æºÒÄÉ ÇÏ´Â ¶ß°Å¿î ¹«´ë·Î ±¤Àå¿¡ ¸ðÀÎ ÀÎÆÄµé¿¡°Ô °É½ºÈüÇÕÀÇ ÃÖ°ÀÚ·Î ¹ßµ¸¿òÇÏ´Â ±íÀº ÀÎ»óÀ» ÁÖ¾ú´Ù.
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11¿ù 11ÀÏ ¿ù¿äÀÏ Á¤¿À ¿Â¶óÀÎ ¿ÀÇÂµÇ´Â ½Åº¸ ·ÎÇÎ ¼¦(Ro-fing shot)ÀÇ ³²´Ù¸¥ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÁØºñÇÏ´Â ·ÎÁî ÇÎ°Å (Rose Finger)´Â 2´Ü°è·Î Ã»¼Ò³âÀ» °Ü³ÉÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¹«´ë¸¦ ÁØºñ ÁßÀÌ¸ç ¹æ¼Û ¹«´ë´Â ¹°·Ð ÇØ¿Ü È°µ¿À» º´Çà ÁøÀÏº¸ÇÑ ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÏ °èÈ¹ÀÌ´Ù µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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