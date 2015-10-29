°É±×·ì ½ÃÅ©¿£Á© ¸®´õ 'À¯Èñ', ¶Ç ´Ù¸¥ µµÀü!...¼Ö·Î ¾Ù¹ü '¹Ì½ºÅÍ¸®(MYSTERY)' ¹ß¸Å

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|¡ã »çÁøÁ¦°ø: ¸®Áî¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
½ÃÅ©¿£Á©(chic angel) 'À¯Èñ'°¡ ¼Ö·Î ¾Ù¹üÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ¶Ç ´Ù¸¥ µµÀü¿¡ ³ª¼¹´Ù 12ÀÏ Á¤¿À ½ÃÅ©¿£Á© ¸®´õ 'À¯Èñ'ÀÇ µÎ ¹øÂ° ¾Ù¹ü '¹Ì½ºÅÍ¸®(MYSTERY)'°¡ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
¸®Áî ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÀÌÇö¼ö ´ëÇ¥´Â "À¯ÈñÀÇ ½Å°î '¹Ì½ºÅÍ¸®(MYSTERY)'´Â ÆãÅ©, µð½ºÄÚ, R&B µî¿¡¼ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ¼¼·ÃµÈ ´À³¦°ú °í±Þ½º·¯¿î ¼±À²ÀÌ Æ¯Â¡ÀÎ Æ®·»µðÇÏ°í ·¹Æ®·Î ÇÑ ½ÃÆ¼ÆËÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾ú´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
±×¸®°í "½ÃÆ¼ÆËÀº 80³â´ë À¯ÇàÇÑ ÆË Àå¸£·Î ½Å½º¿Í Å°º¸µå »ç¿îµå¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ À½¾ÇÀ¸·Î ÃÊ°Ü¿ïÀÌ¶ó´Â °èÀý°¨¿¡µµ Àß ¾î¿ï¸®´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î Ç®¾î¼ 'À¯Èñ'ÀÇ ÀÌ¹ø '¹Ì½ºÅÍ¸®(MYSTERY)' À½¹Ý¿¡ Àû¿ëÇß´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
µÎ ¹øÂ° ¼Ö·Î À½¹ÝÀ» ¹ß¸ÅÇÑ 'À¯Èñ'´Â "½ÃÅ©¿£Á©ÀÇ ¸â¹ö·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ÃÖ±Ù ¹Ì±¹, ºê¶óÁú, ÇÊ¸®ÇÉ µîÀÇ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ¸·Î ±¹³»»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¿Ü¿¡¼ ´Ù¾çÇÏ°Ô °æÇèÇÑ ´Ù¾çÇÑ À½¾ÇÀû ¹æÇâ¼ºÀÌ ³ì¾Æ³ °îÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.¶ÇÇÑ "¾ß°æÀ» ¹Ù¶óº¸¸ç µè±â ÁÁÀº Æ®·»µðÇÏ°í ·¹Æ®·Î ÇÑ ½ÃÆ¼ÆËÀ¸·Î, Ã¹ SOLO ¾Ù¹ü 'STAY'¿Í´Â ´Þ¸®, ÀÌ¹ø 'MYSTERY' ¾Ù¹üÀº À½¾Ç ¹æ¼Û°ú ÇÔ²² Æø³ÐÀº È°µ¿À» °èÈ¹ÇÑ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí 'À¯Èñ, ¶óÀº, ½Ã¾Æ, ´Ù¿¬'À¸·Î ±¸¼ºµÈ ½ÃÅ©¿£Á© ¸®´õ 'À¯Èñ'ÀÇ µÎ ¹øÂ° ¼Ö·Î ½Ì±Û ¾Ù¹ü '¹Ì½ºÅÍ¸®(MYSTERY)'´Â 11¿ù 12ÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÁ¡À¸·Î ±¹³» ¸ðµç ¿Â¶óÀÎ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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