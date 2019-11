전국뉴스기업 수돗물 인식 개선 위한 다양한 활동 이어지다 승인 2019.11.12 14:02:19 - 환경적 의미 담은 ‘수돗물 카페’와 ‘수돗물 -1도씨 캠프’

- '수돗물, 미디어와 소통하다(수돗물 –1℃ 캠프 in 서울)'도 12-13일 진행 [경상일보 = 한맑음 기자] 수돗물에 대한 인식 개선 및 신뢰성 개선을 위한 다양한 활동이 펼쳐지고 있다. 수돗물과 관련된 활동들은 단순히 수돗물을 마셔야 한다는 내용보다는 물 복지와 지속가능한 사회를 위한 필요성이라는 환경적 의미를 담고 있다. 수돗물은 다른 식수들과 비교해 최대 1/2,000 탄소 배출량이 적어 지구 온난화와 기후변화에 적극 대응할 수 있으며, 일회용 플라스틱 물병 사용에서 자유롭게 때문이다. 대표적으로 한국상하수도협회와 수돗물홍보협의회가 함께 개최하고 있는 '수돗물 카페 1일 水믈리에'와 '수돗물-1도씨캠프'이다. 수돗물 카페는 주로 유동인구 밀집 지역에 수돗물 홍보 차량이 방문해 과일, 레몬, 커피, 녹차 등 건강한 수돗물로 수분을 보충할 수 있도록 수돗물 건강음료를 제공하며, 텀블러를 무상으로 배포하는 행사이다. 전화와 온라인을 통해 누구나 신청할 수 있어 목표평화광장, 해양대학교, 대구 국제 바디페인팅, 전국네트워크대회, 달빛아래 영화재, 남대문 시장, 오산시민한마당, 서리풀축제, 김포에코락축제, 광진축제 등 전국의 크고 작은 행사장을 찾으며 약 3만 여명의 시민들과 직접 만나고 있다. 수돗물 –1℃ 캠프는 다양한 놀이와 체험을 통해 물의 소중함과 수돗물의 환경적 가치를 알아보는 교육 및 체험관이다. 수돗물이 만들어지는 과정과 물의 소중함을 보여주는 영상관을 비롯해 음악관, 환경 발전소, 약속 사진관, 수돗물 카페 등이 마련되어 있다. 지난 7월 광주시청 야외음악당에서 진행된 첫 번째 수돗물 –1℃ 캠프에서는 수많은 사람들이 모여 성공적으로 개최되었다. 또한 수돗물홍보협의회와 서울신문사는 공동으로 '수돗물, 미디어와 소통하다(수돗물 –1℃ 캠프 in 서울)'를 오는 11월 12일과 13일한국프레스센터에서 진행할 계획이다. 이번 행사는 수돗물에 대한 신뢰 형성으로 보편적 물복지 실현과 친환경 식수 음용문화 정착에 기여하고 수돗물 공급자-미디어-소비자 공동 캠페인으로 상호 소통 강화 및 수돗물에 대한 관심 확대와 인식 변화 계기를 마련하고자 기획되었다. 행사 기간 동안에는 수돗물 신뢰를 위한 미디어 소통 전략를 주제로 한 수돗물 소통 포럼과 대형 에어돔(20*18M) 내 수돗물 음악관, 수돗물 영상관(VR 등), 환경 발전소, 약속 스튜디오, 수돗물 카페 등 물환경 체험 시설 운영하는 수돗물 –1℃ 캠프가 함께 운영된다. 수돗물 소통 포럼에는 수돗물 인식과 소통 현황과 수돗물 미디어 소통 사례, 미디어 속의 수돗물의 내용이 발표되고 수돗물 공급자와 미디어, 소비자를 대표하는 각 관계자들이 참여해 다양한 의견을 개진해 나갈 계획이다. 한편 '수돗물, 미디어와 소통하다(수돗물 –1℃ 캠프 in 서울)'에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인 가능하다.

