°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.11.13 ¼ö 01:27
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®ÀÍ»ê¿ª ½Ã°è7Å¾¡¯ °¡¼ö È«½Ã, ÀÍ»ê '¿ÃÀÍ(¿Ã¿ÀÁö ÀÍ»ê)' È«º¸´ë»ç
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.11.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

È£³²ÀÇ °ü¹® ÀÍ»ê¿ªÀ» À¯¶ó½Ã¾Æ Ã¶µµ ½Ã¹ß¿ªÀ¸·Î Èñ¸ÁÇÏ´Â ±¹¹Î ¸ðÀÓ, ¿ÃÀÍ(Olik, ¿Ã¿ÀÁö ÀÍ»ê)ÀÇ '°­¿¹' È¸ÀåÀº 11ÀÏ °¡¼ö È«½Ã(º»¸í À¯½Ã¿¬)¸¦ È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íÇß´Ù.

11ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡ À½¿øÀÌ °ø°³µÇ¸ç ¿ÃÀÍ È«º¸´ë»ç À§ÃËÀ¸·Î °ã°æ»ç¸¦ ¸Â°Ô µÅ '°¡¼ö È«½Ã'´Â ÁÖ¿ä ¼î ÇÁ·Î±×·¥°ú ¿¹´ÉÀº ¹°·Ð ¶óµð¿À ¹æ¼Û¿¡ ¸¹Àº È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¼ö´Ù.

Áö³­ 5ÀÏ È«½Ã´Â ÀüÁÖ ÇÑ¿Á¸¶À» °æ¼ºÀÇ»ó½ÇÀÇ ÇùÁ¶·Î °æ¼º½ºÅ¸ÀÏÀÇ º¹°íÇ³ º¹ÀåÀ» ÁØºñ ÀÍ»ê¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¹Âºñ¸¦ ÃÔ¿µ, ´çÀÏ ÇöÀå¿¡¼­ºÎÅÍ ¸¹Àº ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

½Å°î 'ÀÍ»ê¿ª ½Ã°èÅ¾'Àº ½Ã°èÅ¾ÀÌ¶ó´Â ¼ÒÀç°¡ ‘Ãß¾ï, »ç¶û, ÀÌº°, ´«¹°, ¹è¿õ, ¸¶Áß, ¾à¼Ó’ÀÇ Àå¼Ò·Î ±â¾ïµÇ°í ÀÖ´Â ¸¸Å­ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÇ ±â´ë¸¦ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, 14ÀÏ¿¡´Â ÃæºÏ MBC '¾ÆÄ§ N Æ®·ÎÁ¶'¿¡ »ý¹æ¼Û Ãâ¿¬ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

'ÀÍ»ê¿ª ½Ã°èÅ¾'ÀÇ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÁØºñÇÏ´Â ¼Ò¼Ó»ç FX¼Ö·ç¼Ç Ãø¿¡¼­´Â "ÀÌ¹ø ¹Âºñ´Â ¹æ¼Û¿ë ¹öÀü°ú Çà»ç¿ë ¹öÀüÀ¸·Î µÎ °¡Áö ¹öÀüÀ¸·Î ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. ‘ÀÍ»ê¿ª ½Ã°èÅ¾’Àº MV´Â ¸¹Àº Ãß¾ïÀ» ´ëÁßµéÀÌ µÇ»õ±èÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿µ»óÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù."°í ÀüÇß´Ù. 
   
±×µ¿¾È »çÈ¸ºÀ»ç¿¡µµ È°¹ßÇÑ È°µ¿¿¡ ÀÓÇÑ È«½Ã´Â '¼­¿ï½Ã Àå¾ÖÀÎ ÈúÅ¬¶óÀÓ´ëÈ¸, ÀÛÀº»ç¶û³ª´®¿îµ¿º»ºÎ, 1004Å¬·´ ³ª´®°øµ¿Ã¼, ´©¸®º½, ¼¼°è°æÂû¹«µµ¿¬¸Í È«º¸´ë»ç' µîÀ¸·Îµµ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¡®ÆÞ¼¼½º¸ô¡¯ Å©¸±¿ÀÀÏ, »©»©·Îµ¥ÀÌ ¸ÂÀÌ ÃÊ¼ºÄûÁî Ãâ½ÃÇØ..Á¤´äÀÚ¿¡°Ô ÇýÅÃ Á¦°ø
2
À¯Åõºê Ã¤³Î ¡®ÀåÆòÈ­TV¡¯ ÀåÆòÈ­ ÀýÀÓ¹èÃß ±èÀå·¹½ÃÇÇ ´ë°ø°³
3
¿ï»ê ¼ö¼Ò±×¸°¸ðºô¸®Æ¼ ±ÔÁ¦ÀÚÀ¯Æ¯±¸ µÆ´Ù
4
ÅõÀÚÀÚµé ½Ã¼± ÁýÁß½ÃÅ°´Â ¼öÀÍÇü ºÎµ¿»ê ¾îµð?
5
º¸¶óÄ«ÀÌ¼Ç, º¸¶óÄ«ÀÌ ÀÚÀ¯¿©Çà Ä«Æä Áß ´Ü½Ã°£¿¡ ¸¸ ¸í ´Þ¼º
6
ÀÎ±¸ 50¸¸ ½Ã´ë ¿­¸° ÆòÅÃ ÁÖ¸ñ! ¹Ì±º·»Å»ÇÏ¿ì½º¡®ÆòÅÃ Ä³ÇÇÅä¸®¿ò¡¯µµ ÀÎ±â ¶ß°Å¿ö
7
°¶·°½Ãs10 °¡°ÝÇÒÀÎ 3¸¸¿ø´ë·Î ÇÚµåÆù ½Î°Ô »ç´Â ¹ý °ø°³,½º¸¶Æ®°­±¹Ä«Æä
8
¼¼°è ´ç´¢º´ÀÇ ³¯, ´ç´¢ ÃÊ±âÁõ»ó¿¡ ÁÁÀº À½½Ä ¡®ºñÆ®¡¯·Î ¿¹¹æÇÏ±â
9
¡°¾Æ¸£½´¸ð¡± ²Äµ¥°¡¸£¼Û °¡µð°Ç µî 20¸¸¿ø´ë ÇÒÀÎ ÆÇ¸ÅÁß
10
¿ïÁÖ±º~±âÀå ÀÕ´Â ±¹µµ 31È£¼± ¿ÏÀü °³Åë
¹éÈñ³ª ÀÛ°¡ÀÇ ±×¸²Ã¥ ¡®¾Ë»çÅÁ¡¯ ¹ÂÁöÄÃ·Î Á¦ÀÛ
¿ï»ê ¶óÀÌºê Æ÷Å© À½¾Ç ÃàÁ¦ °³ÃÖ
±Ù¿øÀû »ý¸í ÁÖÁ¦ ÀÚ¿¬ÀÇ ¸ð½À »óÂ¡È­
ÀÎ±âÀÛ°¡ 700ÀÎ ÀÛÇ° ÇÑÀÚ¸®¿¡ ´ë±¸¾ÆÆ®Æä¾î 17ÀÏ±îÁö ¿¢½ºÄÚ
¹¬Çâ °¡µæÇÑ ¿ï»ê¼­µµÈ¸ Àü±¹±³·ùÀü

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr