¡®ÀÍ»ê¿ª ½Ã°è7Å¾¡¯ °¡¼ö È«½Ã, ÀÍ»ê '¿ÃÀÍ(¿Ã¿ÀÁö ÀÍ»ê)' È«º¸´ë»ç

È£³²ÀÇ °ü¹® ÀÍ»ê¿ªÀ» À¯¶ó½Ã¾Æ Ã¶µµ ½Ã¹ß¿ªÀ¸·Î Èñ¸ÁÇÏ´Â ±¹¹Î ¸ðÀÓ, ¿ÃÀÍ(Olik, ¿Ã¿ÀÁö ÀÍ»ê)ÀÇ '°¿¹' È¸ÀåÀº 11ÀÏ °¡¼ö È«½Ã(º»¸í À¯½Ã¿¬)¸¦ È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íÇß´Ù.
11ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡ À½¿øÀÌ °ø°³µÇ¸ç ¿ÃÀÍ È«º¸´ë»ç À§ÃËÀ¸·Î °ã°æ»ç¸¦ ¸Â°Ô µÅ '°¡¼ö È«½Ã'´Â ÁÖ¿ä ¼î ÇÁ·Î±×·¥°ú ¿¹´ÉÀº ¹°·Ð ¶óµð¿À ¹æ¼Û¿¡ ¸¹Àº È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¼ö´Ù.
Áö³ 5ÀÏ È«½Ã´Â ÀüÁÖ ÇÑ¿Á¸¶À» °æ¼ºÀÇ»ó½ÇÀÇ ÇùÁ¶·Î °æ¼º½ºÅ¸ÀÏÀÇ º¹°íÇ³ º¹ÀåÀ» ÁØºñ ÀÍ»ê¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¹Âºñ¸¦ ÃÔ¿µ, ´çÀÏ ÇöÀå¿¡¼ºÎÅÍ ¸¹Àº ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
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'ÀÍ»ê¿ª ½Ã°èÅ¾'ÀÇ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÁØºñÇÏ´Â ¼Ò¼Ó»ç FX¼Ö·ç¼Ç Ãø¿¡¼´Â "ÀÌ¹ø ¹Âºñ´Â ¹æ¼Û¿ë ¹öÀü°ú Çà»ç¿ë ¹öÀüÀ¸·Î µÎ °¡Áö ¹öÀüÀ¸·Î ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. ‘ÀÍ»ê¿ª ½Ã°èÅ¾’Àº MV´Â ¸¹Àº Ãß¾ïÀ» ´ëÁßµéÀÌ µÇ»õ±èÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿µ»óÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
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