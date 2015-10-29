½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö 'Y±º', ±è±¸¶ó Á¸°æ?...ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü À¯Àç¼® Á¸°æ ÀÌ»ö ÀÌ½´

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Y±º, CMYK µ¥ÇÇ´Ö ÇÇÃ³¸µ ½Å°î ‘One Better’ À½¿ø+M/V °ø°³ ÈÄ ÈÁ¦´Ù
Y±ºÀÌ ÃßÈÄ À½¾Ç ¹æ¼Û ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ Á¤Ã¼¸¦ °ø°³ÇÒÁö¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀº ¹°·Ð, Y±ºÀº “ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¸é¿¡ °íµîÇÐ±³ ¼±¹èÀÎ À¯Àç¼® ¼±¹è´ÔÀ» ²À ¸¸³ª ºË°í ½Í´Ù¶ó´Â ¾ß½ÉÂù ¼Ò¸Á°ú ÇÔ²² À¯Àç¼® Á¸°æÀÇ °¡»ç°¡ ´«±æÀÌ ²ø¾î ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ±Ã±ÝÁßÀº ´õ¿í Ä¿Á³´Ù.
Æ¯È÷ ³×Æ¼ÁðÀº Y±º “ Àú¹ø ¾Ù¹ü¿¡´Â ±è±¸¶ó Á¸°æÇÑ´Ù´õ´Ï ¤»¤»¤» ÀÌ¹ø¿¡´Â À¯Àç¼®??”“±è±¸¶ó°¡ ¼¿îÇÏ°ÔÇß³ª¤¾¤¾”“À¯Àç¼® °íµîÇÐ±³ ÈÄ¹è³× ´ë¹Ú”“À¯Àç¼® ±ôÀÛµîÀå?? ±â´ë±â´ë” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
Y±ºÀº Áö³ 2016³â µ¥ºß ÀÌÈÄ Á¤Ã¼¸¦ °ø°³ÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖ´Â ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö·Î, ²Ù¹Ò¾ø´Â °¡»ç¿Í Æø¹ßÀûÀÎ ·¡ÇÎ, °³¼º ³ÑÄ¡´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î ¹ß¸ÅÇÏ´Â °î¸¶´Ù ¶ß°Å¿î ÈÁ¦¸¦ ºÒ·¯¸ð¾Ò´Ù.
Y±ºÀÇ »õ ½Ì±Û ‘One Better’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇÒ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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