°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.11.13 ¼ö 14:21
¿¬¿¹/½Ã»ç
½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö 'Y±º', ±è±¸¶ó Á¸°æ?...ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü À¯Àç¼® Á¸°æ ÀÌ»ö ÀÌ½´
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.11.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø- Y±º

Y±º, CMYK µ¥ÇÇ´Ö ÇÇÃ³¸µ ½Å°î ‘One Better’ À½¿ø+M/V °ø°³ ÈÄ  È­Á¦´Ù

Y±ºÀÌ ÃßÈÄ À½¾Ç ¹æ¼Û ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ Á¤Ã¼¸¦ °ø°³ÇÒÁö¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀº ¹°·Ð, Y±ºÀº “ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¸é¿¡ °íµîÇÐ±³ ¼±¹èÀÎ À¯Àç¼® ¼±¹è´ÔÀ» ²À ¸¸³ª ºË°í ½Í´Ù¶ó´Â ¾ß½ÉÂù ¼Ò¸Á°ú ÇÔ²² À¯Àç¼® Á¸°æÀÇ °¡»ç°¡ ´«±æÀÌ ²ø¾î ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ±Ã±ÝÁßÀº ´õ¿í Ä¿Á³´Ù.

Æ¯È÷ ³×Æ¼ÁðÀº Y±º “ Àú¹ø ¾Ù¹ü¿¡´Â ±è±¸¶ó Á¸°æÇÑ´Ù´õ´Ï ¤»¤»¤» ÀÌ¹ø¿¡´Â À¯Àç¼®??”“±è±¸¶ó°¡ ¼­¿îÇÏ°ÔÇß³ª¤¾¤¾”“À¯Àç¼® °íµîÇÐ±³ ÈÄ¹è³× ´ë¹Ú”“À¯Àç¼® ±ôÀÛµîÀå?? ±â´ë±â´ë” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

Y±ºÀº Áö³­ 2016³â µ¥ºß ÀÌÈÄ Á¤Ã¼¸¦ °ø°³ÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖ´Â ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö·Î, ²Ù¹Ò¾ø´Â °¡»ç¿Í Æø¹ßÀûÀÎ ·¡ÇÎ, °³¼º ³ÑÄ¡´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î ¹ß¸ÅÇÏ´Â °î¸¶´Ù ¶ß°Å¿î È­Á¦¸¦ ºÒ·¯¸ð¾Ò´Ù.

Y±ºÀÇ »õ ½Ì±Û ‘One Better’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â  °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼­ È®ÀÎÇÒ¼ö ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¡®ÆÞ¼¼½º¸ô¡¯ Å©¸±¿ÀÀÏ, »©»©·Îµ¥ÀÌ ¸ÂÀÌ ÃÊ¼ºÄûÁî Ãâ½ÃÇØ..Á¤´äÀÚ¿¡°Ô ÇýÅÃ Á¦°ø
2
¿ïÁÖ±º~±âÀå ÀÕ´Â ±¹µµ 31È£¼± ¿ÏÀü °³Åë
3
±è¿µ¹® °ü¼¼Ã»Àå¡¤Çã¾ð¿í îñ ÇàÁ¤ºÎ½ÃÀå¡¤¼Ûº´±â °æÁ¦ºÎ½ÃÀå Ãâ¸¶ ±»Çô
4
¿ï»ê ¼ö¼Ò±×¸°¸ðºô¸®Æ¼ ±ÔÁ¦ÀÚÀ¯Æ¯±¸ µÆ´Ù
5
À¯Åõºê Ã¤³Î ¡®ÀåÆòÈ­TV¡¯ ÀåÆòÈ­ ÀýÀÓ¹èÃß ±èÀå·¹½ÃÇÇ ´ë°ø°³
6
Á¶ÀÏ·¡ ÇÑÁÖ º»ºÎÀå, ÇÑ±¹¿¡³ÊÁö´ë»ó ¡®»ê¾÷Æ÷Àå¡¯
7
¡°´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« ¹ÎÀÚ·Î ¼³Ä¡ ¿î¿µ¡±
8
¿ïÁÖ±º ³ó¼ö»ê¹°½ÃÀåÀ¯Ä¡À§, °øÁ¤ ¼±Á¤ ÃË±¸
9
ÅõÀÚÀÚµé ½Ã¼± ÁýÁß½ÃÅ°´Â ¼öÀÍÇü ºÎµ¿»ê ¾îµð?
10
ÀÎ±¸ 50¸¸ ½Ã´ë ¿­¸° ÆòÅÃ ÁÖ¸ñ! ¹Ì±º·»Å»ÇÏ¿ì½º¡®ÆòÅÃ Ä³ÇÇÅä¸®¿ò¡¯µµ ÀÎ±â ¶ß°Å¿ö
¹éÈñ³ª ÀÛ°¡ÀÇ ±×¸²Ã¥ ¡®¾Ë»çÅÁ¡¯ ¹ÂÁöÄÃ·Î Á¦ÀÛ
¿ï»ê ¶óÀÌºê Æ÷Å© À½¾Ç ÃàÁ¦ °³ÃÖ
±Ù¿øÀû »ý¸í ÁÖÁ¦ ÀÚ¿¬ÀÇ ¸ð½À »óÂ¡È­
ÀÎ±âÀÛ°¡ 700ÀÎ ÀÛÇ° ÇÑÀÚ¸®¿¡ ´ë±¸¾ÆÆ®Æä¾î 17ÀÏ±îÁö ¿¢½ºÄÚ
¹¬Çâ °¡µæÇÑ ¿ï»ê¼­µµÈ¸ Àü±¹±³·ùÀü

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr