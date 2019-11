연예/시사 인도 최대 혼빌뮤직페스티벌, KPOP 가수 ‘머스트비 X 라이브유빈’ 콘서트 개최 승인 2019.11.13 ▲ 사진제공-락킨코리아 인도 나갈랜드 정부가 매년 주최하는 ' 2019 Hornbill Music Festival(2019 HMF)’가 12월 1일부터 10일간 개최된다. 혼빌뮤직페스티벌은 매년 55개 이상의 아티스트가 공연하고 10만명 이상의 관람객이 찾는 인도 최대의 음악축제로 “문화적 유대 증진을 위한 한국과 인도의 협력”을 위해 인도정부가 특별히 마련한 KPOP 콘서트를 12월 4일 개최한다고 발표했다. 중독성 강한 멜로디와 젊은 세대들에게 공감되는 가사로 화려한 안무를 내세워 전세계에서 폭발적인 인기를 모으고 있는 KPOP이 인도에서도 최근 수십만명의 팬들이 생겨나고 있다. 이에 인도 페스티벌의 주관사인 "Live Now Events"(나갈란드 정부가 임명한 공식 혼빌 이벤트 회사)와 인도 KPOP 콘서트의 대표 기업인 “Kiwa enterprises(기와 엔터프라이지즈)” 가 한국의 “Rockin’KOREA(락킨코리아)”간의 협력을 통해 KPOP콘서트를 개최하게 되었다. 이번 페스티벌에 공식 초청되어 콘서트를 개최하는 5인조 남성 그룹 '머스트비(MustB)'는 2019년 1월에 데뷔, 이들의 데뷔곡 'I want U'는 첫사랑을 노래하는 생동감 넘치는 댄스곡이다. 이들은 현재 터프하고 남성적인 이미지로 두 번째 앨범을 준비하고 있으며 국내뿐만 아니라 다양한 국가에서 러브콜을 받고 있다. '라이브유빈(LiveYubin)'은 '제1회 김현식 가요제'에서 수상하며, 버스킹 공연을 통해 유튜브스타로 불리우며 급부상하고 있는 새로운 KPOP 스타이다. 최근 KOCCA(한국콘텐츠진흥원) 후원으로 ‘Melody & You’ EP 앨범 발매와 함께 ‘2019 Melody & You Asia Tour’를 7개소에서 개최한 이력을 가지고 있으며, 대만, 중국, 태국에 이어 인도에서 콘서트 무대를 가지게 된 싱어송라이터이다. 주최측은 이번 공연이 관객이 가장 많이 모이는 공연 중 하나가 될 것으로 기대하고 있다. 이번공연은 ‘Agri Expo, 4th Mile, Dimapur’ 야외에서 개최되며 저녁 7시부터 9시까지 1만석 공연장에서 개최된다. 이번 공연을 위해“Kiwa enterprises(기와 엔터프라이지즈)”는 현지 팬아트 이벤트 공모전과 팬미팅 이벤트등 다양한 이벤트를 준비 중에 있다. 이번 공연을 통해 더욱더 많은 KPOP 아티스트들의 인도 진출이 기대되고 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

