|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø-¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ
ÀÎµµ ³ª°¥·£µå Á¤ºÎ°¡ ¸Å³â ÁÖÃÖÇÏ´Â ' 2019 Hornbill Music Festival(2019 HMF)’°¡ 12¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 10ÀÏ°£ °³ÃÖµÈ´Ù.
È¥ºô¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹úÀº ¸Å³â 55°³ ÀÌ»óÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ °ø¿¬ÇÏ°í 10¸¸¸í ÀÌ»óÀÇ °ü¶÷°´ÀÌ Ã£´Â ÀÎµµ ÃÖ´ëÀÇ À½¾ÇÃàÁ¦·Î “¹®ÈÀû À¯´ë ÁõÁøÀ» À§ÇÑ ÇÑ±¹°ú ÀÎµµÀÇ Çù·Â”À» À§ÇØ ÀÎµµÁ¤ºÎ°¡ Æ¯º°È÷ ¸¶·ÃÇÑ KPOP ÄÜ¼Æ®¸¦ 12¿ù 4ÀÏ °³ÃÖÇÑ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Áßµ¶¼º °ÇÑ ¸á·Îµð¿Í ÀþÀº ¼¼´ëµé¿¡°Ô °ø°¨µÇ´Â °¡»ç·Î È·ÁÇÑ ¾È¹«¸¦ ³»¼¼¿ö Àü¼¼°è¿¡¼ Æø¹ßÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â KPOPÀÌ ÀÎµµ¿¡¼µµ ÃÖ±Ù ¼ö½Ê¸¸¸íÀÇ ÆÒµéÀÌ »ý°Ü³ª°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÎµµ Æä½ºÆ¼¹úÀÇ ÁÖ°ü»çÀÎ "Live Now Events"(³ª°¥¶õµå Á¤ºÎ°¡ ÀÓ¸íÇÑ °ø½Ä È¥ºô ÀÌº¥Æ® È¸»ç)¿Í ÀÎµµ KPOP ÄÜ¼Æ®ÀÇ ´ëÇ¥ ±â¾÷ÀÎ “Kiwa enterprises(±â¿Í ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁöÁî)” °¡ ÇÑ±¹ÀÇ “Rockin’KOREA(¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ)”°£ÀÇ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ KPOPÄÜ¼Æ®¸¦ °³ÃÖÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø Æä½ºÆ¼¹ú¿¡ °ø½Ä ÃÊÃ»µÇ¾î ÄÜ¼Æ®¸¦ °³ÃÖÇÏ´Â 5ÀÎÁ¶ ³²¼º ±×·ì '¸Ó½ºÆ®ºñ(MustB)'´Â 2019³â 1¿ù¿¡ µ¥ºß, ÀÌµéÀÇ µ¥ºß°î 'I want U'´Â Ã¹»ç¶ûÀ» ³ë·¡ÇÏ´Â »ýµ¿°¨ ³ÑÄ¡´Â ´í½º°îÀÌ´Ù. ÀÌµéÀº ÇöÀç ÅÍÇÁÇÏ°í ³²¼ºÀûÀÎ ÀÌ¹ÌÁö·Î µÎ ¹øÂ° ¾Ù¹üÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ±¹³»»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¾çÇÑ ±¹°¡¿¡¼ ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. '¶óÀÌºêÀ¯ºó(LiveYubin)'Àº 'Á¦1È¸ ±èÇö½Ä °¡¿äÁ¦'¿¡¼ ¼ö»óÇÏ¸ç, ¹ö½ºÅ· °ø¿¬À» ÅëÇØ À¯Æ©ºê½ºÅ¸·Î ºÒ¸®¿ì¸ç ±ÞºÎ»óÇÏ°í ÀÖ´Â »õ·Î¿î KPOP ½ºÅ¸ÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù KOCCA(ÇÑ±¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø) ÈÄ¿øÀ¸·Î ‘Melody & You’ EP ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¿Í ÇÔ²² ‘2019 Melody & You Asia Tour’¸¦ 7°³¼Ò¿¡¼ °³ÃÖÇÑ ÀÌ·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç, ´ë¸¸, Áß±¹, ÅÂ±¹¿¡ ÀÌ¾î ÀÎµµ¿¡¼ ÄÜ¼Æ® ¹«´ë¸¦ °¡Áö°Ô µÈ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍÀÌ´Ù.
ÁÖÃÖÃøÀº ÀÌ¹ø °ø¿¬ÀÌ °ü°´ÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¸ðÀÌ´Â °ø¿¬ Áß ÇÏ³ª°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø°ø¿¬Àº ‘Agri Expo, 4th Mile, Dimapur’ ¾ß¿Ü¿¡¼ °³ÃÖµÇ¸ç Àú³á 7½ÃºÎÅÍ 9½Ã±îÁö 1¸¸¼® °ø¿¬Àå¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¿¬À» À§ÇØ“Kiwa enterprises(±â¿Í ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁöÁî)”´Â ÇöÁö ÆÒ¾ÆÆ® ÀÌº¥Æ® °ø¸ðÀü°ú ÆÒ¹ÌÆÃ ÀÌº¥Æ®µî ´Ù¾çÇÑ ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁØºñ Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø °ø¿¬À» ÅëÇØ ´õ¿í´õ ¸¹Àº KPOP ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÇ ÀÎµµ ÁøÃâÀÌ ±â´ëµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >