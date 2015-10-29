'ÇÏÀÌÅ¥Æ¼'ÀÇ ¼¼ ¹øÂ° ¼Ö·Î, ·¡ÆÛ È²À±Á¤ÀÇ ¸®¼Â(RESET) 12ÀÏ ¹ß¸Å

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2020³â ¸â¹ö Áß Àº±â¿Í À±Á¤ÀÌ °íµîÇÐ»ýÀÌ µÇ¸ç ´õ¿í ±í¾îÁö°í ¼º¼÷ÇØÁú ÇÏÀÌÆ¾ ±×·ì 'ÇÏÀÌÅ¥Æ¼'ÀÇ À½¾Ç¼¼°è¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë¿Í ÇÔ²² ´Ã »õ·Î¿î µµÀüÀÇ °á°ú¹°ÀÌ ±â´ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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