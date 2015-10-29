°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.11.15 ±Ý 00:47
¿¬¿¹/½Ã»ç
'ÇÏÀÌÅ¥Æ¼'ÀÇ ¼¼ ¹øÂ° ¼Ö·Î, ·¡ÆÛ È²À±Á¤ÀÇ ¸®¼Â(RESET) 12ÀÏ ¹ß¸Å
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.11.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

½ºÆäÀÌ½º ¹ÂÁ÷ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¼Ò¼Ó ÇÏÀÌÅ¥Æ¼ÀÇ ¼¼ ¹øÂ° ¼Ö·Î ÁÖÀÚ·Î ·¡ÆÛÀÎ È²À±Á¤ÀÇ ½Å°î '¸®¼Â(RESET)'ÀÌ Áö³­ 12ÀÏ ¹ß¸ÅµÇ¾ú´Ù.

4ÀÎÁ¶ ÇÏÀÌÆ¾ °É±×·ì ÇÏÀÌÅ¥Æ¼´Â ½Å°î ¹ßÇ¥¿Í ¹Âºñ ÃÔ¿µ ±×¸®°í ¿Õ¼ºÇÑ °ø¿¬ È°µ¿ Áß¿¡µµ ¸â¹ö °³ÀÎ°îÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Ã¹ ¼Ö·Î À½¹ÝÀº 'Àº±â'ÀÇ °¨¼ºÀûÀÎ ¹ß¶óµå, µÎ ¹øÂ°´Â 'Ã¤¸°'ÀÇ ¹à°í ±Í¿©¿î Æ÷Å©¼Û, 11¿ù 12ÀÏ ¼¼ ¹øÂ° ¼Ö·Î À½¹ÝÀ» ¹ß¸ÅÇÑ 'À±Á¤'Àº ÀçÁî ´À³¦ÀÌ °¡¹ÌµÈ ÆËÀ¸·Î °³ÀÎÀÇ Æ¯¼ºÀ» Àß ³ªÅ¸³»´Â µî ¸â¹öº°·Î ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ» ±¸»çÇÏ¸ç ÆÒµé¿¡°Ô ´Ù°¡°¡°í ÀÖ´Ù.

À±Á¤Àº 4»ì ¶§ºÎÅÍ ¿¬±â È°µ¿À» ½ÃÀÛ, ±×µ¿¾È Ãâ¿¬Çß´ø µ¶¸³ ¿µÈ­µéÀÌ ´Ù¾çÇÑ ¿µÈ­Á¦¿¡¼­ »óÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

¶ÇÇÑ ÃÊµîÇÐ±³ ½ÃÀý Å¥Æ¼¿¤·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ¹«´ë °æÇèÀ» ½×¾Ò°í ÇÏÀÌÅ¥Æ¼·Î µ¥ºß ÈÄ ·¡ÆÛ·Î ÀüÇâ, Æ¯À¯ÀÇ Çã½ºÅ°ÇÑ º¸ÀÌ½º·Î ¸ÚÀÖ´Â ·¦À» ±¸»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ ¹ßÇ¥µÈ ¸®¼Â(RESET)Àº º¸ÄÃ À§ÁÖÀÇ °îÀ¸·Î ·¡ÆÛÀÎ À±Á¤¿¡°Ô´Â »õ·Î¿î µµÀüÀÌ¶ó°íµµ º¼ ¼ö ÀÖÀ¸³ª ¹Ìµð¾ö ÅÛÆ÷ÀÇ ÀçÁî ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ Çã½ºÅ°ÇÑ º¸ÀÌ½º°¡ ¾î¿ì·¯Á® »ö´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.

ÀÛ°î°¡ÀÌÀÚ À½¾Ç ÇÁ·Îµà¼­ÀÎ DJ BUDDY°¡ ´ëÇ¥·Î ÀÖ´Â ½ºÆäÀÌ½º ¹ÂÁ÷ ¿£ÅÍ ¼Ò¼Ó ÀÛ°î°¡ Áêµð°¡ ÀÛ°îÇÑ RESETÀº  Áö·çÇÑ ÇÏ·ç Áß º¹ÀâÇÑ ¸¶À½À» ¹ö¸®°í ¸ðµç °ÍÀÌ ¸®¼Â(RESET), ²Þ¼Ó¿¡¼­¶óµµ ÈÎÈÎ ³¯¾Æº¸ÀÚ´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù.

ÀçÁî µå·³°ú ±âÅ¸ ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ°¡ ÁÖ¸¦ ÀÌ·ç¸ç À±Á¤ÀÇ º¸ÄÃ°ú ¸ÚÀÖ´Â ÇÏ¸ð´Ï¸¦ ÀÌ·ç´Â ¸®¼Â(RESET)Àº ·¡ÆÛ·Î È°µ¿ÇÑ À±Á¤ÀÇ »õ·Î¿î µµÀüÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹ßÇ¥µÇ´Â ÇÏÀÌÅ¥Æ¼ ¸â¹öµéÀÇ ½Å°î°ú ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â ¸â¹ö °³ÀÎ ¼Ö·Î°î¿¡ Ç³¼ºÈ÷ ºüÁ®µå´Â °¡À» ±×¸®°í °Ü¿ïÀ» º¸³»°Ô µÉ °Í °°´Ù.

2020³â ¸â¹ö Áß Àº±â¿Í À±Á¤ÀÌ °íµîÇÐ»ýÀÌ µÇ¸ç ´õ¿í ±í¾îÁö°í ¼º¼÷ÇØÁú ÇÏÀÌÆ¾ ±×·ì 'ÇÏÀÌÅ¥Æ¼'ÀÇ À½¾Ç¼¼°è¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë¿Í ÇÔ²² ´Ã »õ·Î¿î µµÀüÀÇ °á°ú¹°ÀÌ ±â´ëµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ  karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
»ï¼ºµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ´ë±Ô¸ð ÅõÀÚ°èÈ¹ ¹ßÇ¥, ¡®¾Æ»êÅÁÁ¤Áö±¸ ´õ ÆÛ½ºÆ® ÈÞ¡¯ Á÷Á¢ ¼öÇý ±â´ë°¨¡è
2
ÀÎ´ö¼Ç Àü±â¿ä±Ý, ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ® ÀÎ´ö¼Ç Â÷ÀÌ? ¿¤¹Ù 1±¸, 3±¸ Àü±â·»Áö ÃßÃµ
3
Àå±â·»ÅÍÄ« ¡®¿ÀÅäºí·çºÏ¡¯, °³º°¼Òºñ¼¼ ÀÎÇÏ ÇýÅÃ 12¿ù±îÁö ÁøÇà!
4
°¶·°½Ã³ëÆ®9 ´ëÆø ÇÒÀÎµÈ Æ¯°¡Çà»ç·Î ÇÚµåÆù ½Î°Ô ¹ý, ½º¸¶Æ®°­±¹Ä«Æä
5
À§µåµå¸ù, ±¸Âî ½Çºñ¹é, ±¸Âî Ä«µåÁö°© µî ±¸Âî·ù 70% ¹Ù°Õ ¼¼ÀÏ!
6
ÀüÀÚÆÄ¾ø´Â ¿ùÃµ´©³ªÀÌ¸ÞÅØÀü±â¿ä, ÀÏ¿ù-º¸ÀÌ·Î Àü±â¿ä¿Í ÇÔ²² ÆÇ¸Å·® »ó½Â Áß
7
¡°¾Æ¸£½´¸ð¡± ¹«½º³ÊÅ¬ ¹ö´Ï½º¿þÅÍ&ÆÐµù µî ÃÖ¼Ò 30¸¸ ¿ø´ë ±¸¸Å°¡´É!
8
½ÄÁö ¾Ê´Â Àü¿ë 85§³ ¹Ì¸¸Áß¼ÒÇü Å¸ÀÔ ÀÎ±â ¡®¼ö¿ø ÇÏ´ÃÃ¤ ´õÆÛ½ºÆ®¡¯µµ ¼öÇý ÅåÅå
9
¼­Ã»¹Ì¿ª, ±¹³»»ê Æ÷Ç× Âü°¡ÀÚ¹Ì ¹Ì¿ª±¹ Ãâ½Ã
10
ÃÖ´ë ±Ô¸ð ±Û·Î¹ú ¾ÏÈ£È­Æó °Å·¡¼Ò ¡®ºó´Ú½º¡¯, ÇÑ±¹Áö»ç Ãâ¹ü ¼±Æ÷
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 11¿ù 15ÀÏ~)
À½¾Ç¡¤°ÇÃà¡¤È¸È­ÀÛÇ° ÅëÇØ µ¶ÀÏÀÎ Áö¼º Å½±¸
¿ï»êÇÁ·Ò³ªµåÆä½ºÆ¼¹ú ¡®¸ø ´ÙÇÑ ÀÌ¾ß±â¡¯
Èë¡¤±Ý¡¤ÀºÀ¸·Î »ó»ó ¼Ó ³ªºñÁ¤¿øÀ» ¸¸µé´Ù
[¶°³ª¿ä, ÁÖ¸»ÃàÁ¦]Ç³¼ºÇÑ º¼°Å¸®¡¤¸Ô°Å¸®·Î ´Ê°¡À» ¸¸³£

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr