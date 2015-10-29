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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.11.24 ÀÏ 18:11
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.11.24  
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‘Â÷¼¼´ë ¾ó±¼ ÃµÀç’·Î ºÒ¸®´Â ±è¹Î±Ô´Â ÀÌ¹ø È­º¸¿¡¼­ ¼ø¼öÇÑ ¿­Á¤ÀÌ µ¸º¸ÀÌ´ø ¼Ò³âÀÇ ¸ð½À¿¡¼­ ¹þ¾î³ª °­·ÄÇÑ ´«ºû°ú ½ÃÅ©ÇÑ ¸Å·ÂÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â È­º¸¸¦ ¿Ï¼ºÇÏ¸ç ÃÔ¿µÀå ½ºÅÂÇÁµéÀÇ ¿©½ÉÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.

±è¹Î±ÔÀÇ º¯È­¸¦ ¸¸µå´Â µ¿·Â : ‘ÇÏ¸é µÈ´Ù’´Â ¹ÏÀ½

¿©·¯ È°µ¿À» ÅëÇØ ²ÙÁØÈ÷ ¼ºÀåÇÏ¸ç ¸¹Àº »ç¶÷ÀÇ »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº ±è¹Î±Ô´Â ‘ÇÏ¸é µÈ´Ù’¶ó´Â ¹ÏÀ½À¸·Î »õ·Î¿î ¸ð½À°ú ¿ª·®À» º¸¿©ÁÖ±â À§ÇØ ¿¬±¸ÇÏ°í ³ë·ÂÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â “Áö±Ý±îÁö ¹æ¼Û¿¡¼­ º¸¿©ÁØ ÀúÀÇ ¸ð½ÀÀº Á¤»ç°¢Çü¿¡ °¡±î¿ü¾î¿ä. ¾ÕÀ¸·Î´Â ¹Ù¸¥ ¹Î±Ô ³Ê¸Ó¿¡ ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± ±âÈ¸°¡ ¿ÔÀ¸¸é ÁÁ°Ú¾î¿ä.”¶ó¸ç ¾ÕÀ¸·Î ÆîÃÄÁú ´Ù¾çÇÑ È°µ¿¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» µå·¯³Â´Ù.
 

   
 

±× ¾î´À ¶§º¸´Ù Æ¯º°Çß´ø ±è¹Î±ÔÀÇ ¿­¾ÆÈ© ÆäÀÌÁö

Áö³­ 16ÀÏ ´ë¸¸¿¡¼­ ´Üµ¶ ÆÒ¹ÌÆÃÀ» ¼ºÈ²¸®¿¡ °³ÃÖÇÑ ±è¹Î±Ô´Â ±¹³»¿¡ ÀÌ¾î ÇØ¿Ü±îÁö Àü ¼¼°è ÆÒµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ‘±Û·Î¹ú ²É±æ’À» ¿¹¾àÇß´Ù. 

±è¹Î±Ô´Â ÆÒ¹ÌÆÃ¿¡ ´ëÇØ ‘Àý´ë ÀØÀ» ¼ö ¾ø´Â Â¥¸´ÇÑ °æÇè’ÀÌ¶ó°í Æ÷¹®À» ¿­¾ú´Ù. ¹ÞÀº ¸¸Å­ µ¹·ÁÁÖ°í ½ÍÀº ÆÒµéÀÇ »ç¶û°ú 

ÀÌ ÀÏÀ» ½ÃÀÛÇÏ¸é¼­ ¸¶À½¿¡ »õ±ä ‘Áñ±â¸ç ÇÏÀÚ’¶ó´Â ¸ðÅä°¡ ¾ÕÀ¸·Î ÀÎ»ýÀÇ ¾çºÐÀÌ¶ó°í ÀüÇÑ ±×´Â “»ç¶÷µéÀÌ Àú¸¦ º¸°í Áñ°Ì°í Çàº¹ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú¾î¿ä. 

Á¦°¡ ¿ø·¡ »ý°¢ÀÌ ¸¹Àº ÆíÀÎµ¥, ´©±º°¡°¡ Àú¸¦ º¸°í °í¹Î°ú °ÆÁ¤ÀÌ Àá½Ã¶óµµ »ý°¢³ªÁö ¾Ê°Ô ÇØÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ µÇ°í ½Í¾î¿ä.”¶ó°í ¹àÇû´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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2
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3
Á¦ÁÖµµ Áß¹® ÈæµÅÁö ¸ÀÁý¡®µ·°¡µæ¡¯, ÂÌ±êÇÑ Á¦ÁÖµµ º¹ºÐÀÚ ÈæµÅÁö ¸ÀÀ¸·Î È£Æò
4
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5
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6
¼¼°è 5´ë ¸íÇ° ¸ÅÆ®¸®½º Å¬·¯ÇÁÆ®(KLUFT) 2019 ºí·¢ÇÁ¶óÀÌµ¥ÀÌ ÀÌº¥Æ® ÁøÇà
7
Á¦ÁÖ±â³äÇ° ¾Ç¸¶ÀÇÀë, ¿ùÁ¤ ÇÖÇÃ·¹ÀÌ½º Ä«Æä·Î »õ·Î¿î ½ÃÀÛ
8
½Å»ó ¿þµùµå·¹½ºÆ÷ÇÔ ¶óÆÄ¿¤¿þµù ½ºµå¸Þ ÀÌº¥Æ®
9
ÀÎÃµ°¡±¸´ÜÁö ¡®Æä´Ù¼ÒÆÄ¡¯, 300Æò´ë Ã¢°íÇü°¡±¸ÇÒÀÎ¸ÅÀåÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ °¡±¸ºê·£µå ¼îÆÄ½Î°Ô ÆÄ´Â °÷
10
¹Ì±¹ ¼öÀÔ¸ÅÆ®¸®½º Àü¹® ÄÚÁö½½¸³, 2019 ºí·¢ÇÁ¶óÀÌµ¥ÀÌ ÃÖ´ë 60% ÇÒÀÎ ÀÌº¥Æ® ÁøÇà
Àå»ýÆ÷ ¾ÆÆ®½ºÅ×ÀÌ¡®ÀÔÁÖÀÛ°¡ °á°úº¸°íÀü¡¯ , ÀþÀº ¿¹¼ú°¡µéÀÌ ¹Ù...
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 11¿ù 22ÀÏ~)
¹ÚÇöÀ² ÃÊ´ëÀü ¡®¼±»ç¿¡¼­ ¿À´Ã±îÁö¡¯, ÅÂÈ­°­¡¤¾Ï°¢È­ µî ÀÚ¿¬°æ...
Àü¼¼°è Àå¾ÇÇÑ °ø¿¬ºÎÅÍ ¼Ò±ØÀå °ø¿¬±îÁö ¡®¹ÂÁöÄÃ Çâ¿¬¡¯
¡®¸Þ¼¼³ª ÆÄÆ®³Ê½º µ¥ÀÌ¡¯ 26ÀÏ µ¿ÃµÄÁº¥¼Ç¼­ ÁøÇà

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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