사회울산양산 11월 27일에 현대중공업...28일은 현대자동차, 차기 노조위원장 선출, ■현대重…강성 vs 실리 2파전

막판까지 상대 약점 부각에 사활

■현대車…강성 3 vs 중도 실리 1

모두 승리 자신…결선투표서 결정 승인 2019.11.26 21:44:40 울산지역 양대사업장이자 국내 조선과 자동차업계를 대표하는 현대중공업과 현대자동차의 차기 노조위원장 선거가 각각 27일과 28일 치러진다. 향후 2년간 국내 노동운동의 방향을 가늠할 양대사업장의 노조위원장이 누가 될지 초미의 관심이 쏠리고 있는 가운데 부동층과 중도성향의 표심이 선거의 향배를 가를 전망이다.



우선 27일 실시되는 현대중공업 노조위원장 선거는 강성과 실리의 맞대결 구도로, 4대째 8년 연속 강성 집행부가 집권할 지, 6년만에 실리 성향의 집행부가 들어설 지가 관심사다.



기호 1번 조경근 후보는 현 박근태 집행부를 탄생시킨 강성 성향의 ‘분과동지연합회’에서 선출된 후보로 ‘민주노조 계승’을 슬로건으로 수성을 다짐하고 있다. 조 후보는 현 집행부에서 사무국장을 맡고 있으며, 앞서 20대 집행부에서는 조직쟁의실장을 역임했다.



기호 2번 유상구 후보는 강성 성향 집행부에 맞서 최근 새롭게 결성된 현장조직인 ‘반민주 노동조합 운영 심판 연대’에서 선출된 후보로 ‘변화와 교체’를 기치로 내걸고 타도를 외치고 있다. 유 후보는 현재 노조 대의원으로, 15·16대 집행부에서 사무국장을 맡은 바 있다.



양 후보 진영은 선거 막판 각각 ‘어용간부 출신’ ‘사이비 민주’ 등 상대 약점을 부각하는 데 사활을 걸고 있다.



노조는 27일 투표를 실시한 뒤 과반의 득표자가 나오지 않으면 29일 결선투표를 통해 최종 당선자를 확정할 예정이다. 다만 2개 후보조가 출마해 27일 당선자가 나올 가능성이 높다는게 노동계 전망이다.



이어 28일 4개 계파 4파전으로 치러지는 현대자동차 노조의 경우 4개 후보조 모두 승리를 자신하며 선거 구도는 안갯속이다. 특히 이번 선거는 4명의 후보 중 2명이 지난 7대 지부장 선거에 출마해 낙선한 뒤 다시 도전장을 내밀면서 현 집행부 조직의 후보와의 ‘리턴매치’ 성격도 띠고 있다.



올해는 △안현호 △문용문 △이상수 △전규석(기호순) 등 4명의 후보가 지부장에 입후보했다. 기호 1번 안현호 후보는 ‘금속연대’ 소속으로 수석부위원장을 지냈고, 1998년 현대차 정리해고 반대 투쟁을 이끈 인물이다. 기호 2번 문용문 후보는 ‘민주현장투쟁위원회’ 소속으로 4대 현대차 노조지부장으로 뽑혀 활동했고, 지난 선거에서 결선까지 올랐다. 문 후보는 4대에 이어 6년만에 재입성을 노리고 있다.



기호 3번 이상수 후보는 실리·중도 노선 조직인 ‘현장노동자’ 소속으로 3대 수석 부지부장을 지냈고, 지난 선거에 출마해 3위를 했다. 현장노동자는 이경훈 전 지부장 이후 4년만에 탈환을 꿈꾸고 있다. 기호 4번 전규석 후보는 현 집행부 조직인 ‘금속민주노동자투쟁위원회(민투위)’ 소속으로 금속노조 위원장으로 활동한 바 있으며, 민투위는 1대(이상욱) 2대(윤해모) 7대(하부영)에 이어 8대까지 역대 최다 지부장 배출을 기대하고 있다.



이 중 안현호·문용문·전규석 후보는 강성, 이상수 후보는 중도 실리 후보로 분류된다. ‘강성 3 vs 중도 실리 1’ 구도로 현장과 노동계 안팎에서는 결선 투표는 사실상 기정 사실화하고, 1·2위가 누가 될지에 이목이 쏠리고 있다.



현대차 노조는 오는 28일 1차 투표에서 과반 득표자가 없으면 다음달 3일 2차 결선투표를 통해 새 노조 지부장을 선출하는데 현장 안팎에서는 결선 투표를 유력시 보고 있다.



지역 노동계 관계자는 “강성과 실리, 또 현장조직들의 표심은 크게 변하지 않는다고 봤을때 양대 노조 사업장 모두 20~30%에 이르는 중도층과 부동층의 표심이 선거당락 향배를 가를 것으로 보인다”며 “특히 다자구도로 치러지는 현대차의 경우 결선투표에서 결정이 날 것으로 전망된다”고 말했다. 차형석기자 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

