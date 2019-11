'욜로닉스' SNS 속 대란 아이템 무선 물걸레 청소기 '블랙 프라이데이 세일' 행사로 초특가 판매

[경상일보 = 한맑음 기자] 생활에 편리한 생활가전제품을 판매하는 국내 기업 (주)욜로닉스 에서 '블랙 프라이데이 세일' 판매 중인 프리미엄 무선 물걸레청소기 YSM-3000에 대한 소비자들의 반응이 굉장히 뜨겁다.

최근 SNS를 통해 폭발적인 눈길을 끌며, 공동구매 오픈 후 하루 만에 조기 완판을 이루었고 물량 재입고 후 3일 만에 8000만원의 매출을 기록한 물걸레청소기가 그 주인공이다.

(주)욜로닉스 에서 판매하는 물걸레청소기 YSM-3000은 매 입고 시기마다 완판 사태로 많은 재입고 요청이 있었으며 욜로닉스 무선 물걸레청소기 YSM-3000은 입고 전까지 예약판매를 통해 선 주문을 받았을 정도로 주목을 받는 모델이다.

욜로닉스 무선 물걸레청소기의 가장 큰 장점은 시중에 흔한 타 물걸레청소기 와 달리 3장의 걸레가 부착된다는 점이다. 분당 290회 회전하는 강력한 2개의 스윙 걸레와 스윙 걸레가 회전하며 닦은 자리를 한번 더 쓸어 닦는 스윕 걸레까지 총 3장 부착이 되어 스윙 걸레 사이로 빠져나오는 작은 이물질 등을 한번 더 깨끗하게 청소할 수 있어 보다 깨끗하고 편리한 청소가 가능하다.

또한 160ml의 물탱크를 내장하고 있어 물 분사 기능을 이용, 청소시간 내내 마르지 않는 물걸레로, 바닥에 따로 물을 뿌려 닦아낼 필요 없이 지속적인 물걸레 청소가 가능하다. 더불어 1회 충전으로 최대 40분 사용이 가능해 큰 평수의 공간도 부족함 없이 사용할 수 있으며 이외에돟 LED 라이트, 배터리 잔량 표시 램프, 셀프 스탠딩 기능을 탑재하여 사용자의 편의성을 크게 증대한 모델이다.

또한 현재 욜로닉스 스마트스토어를 통해 제품 구매 시 다양한 3종의 걸레를 총 10장 지급하는 행사를 진행하고 있어 사용 후 건조 및 세탁하여 다시 사용하는 번거로움 없이 원하는 때에 유동적으로 추가 지급된 걸레를 부착하여 능동적인 사용이 가능하며 반영구적 사용이 가능하다.

더불어 국내 정식 KC 인증 등의 적법한 인증 과정을 거친 제품으로 소비자는 더욱 안심하고 제품을 사용할 수 있을뿐더러 국내에 A/S 센터가 위치하고 있어 언제든지 편리한 사후 서비스가 가능하며 무상 A/S 기간 1년에 (주)욜로닉스 공식 홈페이지에서 제품 정품 등록 시 무상 A/S 기간 1년을 추가하여 최장 2년까지 무상 A/S 제공이 가능하다.

욜로닉스 프리미엄 무선 물걸레청소기 YSM-3000은 현재 욜로닉스 공식 홈페이지 및 네이버 스마트 스토어에서 '블랙 프라이데이 세일 행사' 특가 구매할 수 있다.

