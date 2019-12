°É¹êµå '½ºÅä¸®¼¿·¯'¿Í ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ '¶óÀÌºêÀ¯ºó', ´ë¸¸ °¡¿À½¹½Ã 'ÇÏ¸¶½Ì Æä½ºÆ¼¹ú' Ãâ¿¬

연예/시사 걸밴드 '스토리셀러'와 버스킹스타 '라이브유빈', 대만 가오슝시 '하마싱 페스티벌' 출연 승인 2019.12.04 ▲ 걸밴드 스토리셀러 / 사진제공-락킨코리아 오는 12월 14일 토요일 대만 가오슝(Kaohsiung)시 하마싱철도문화원구(哈瑪星鐵道文化園區)에서 개최되는 ‘點亮哈瑪星 不廢搖滾嘉年華(Light up Hamasen, Reborn Festival)’에 한국 대표로 걸밴드 스토리셀러와 버스킹스타로 아시아투어 중인 라이브유빈이 출연하게 된다. 이번 페스티벌은 사민과기고빈유한공사(士敏科技股份有限公司)와 대만예술창의무극한협회(臺灣藝術創意無極限協會)가 개최하며, 가오슝시 정부관광국에서 주관하는 겨울 페스티벌로 12월 13일부터 15일까지 3일간 개최된다. 대표 출연진으로는 한국의 스토리셀러와 라이브유빈 외에도 魏如萱, 告五人、淺堤、五五身、必順鄉村、慵懶計劃、王立言、台青蕉、薄荷綠工廠、高娜娜、鐵擊、逃走鮑伯、李芯芮、尤米澤, SHE IS SUMMER(JP)、Mr.(HK)、黃美婷(SG) 등 각국의 뮤지션뿐만아니라 인플루언서등 다양한 아티스트가 출연한다. 걸밴드 스토리셀러는 2004년 결성되어 현재까지 총 10장의 앨범 <Super Girl>, <XX>, <Wonderland>등을 발매하였으며, 1,000회가 넘는 공연경험이 있는 실력이 탄탄한 밴드다. 한국에서의 활동뿐만아니라 유럽, 일본, 중국, 대만 등 아시아 지역에서 앨범을 발매하며 각 대형 음악페스티벌과 투어를 진행했다. 미국 MTV에 출연하여 화제가 되기도 하였으며, 유럽 전역에서도 첫 앨범 <XX>를 발매하여 화제가 되었다. ▲ 버스킹스타 라이브유빈 / 사진제공-락킨코리아 2019년 12월 7일 스토리셀러는 16년차 한국대표 걸밴드로써 한국콘텐츠진흥원(kocca)와 네이버뮤직이 함께 진행하는 뮤즈온 프로그램을 통해 ‘Oasis’ EP 앨범을 발매한다. 라이브유빈은 싱어송라이터로 2015년 ‘제1회 김현식 가요제’에서 수상하며 전국적 버스킹 공연을 통해 유투브에서 4,000,000만 조회수를 기록, 버스킹스타로 불리워지고 있다. 라이브유빈은 MBC드라마 ‘용왕님 보우하사’ OST ‘거짓말’과 KBS 드라마 ‘미워도 사랑해’의 OST ‘눈코입’을 발매하였으며 올해 ‘Melody & You’ 발매와 함께 ‘2019 ASIA Tour’를 개최하여 대만, 중국, 태국, 인도 등 다양한 국가에서 라이브 중이다. 대만 가오슝시는 이번 페스티벌을 통해 한국과 대만간의 더욱 활발한 문화교류를 기대하고 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

