°É¹êµå '½ºÅä¸®¼¿·¯'¿Í ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ '¶óÀÌºêÀ¯ºó', ´ë¸¸ °¡¿À½¹½Ã 'ÇÏ¸¶½Ì Æä½ºÆ¼¹ú' Ãâ¿¬

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|¡ã °É¹êµå ½ºÅä¸®¼¿·¯ / »çÁøÁ¦°ø-¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ
¿À´Â 12¿ù 14ÀÏ Åä¿äÀÏ ´ë¸¸ °¡¿À½¹(Kaohsiung)½Ã ÇÏ¸¶½ÌÃ¶µµ¹®È¿ø±¸(ùëØ¥àøôÑÔ³Ùþûùê®Ï¡)¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â ‘ïÇÕÕùëØ¥àø ÜôøÈèôÍãÊ©Ò´ü¤(Light up Hamasen, Reborn Festival)’¿¡ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥·Î °É¹êµå ½ºÅä¸®¼¿·¯¿Í ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸·Î ¾Æ½Ã¾ÆÅõ¾î ÁßÀÎ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÀÌ¹ø Æä½ºÆ¼¹úÀº »ç¹Î°ú±â°íºóÀ¯ÇÑ°ø»ç(ÞÍÚÂÎ¡ÐüÍÆ份êóùÚÍëÞÉ)¿Í ´ë¸¸¿¹¼úÃ¢ÀÇ¹«±ØÇÑÇùÈ¸(ÓæØ½çÝâúóÜëòÙíÐ¿ùÚúðüå)°¡ °³ÃÖÇÏ¸ç, °¡¿À½¹½Ã Á¤ºÎ°ü±¤±¹¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â °Ü¿ï Æä½ºÆ¼¹ú·Î 12¿ù 13ÀÏºÎÅÍ 15ÀÏ±îÁö 3ÀÏ°£ °³ÃÖµÈ´Ù.
´ëÇ¥ Ãâ¿¬ÁøÀ¸·Î´Â ÇÑ±¹ÀÇ ½ºÅä¸®¼¿·¯¿Í ¶óÀÌºêÀ¯ºó ¿Ü¿¡µµ êàåýýÀ, Í±çéìÑ¡¢ô¼ð§¡¢çéçéãó¡¢ù±â÷鄉õ½¡¢慵ÔûÍªüñ¡¢èÝØ¡åë¡¢÷»青õ¯¡¢ÚÝùÃÖàÍïóß¡¢ÍÔÑÖÑÖ¡¢ôÑÌª¡¢Ô±ñËøêÛ×¡¢×Ýä¥çÜ¡¢éÖÚ·÷Ê, SHE IS SUMMER(JP)¡¢Mr.(HK)¡¢üÜÚ¸婷(SG) µî °¢±¹ÀÇ ¹ÂÁö¼Ç»Ó¸¸¾Æ´Ï¶ó ÀÎÇÃ·ç¾ð¼µî ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
°É¹êµå ½ºÅä¸®¼¿·¯´Â 2004³â °á¼ºµÇ¾î ÇöÀç±îÁö ÃÑ 10ÀåÀÇ ¾Ù¹ü <Super Girl>, <XX>, <Wonderland>µîÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¿´À¸¸ç, 1,000È¸°¡ ³Ñ´Â °ø¿¬°æÇèÀÌ ÀÖ´Â ½Ç·ÂÀÌ ÅºÅºÇÑ ¹êµå´Ù.
ÇÑ±¹¿¡¼ÀÇ È°µ¿»Ó¸¸¾Æ´Ï¶ó À¯·´, ÀÏº», Áß±¹, ´ë¸¸ µî ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª¿¡¼ ¾Ù¹üÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç °¢ ´ëÇü À½¾ÇÆä½ºÆ¼¹ú°ú Åõ¾î¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. ¹Ì±¹ MTV¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ÈÁ¦°¡ µÇ±âµµ ÇÏ¿´À¸¸ç, À¯·´ Àü¿ª¿¡¼µµ Ã¹ ¾Ù¹ü <XX>¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¿© ÈÁ¦°¡ µÇ¾ú´Ù.
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|¡ã ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó / »çÁøÁ¦°ø-¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ
2019³â 12¿ù 7ÀÏ ½ºÅä¸®¼¿·¯´Â 16³âÂ÷ ÇÑ±¹´ëÇ¥ °É¹êµå·Î½á ÇÑ±¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø(kocca)¿Í ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ÀÌ ÇÔ²² ÁøÇàÇÏ´Â ¹ÂÁî¿Â ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ ‘Oasis’ EP ¾Ù¹üÀ» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.
¶óÀÌºêÀ¯ºóÀº ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ·Î 2015³â ‘Á¦1È¸ ±èÇö½Ä °¡¿äÁ¦’¿¡¼ ¼ö»óÇÏ¸ç Àü±¹Àû ¹ö½ºÅ· °ø¿¬À» ÅëÇØ À¯Åõºê¿¡¼ 4,000,000¸¸ Á¶È¸¼ö¸¦ ±â·Ï, ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸·Î ºÒ¸®¿öÁö°í ÀÖ´Ù.
¶óÀÌºêÀ¯ºóÀº MBCµå¶ó¸¶ ‘¿ë¿Õ´Ô º¸¿ìÇÏ»ç’ OST ‘°ÅÁþ¸»’°ú KBS µå¶ó¸¶ ‘¹Ì¿öµµ »ç¶ûÇØ’ÀÇ OST ‘´«ÄÚÀÔ’À» ¹ß¸ÅÇÏ¿´À¸¸ç ¿ÃÇØ ‘Melody & You’ ¹ß¸Å¿Í ÇÔ²² ‘2019 ASIA Tour’¸¦ °³ÃÖÇÏ¿© ´ë¸¸, Áß±¹, ÅÂ±¹, ÀÎµµ µî ´Ù¾çÇÑ ±¹°¡¿¡¼ ¶óÀÌºê ÁßÀÌ´Ù.
´ë¸¸ °¡¿À½¹½Ã´Â ÀÌ¹ø Æä½ºÆ¼¹úÀ» ÅëÇØ ÇÑ±¹°ú ´ë¸¸°£ÀÇ ´õ¿í È°¹ßÇÑ ¹®È±³·ù¸¦ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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