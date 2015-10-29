¼ÖÁ÷ÇÑ ¹è¿ì '±èÁÖ¿À', ÀÀ´äÇÏ¶ó1988ÀÇ 'ÀÌµ¿ÈÖ' °°Àº ¿ª ¸Ã°íÆÄ

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25¼¼ÀÇ ¹è¿ì '±èÁÖ¿À', ¿µÈ '·±´×¸Ç'À» ÅëÇØ ÁÖ¸ñ¹ÞÀº ¹è¿ì·Î Èûµé°Ô È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÏ¿´´Ù.
±×´Â ±×µ¿¾È µå¶ó¸¶ 'ÇÁ·ÎÆ÷Áî ´ëÀÛÀü', '¿µÈ'¹üÁË¼Ò³â', ·±´×¸Ç'À» Ãâ¿¬ÇÏ¸é¼ º»ÀÎÀ» ¼û±âÁö ¾Ê°í, ³» ¸Å·ÂÀ» °¨ÃßÁö ¾Ê°í µå·¯³»°í ½ÍÀº ±×·± ¼ÖÁ÷ÇÑ ¹è¿ì·Î¼ÀÇ ¹è¿ªÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù.
±èÁÖ¿À´Â "ÀÌ¼øÀç ¼±»ý´ÔÀÌ ·Ñ¸ðµ¨ÀÌ¸ç, ÀÀ´äÇÏ¶ó 1988ÀÇ µ¿·æ ¿ªÇÒÀÌ ²À ¿¬±âÇÏ°íÇÂ ¿ªÀÌ´Ù."¸ç, "°íµîÇÐ±³¿¡ ÁøÇÐ ÈÄ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ÇÏ¸ç Æò¹üÇÏ°Ô »ì¾Æ°¥ ¶§ Æ¯º°ÇÑ ¹«¾ð°¡¸¦ µµÀüÇØº¸°í ½ÍÀº »ý°¢ÀÌ µé¾î¼ ¹è¿ìÀÇ ±æ·Î Á¢¾îµé¾ú´Ù."°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ "¸¹Àº ¹è¿ìºÐµé ¼±¹è´Ôµé°ú ´ëº» ¸®µùÀ» ÇÏ°í, ¹«¾ùº¸´Ù »ç¼ÒÇÑ °ÍÀÌÁö¸¸ ´ëº» ¹Ø¿¡ ¹è¿ì ±èÁÖ¿À¶ó°í ½áÁ® ÀÖ´Â °ÍÀ» º¸°í ±¦È÷ Èå¹µÇØÁö´Â ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù."¸ç ½º½º·Î ÀÚ±à½ÉÀ» Å°¿ì°í ¿¬¸¶ÇÏ¸ç Â÷±âÀÛÀ» ÁØºñÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¹è¿ì·Î¼ ±èÁÖ¿À´Â "ÅºÅºÇÏ°Ô ¿¬±â·ÂÀ» Å°¿ö¼ Å« ¿ªÇÒÀº ¾Æ´Ï´õ¶óµµ ÀÌ¼øÀç ¼±»ý´Ô²²¼ ÇÏ½Ã´Â ÀÛÇ°¿¡ µé¾î°¡¼ ¿¬±â °°ÀÌ ÇÏ°í ½ÍÀº ¼Ò¸ÁÀÌ ÀÖ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
±×¸®°í "25¼¼, ¸¹Àº ¹è¿ªÀ» ¸ÃÀ¸¸ç ¿½ÉÈ÷ ¿¬±âÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³ªÀÌ´Ù. ±×°£ÀÇ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿¬±â »ýÈ°À» Ãæ½ÇÈ÷ ÀÓÇÏ°í ½Í°í ¸¹Àº »ç¶÷µé¿¡°Ô ¿ôÀ½À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ±×·± ¹è¿ì°¡ ²ÞÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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