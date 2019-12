경제기업/무역 한화케미칼·토탈·종합화학, 디지털 아카데미 시작 2022년까지 전문인력 200명 육성 승인 2019.12.04 21:52:12



한화케미칼, 한화토탈, 한화종합화학은 ‘디지털 전환’의 일환으로 생산 엔지니어 대상 ‘디지털 아카데미’를 시작했다고 4일 밝혔다.



현재 30여명을 대상으로 진행 중인 교육과정을 계속 운영해 2022년까지 전문인력 200여명을 육성할 계획이다.



총 22주간의 교육과정은 다양한 데이터 분석 기법을 배우고, 이를 바탕으로 현업에작 활용 가능한 사례를 적용해보는 방식으로 진행된다.



회사는 빅데이터 분석을 통해 물질 투입량을 최적화해 생산성을 높이고, 설비고장과 안전사고를 예방하거나 오염물질 배출 저감 조건을 찾아내는 등 전문인력을 여러 분야에 적용할 수 있을 것으로 보고 있다.



한편 회사는 서울, 대전, 대산, 여수, 울산 등 사업장에서 매월 1회 팀장 대상 ‘DT WoW’(Digital Transformation Way of Working) 워크숍도 진행할 예정이다.



연합뉴스 한화그룹 화학 3사가 향후 3년 동안 200여명의 빅데이터 전문 인력을 육성한다.한화케미칼, 한화토탈, 한화종합화학은 ‘디지털 전환’의 일환으로 생산 엔지니어 대상 ‘디지털 아카데미’를 시작했다고 4일 밝혔다.현재 30여명을 대상으로 진행 중인 교육과정을 계속 운영해 2022년까지 전문인력 200여명을 육성할 계획이다.총 22주간의 교육과정은 다양한 데이터 분석 기법을 배우고, 이를 바탕으로 현업에작 활용 가능한 사례를 적용해보는 방식으로 진행된다.회사는 빅데이터 분석을 통해 물질 투입량을 최적화해 생산성을 높이고, 설비고장과 안전사고를 예방하거나 오염물질 배출 저감 조건을 찾아내는 등 전문인력을 여러 분야에 적용할 수 있을 것으로 보고 있다.한편 회사는 서울, 대전, 대산, 여수, 울산 등 사업장에서 매월 1회 팀장 대상 ‘DT WoW’(Digital Transformation Way of Working) 워크숍도 진행할 예정이다.연합뉴스 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)