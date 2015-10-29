°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.12.7 Åä 16:40
¿¬¿¹/½Ã»ç
»ï¼º»ý¸íºí·ç¹Ö½º Ä¡¾î¸®´õ 'À¯º¸¿µ', ÇÁ·ÎÇÊ »çÁø °ø°³...¹ß¶ö¡¤°íÈ¤±îÁö ´ÙÃ¤·Î¿î ¸Å·Â '½Ã¼±ÁýÁß'
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.12.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø-À¯º¸¿µSNS

»ï¼º»ý¸íºí·ç¹Ö½º Ä¡¾î¸®´õ À¯º¸¿µÀÌ º¸´Ù ¼½½ÃÇÑ ÀÌ¹ÌÁöÀÇ ÇÁ·ÎÇÊ »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.

À¯º¸¿µÀº ÃÖ±Ù ÀÚ½ÅÀÇ °ø½Ä SNS  ¸¦ ÅëÇØ È°Â¦ ¿ô´Â Ç¥Á¤ÀÌ ÀÎ»óÀûÀÎ  ÇÁ·ÎÇÊ »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù. »çÁø ¼Ó À¯º¸¿µÀº ÀÚ¿¬½º·¯¿î Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ°ú Æ¯À¯ÀÇ ¹Ì¼Ò·Î ¹Ì¸ð¸¦ »Ë³»°í ÀÖ´Ù.

Ä¡¾î¸®´õ ÀÇ»óÀ¸·Î ¹àÀº ÀÌ¹ÌÁö±îÁö ¿¬ÃâÇÏ¸ç ÇÁ·Î ¸ðµ¨ ¸øÁö ¾ÊÀº ¹Ì¸ð¿Í ¿ì¿ùÇÑ ±â·°Áö°¡ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ µû¶æÇÔÀÌ ´À²¸Áö´Â »çÁø ¼Ó È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò´Â À¯º¸¿µ Æ¯À¯ÀÇ ¹ß¶öÇÔ°ú ¹àÀº ¿¡³ÊÁö¸¦ ¹ß»êÇØ ´«±æÀ» »ç·Î Àâ¾Ò´Ù.

ÇÑÆí À¯º¸¿µÀº ÇöÀç ¿ëÀÎ»ï¼º»ý¸íºí·ç¹Ö½º Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÁßÀÎ °¡¿îµ¥ Ã¼·Â °ü¸®¸¦  À§ÇÑ ²ÙÁØÇÑ ¿îµ¿°ú ¿¬½À¿¡ ³ë·ÂÀ» ½ñ´Â µî  ÇÁ·Î´Ù¿î ¿­Á¤À» º¸ÀÌ¸ç ±¸½½¶¡À» Èê¸®°í ÀÖ´Ù.ÆÒµéÀº “º¸¿µ¾¾, ¿ì¿Í ¾öÃ» ÀÌ»Ú¼¼¿ä, ÀÌ°Ç ¹ÝÄ¢ÀÔ´Ï´Ù”“À¯º¸¿µ ³Ê¹« ±Í¿©¿ö”“¿ëÀÎ»ï¼º»ý¸í ¿©½Å”"µÎ»êº£¾î½º ±Í¿°µÕÀÌ Ä¡¾î¸®´õ º¸¿µÀÌ´å“ µîÀÇ ´ñ±Û·Î ¹Ì¸ð¸¦ ÄªÂùÇÏ°í ÀÖ´Ù.

À¯º¸¿µ Ä¡¾î¸®´õ´Â 2019½ÃÁð µÎ»êº£¾î½º Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇßÀ¸¸ç ÇöÀç »ï¼º»ý¸í Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÁßÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê ÇÐ¼º°íµîÇÐ±³ Á¦7È¸ µ¿±âÈ¸·Î ±¸¼ºµÈ ÇÐÄ¥ÀåÇÐÈ¸, ¡®2019 ÇÐÄ¥ÀåÇÐ±Ý Àü´Þ½Ä¡¯ °¡Á®
2
°ËÂû, ¼Ûº´±â ºÎ½ÃÀå ÀÚÅÃ°ú ½ÃÃ» ³» Áý¹«½Ç ¾Ð¼ö¼ö»ö
3
¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë, ¼Ûº´±â ¿ï»ê½Ã °æÁ¦ºÎ½ÃÀå Àü°Ý ¼ÒÈ¯ÇØ Á¶»çÁß
4
¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ, ¡®2019³â Àü±¹À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ, »ç¾÷º¸°í´ëÈ¸¡¯¿¡¼­ º¸°Çº¹ÁöºÎ Àå°ü»ó ¼ö»ó
5
°ËÂû, ¼Ûº´±â ºÎ½ÃÀå ÀÚÅÃ°ú ½ÃÃ» ³» Áý¹«½Ç ¾Ð¼ö¼ö»ö
6
¿ï»ê±¤¿ª½ÃÁ¦2Àå¾ÖÀÎÃ¼À°°ü, '2019 ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ ¹× ÈÄ¿øÀÚ °¨»ç¿¬È¸'°³ÃÖ
7
"ÁÖ¿ä »êÀ¯±¹, ÇÏ·ç 50¸¸ ¹è·² Ãß°¡ °¨»ê¿¡ ÇÕÀÇ"
8
"µ¿¸íÀÌÀÎ¿¡°Ô »¯°å´Ù"¡¦30³â ¸¸¿¡ ³ªÅ¸³­ ¼ö»óÇÑ '¶¥ ÁÖÀÎ'
9
'°ß¿øÁö°£' ÅÍÅ°¡¤±×¸®½º¡¦ÀÌ¹ø¿£ EEZ ¹®Á¦·Î °¥µî
10
ÇÑ±¹»ê¾÷ÀÎ·Â°ø´Ü ÃÖÀ¯°æ °¨»ç, Á÷¿øµé ÀÏÀÏÂþÁý ¼öÀÍ±Ý ¿ï»êÁ¦2Àå¾ÖÀÎÃ¼À°°ü Àü´Þ
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 12¿ù 6ÀÏ~)
¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü °³°ü 10ÁÖ³â ÃàÇÏÀ½¾ÇÈ¸
570³â ¿ª»ç µ§¸¶Å© ·Î¿­ ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó ¿ï»ê Ã£¾Æ
2019ºÎ»ê±¹Á¦¾ÆÆ®Æä¾î, ±¹³»¿Ü ÀÛ°¡ 250¿©¸í ÀÛÇ° 3000...
¹æÀº¼÷ ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü, 14ÀÏ±îÁö °¶·¯¸® ÇÑºû

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr