»ï¼º»ý¸íºí·ç¹Ö½º Ä¡¾î¸®´õ 'À¯º¸¿µ', ÇÁ·ÎÇÊ »çÁø °ø°³...¹ß¶ö¡¤°íÈ¤±îÁö ´ÙÃ¤·Î¿î ¸Å·Â '½Ã¼±ÁýÁß'

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ÇÑÆí À¯º¸¿µÀº ÇöÀç ¿ëÀÎ»ï¼º»ý¸íºí·ç¹Ö½º Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÁßÀÎ °¡¿îµ¥ Ã¼·Â °ü¸®¸¦ À§ÇÑ ²ÙÁØÇÑ ¿îµ¿°ú ¿¬½À¿¡ ³ë·ÂÀ» ½ñ´Â µî ÇÁ·Î´Ù¿î ¿Á¤À» º¸ÀÌ¸ç ±¸½½¶¡À» Èê¸®°í ÀÖ´Ù.ÆÒµéÀº “º¸¿µ¾¾, ¿ì¿Í ¾öÃ» ÀÌ»Ú¼¼¿ä, ÀÌ°Ç ¹ÝÄ¢ÀÔ´Ï´Ù”“À¯º¸¿µ ³Ê¹« ±Í¿©¿ö”“¿ëÀÎ»ï¼º»ý¸í ¿©½Å”"µÎ»êº£¾î½º ±Í¿°µÕÀÌ Ä¡¾î¸®´õ º¸¿µÀÌ´å“ µîÀÇ ´ñ±Û·Î ¹Ì¸ð¸¦ ÄªÂùÇÏ°í ÀÖ´Ù.
À¯º¸¿µ Ä¡¾î¸®´õ´Â 2019½ÃÁð µÎ»êº£¾î½º Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇßÀ¸¸ç ÇöÀç »ï¼º»ý¸í Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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