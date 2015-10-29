°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.12.14 Åä 20:43
¿¬¿¹/½Ã»ç
³ª¿µ¼® PD ¡°À¯Æ©ºê´Â ÃÊº¸¡¦´Þ³ª¶ó º¸³»±â °ø¾à ÈÄ ÀÔÁ¶½É¡±¡°¡¯¾ÆÀÌ½½¶õµå °£ ¼¼³¢¡® 5ºÐ Æí¼º, À¯Æ©ºê Æ®·»µå Àü·« ¾Æ³Ä¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.12.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®

 “¾ÕÀ¸·Î °ø¾àÀº °ÉÁö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù. ¹«°ø¾àÀÌ °ø¾àÀÔ´Ï´Ù.”

À¯Æ©ºê Ã¤³Î ‘½Ê¿À¾ß’ ±¸µ¶ÀÚ 100¸¸ ´Þ¼º ½Ã ÀºÁö¿ø°ú ÀÌ¼ö±ÙÀ» ´Þ³ª¶ó¿¡ º¸³»°Ú´Ù°í °ø¾àÀ» °É¾ú´Ù°¡ ÇÑ¹ÙÅÁ °ï¿åÀ» Ä¡¸¥ ³ª¿µ¼® PD°¡ ´Ù½Ã´Â °ø¾àÀ» °ÉÁö ¾Ê°Ú´Ù°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.

³ª PD´Â 14ÀÏ ¼­¿ï Áß±¸ µ¿´ë¹®µðÀÚÀÎÇÃ¶óÀÚ(DDP)¿¡¼­ ¿­¸° ‘tvN Áñ°Å¿òÀü 2019 with Æ½Åå’ ÅäÅ© ¼¼¼Ç¿¡¼­ ÀÌÃ³·³ ¸»Çß´Ù.

½ÇÇö ºÒ°¡´ÉÇÑ ‘´Þ³ª¶ó º¸³»±â’ °ø¾àÀ» °É¾ú´Ù°¡ ±¸µ¶ÀÚ°¡ ±âÇÏ±Þ¼öÀûÀ¸·Î ´ÃÀÚ ±Þ±â¾ß ±¸µ¶ Ãë¼Ò Ä·ÆäÀÎ±îÁö ¹ú¿´´ø ³ª PD´Â “¸»À» ´ëÆø ÁÙÀÌ±â·Î °á½ÉÇß´Ù. ÀÔÁ¶½É ±â°£ÀÌ ¹«±âÇÑÀ¸·Î ¿¬ÀåµÅ¼­ °ø¾àÀ» °Å´Â ÀÏÀº ÀÌÁ¦ ¾øÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç ¿ô¾ú´Ù.

±×´Â “¹æ¼ÛÀ» ½Ê¸î³â ÇßÁö¸¸ ÃÊº¸ À¯Æ©¹ö´Ù. ¾Æ¹« ¾ê±â³ª ÇÏ¸é µÇ´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù. Àû´çÈ÷ ´Þ³ª¶óÃ³·³ ²Ù¸ç³õ°í ÂïÀ¸¸é µÇ°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”¸é¼­ “±×·±µ¥ ±¸µ¶ÀÚºÐµéÀÌ ¿ì¸®°¡ ÇÏ·Á´Â ¸ðµç °Ô ¾ÈµÈ´Ù°í ÇÏ´Ï ¹«¼·´õ¶ó. °í¹Î ³¡¿¡ »ý°¢ÇÑ °Ô ±¸µ¶ Ãë¼Ò¸¦ ºÎÅ¹µå¸®´Â Ä·ÆäÀÎ”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “½Ç½Ã°£À¸·Î 2¸¸¸í Á¤µµ°¡ ºüÁ³À» ¶§ »ç¶ûÀ» ¿Â¸öÀ¸·Î ´À²¼´Ù”°í ³ó´ãÁ¶·Î ¾ê±âÇß´Ù.

³ª PD´Â ´Ü 5ºÐÂ¥¸® ¿¹´ÉÀ¸·Î È­Á¦¸¦ ¸ðÀº ‘½Å¼­À¯±â ¿ÜÀü - ¾ÆÀÌ½½¶õµå °£ ¼¼³¢’ Æí¼º µÞ¾ê±âµµ µé·ÁÁá´Ù.

“¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¿äÁò Æ®·»µå¿¡ ¸ÂÃç¼­ ÇÑ °Å¶ó°í »ý°¢ÇÏÁö¸¸ ÀúÈñ°¡ ±×·¸°Ô Àü·«ÀûÀÎ »ç¶÷µéÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¿îÀ» ¶¾ ±×´Â “5ºÐ Æí¼ºÀÌ ¾Æ´Ï¶ó 5ºÐ¸¸ Âï¾î¼­ ’»ï½Ã¼¼³¢ »êÃÌÆí‘ ³¡³ª°í ¿¹°í ³ª°¥ ¶§ ºÙ¿©¼­ ³»º¸³»¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î “±×·±µ¥ ¹æ¼Û¹ý°ú ¿©·¯ ±ÔÁ¤»ó ¿ø·¡ ÄÜÅÙÃ÷ µÚ¿¡ (´Ù¸¥ ÄÜÅÙÃ÷¸¦) ºÙÀÌ´Â °Ô ¿©·¯ °¡Áö·Î ¾È µÈ´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. ±×·¡¼­ Â÷¶ó¸® ´Üµ¶Æí¼ºÀ» ¹ÞÀÚ´Â ¾ê±â°¡ ³ª¿Ô°í, ÇÏ¸é Àç¹Õ°Ú´Ù ½Í¾ú´Ù. ¸¹Àº ºÐ·® Áß ³²Àº °Ç ÀÎÅÍ³ÝÀ¸·Î °øÀ¯ÇÏ°í ¹æ¼ÛÀ¸·Î´Â 5ºÐ¸¸ ³»ÀÚ°í ÇØ¼­ ±×·¸°Ô ³ª¿À°Ô µÆ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×´Â ÄÜÅÙÃ÷ Ã¢ÀÛÀÚ¸¦ ²Þ²Ù´Â ¹æÃ»°´¿¡°Ô “ÁÁÀº Ä£±¸, µ¿·á¸¦ ¸¸µå´Â ½À°üÀ» µéÀÌ´Â °Ô Á¦ÀÏ Áß¿äÇÏ´Ù”°í Á¶¾ðÀ» °Ç³×±âµµ Çß´Ù.

KBS ÀçÁ÷ ½ÃÀý ‘1¹Ú2ÀÏ’ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ CJ ENM ÀÌÀû ÈÄ ‘²Éº¸´Ù’·‘»ï½Ã¼¼³¢’ ½Ã¸®Áî, ‘À±½Ä´ç’, ‘°­½Ä´ç’, ‘½Å¼­À¯±â’ µî ¹«¼öÇÑ È÷Æ®ÀÛµéÀ» ¸¸µç ±×´Â “¾îÂ¼´Ù º¸´Ï À¯¸íÇÑ »ç¶÷ÀÌ µÅ¹ö·Á¼­ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ’³ª¿µ¼®ÀÌ ÇÑ´Ù‘°í ¾ËÁö¸¸ »ç½Ç ³ª´Â ÆÀÀÇ ÀÏºÎÀÏ »ÓÀÌ°í ¿©·¯ ÆÀ¿øµéÀÌ °°ÀÌ ÀÖ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “ÆÀÀ¸·Î ÀÏÇÏ¸é ÁÁ´ø »çÀÌµµ ³ªºüÁöÁö¸¸, ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³»°¡ ¸øÇÏ´Â ºÎºÐÀ» Ã¤¿öÁÖ´Â »ç¶÷°ú ÁÁÀº °ü°è¸¦ ¸¸µé·Á°í ³ë·ÂÇØºÁ¶ó. ÇÑ »ç¶÷ÀÌ ÁÁÀº Ã¢ÀÛ´É·ÂÀ» ¹«ÇÑ´ë·Î °¡Áú ¼ø ¾ø´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.     ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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1
½ÅÃµÁöÀÚ¿øºÀ»ç´Ü ¿ï»êÁöºÎ, ³ó¾îÃÌ µ¶¼­¹®È­ ÁõÁø À§ÇØ Ã¥ 300±Ç ±âÁõ
2
±è±âÇö Àü ¿ï»ê½ÃÀå Ãø±Ùºñ¸® °ü·Ã °ËÂû, ¿ï»ê°æÂû Á¶»ç
3
[¿ëÀÎ ¸ÀÁý] Àü°æÀÌ ¿¹¼úÀÌ´Ù, Ä³ÁÖ¾ó ºê·±Ä¡ ·¹½ºÅä¶û ÄÉ·»½Ã¾Æ
4
ÃáÇØº¸°Ç´ëÇÐ±³ ¾È°æ±¤ÇÐ°ú ±³¼ö¿Í ÇÐ»ýµé, ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÁ¦2Àå¾ÖÀÎÃ¼À°°ü¿¡¼­ ¹«·áµ¸º¸±â Áö¿ø ºÀ»çÈ°µ¿
5
¿ï»ê Áß±¸ ÇÔ¿ù³ëÀÎº¹Áö°ü ºÀ»çÀÚ ±ÝÅÂÁø ¾î¸£½Å, '2019³â ¿ï»ê »çÈ¸º¹Áö ÀÚ¿øºÀ»ç´ëÈ¸'¿¡¼­ ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀå»ó ¼ö»ó
6
¿ï»ê Áß±¸ ÇÔ¿ù³ëÀÎº¹Áö°ü, Àü±¹ÇÑ¿ìÇùÈ¸ ¿ï»êÁöºÎ ÈÄ¿øÀ¸·Î 'ÇÑ¿ì±¹¹ä ³ª´®µ¥ÀÌ'Çà»ç
7
(»ç)¼ÒºñÀÚ±³À°Áß¾ÓÈ¸ ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÁöºÎ, '2019³â ³ó½ÄÇ° ½º¸¶Æ® ¼Òºñ»ç¾÷ Áö¿ª ³ó,¼Ò,Á¤ °£´ãÈ¸'°¡Á®
8
¡®¿¡¹ö·£µå ³ëÁ¶¿ÍÇØ¡¯ »ï¼ºÀüÀÚ ºÎ»çÀå ½ÇÇü¡¦¡°¹ÌÀü½ÇÀÌ »ç·ÉÅ¾¡±
9
±¹Á¦¶óÀÌ¿Â½ºÇùÈ¸355-D(¿ï»ê.¾ç»ê)Áö±¸ ¿ï»ê¹é¾ç¶óÀÌ¿Â½ºÅ¬·´, Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¾î¸°ÀÌµé°ú ÇÔ²² ¿µÈ­º¸±â ¹®È­ Çà»ç ¹ú¿©
10
¿ï»ê ÅÂ¿¬ÀçÈ°¿ø, 2019 ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ¾î¿ï¸²ÇÑ¸¶´çÃ¼À°´ëÈ¸
¸»·Î&¹Ù¹ö·¿Ã÷ ÄÜ¼­Æ®, ÀçÁî º¸ÄÃ ¡®¸»·Î¡¯¡¤¿©¼ºµà¿À ¡®¹Ù¹ö·¿Ã÷...
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 12¿ù 13ÀÏ~)
¿ï»ê½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ, ¿µÈ­ ¡®4µî¡¯ »ó¿µ
¿ï»ê³²±¸¹®È­¿ø È¸¿øÀü, 7°³ °ú¸ñ 63¸í ÀÛÇ° ¼Ò°³
Å¬·¡½Ä ¿©Á¦¿Í ÀçÁîÀÇ ¿©¿Õ, ¿ï»ê¹«´ë Ã£´Â´Ù

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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