“¾ÕÀ¸·Î °ø¾àÀº °ÉÁö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù. ¹«°ø¾àÀÌ °ø¾àÀÔ´Ï´Ù.”
À¯Æ©ºê Ã¤³Î ‘½Ê¿À¾ß’ ±¸µ¶ÀÚ 100¸¸ ´Þ¼º ½Ã ÀºÁö¿ø°ú ÀÌ¼ö±ÙÀ» ´Þ³ª¶ó¿¡ º¸³»°Ú´Ù°í °ø¾àÀ» °É¾ú´Ù°¡ ÇÑ¹ÙÅÁ °ï¿åÀ» Ä¡¸¥ ³ª¿µ¼® PD°¡ ´Ù½Ã´Â °ø¾àÀ» °ÉÁö ¾Ê°Ú´Ù°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.
³ª PD´Â 14ÀÏ ¼¿ï Áß±¸ µ¿´ë¹®µðÀÚÀÎÇÃ¶óÀÚ(DDP)¿¡¼ ¿¸° ‘tvN Áñ°Å¿òÀü 2019 with Æ½Åå’ ÅäÅ© ¼¼¼Ç¿¡¼ ÀÌÃ³·³ ¸»Çß´Ù.
½ÇÇö ºÒ°¡´ÉÇÑ ‘´Þ³ª¶ó º¸³»±â’ °ø¾àÀ» °É¾ú´Ù°¡ ±¸µ¶ÀÚ°¡ ±âÇÏ±Þ¼öÀûÀ¸·Î ´ÃÀÚ ±Þ±â¾ß ±¸µ¶ Ãë¼Ò Ä·ÆäÀÎ±îÁö ¹ú¿´´ø ³ª PD´Â “¸»À» ´ëÆø ÁÙÀÌ±â·Î °á½ÉÇß´Ù. ÀÔÁ¶½É ±â°£ÀÌ ¹«±âÇÑÀ¸·Î ¿¬ÀåµÅ¼ °ø¾àÀ» °Å´Â ÀÏÀº ÀÌÁ¦ ¾øÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç ¿ô¾ú´Ù.
±×´Â “¹æ¼ÛÀ» ½Ê¸î³â ÇßÁö¸¸ ÃÊº¸ À¯Æ©¹ö´Ù. ¾Æ¹« ¾ê±â³ª ÇÏ¸é µÇ´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù. Àû´çÈ÷ ´Þ³ª¶óÃ³·³ ²Ù¸ç³õ°í ÂïÀ¸¸é µÇ°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”¸é¼ “±×·±µ¥ ±¸µ¶ÀÚºÐµéÀÌ ¿ì¸®°¡ ÇÏ·Á´Â ¸ðµç °Ô ¾ÈµÈ´Ù°í ÇÏ´Ï ¹«¼·´õ¶ó. °í¹Î ³¡¿¡ »ý°¢ÇÑ °Ô ±¸µ¶ Ãë¼Ò¸¦ ºÎÅ¹µå¸®´Â Ä·ÆäÀÎ”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î “½Ç½Ã°£À¸·Î 2¸¸¸í Á¤µµ°¡ ºüÁ³À» ¶§ »ç¶ûÀ» ¿Â¸öÀ¸·Î ´À²¼´Ù”°í ³ó´ãÁ¶·Î ¾ê±âÇß´Ù.
³ª PD´Â ´Ü 5ºÐÂ¥¸® ¿¹´ÉÀ¸·Î ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀº ‘½Å¼À¯±â ¿ÜÀü - ¾ÆÀÌ½½¶õµå °£ ¼¼³¢’ Æí¼º µÞ¾ê±âµµ µé·ÁÁá´Ù.
“¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¿äÁò Æ®·»µå¿¡ ¸ÂÃç¼ ÇÑ °Å¶ó°í »ý°¢ÇÏÁö¸¸ ÀúÈñ°¡ ±×·¸°Ô Àü·«ÀûÀÎ »ç¶÷µéÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¿îÀ» ¶¾ ±×´Â “5ºÐ Æí¼ºÀÌ ¾Æ´Ï¶ó 5ºÐ¸¸ Âï¾î¼ ’»ï½Ã¼¼³¢ »êÃÌÆí‘ ³¡³ª°í ¿¹°í ³ª°¥ ¶§ ºÙ¿©¼ ³»º¸³»¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “±×·±µ¥ ¹æ¼Û¹ý°ú ¿©·¯ ±ÔÁ¤»ó ¿ø·¡ ÄÜÅÙÃ÷ µÚ¿¡ (´Ù¸¥ ÄÜÅÙÃ÷¸¦) ºÙÀÌ´Â °Ô ¿©·¯ °¡Áö·Î ¾È µÈ´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. ±×·¡¼ Â÷¶ó¸® ´Üµ¶Æí¼ºÀ» ¹ÞÀÚ´Â ¾ê±â°¡ ³ª¿Ô°í, ÇÏ¸é Àç¹Õ°Ú´Ù ½Í¾ú´Ù. ¸¹Àº ºÐ·® Áß ³²Àº °Ç ÀÎÅÍ³ÝÀ¸·Î °øÀ¯ÇÏ°í ¹æ¼ÛÀ¸·Î´Â 5ºÐ¸¸ ³»ÀÚ°í ÇØ¼ ±×·¸°Ô ³ª¿À°Ô µÆ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×´Â ÄÜÅÙÃ÷ Ã¢ÀÛÀÚ¸¦ ²Þ²Ù´Â ¹æÃ»°´¿¡°Ô “ÁÁÀº Ä£±¸, µ¿·á¸¦ ¸¸µå´Â ½À°üÀ» µéÀÌ´Â °Ô Á¦ÀÏ Áß¿äÇÏ´Ù”°í Á¶¾ðÀ» °Ç³×±âµµ Çß´Ù.
KBS ÀçÁ÷ ½ÃÀý ‘1¹Ú2ÀÏ’ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ CJ ENM ÀÌÀû ÈÄ ‘²Éº¸´Ù’·‘»ï½Ã¼¼³¢’ ½Ã¸®Áî, ‘À±½Ä´ç’, ‘°½Ä´ç’, ‘½Å¼À¯±â’ µî ¹«¼öÇÑ È÷Æ®ÀÛµéÀ» ¸¸µç ±×´Â “¾îÂ¼´Ù º¸´Ï À¯¸íÇÑ »ç¶÷ÀÌ µÅ¹ö·Á¼ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ’³ª¿µ¼®ÀÌ ÇÑ´Ù‘°í ¾ËÁö¸¸ »ç½Ç ³ª´Â ÆÀÀÇ ÀÏºÎÀÏ »ÓÀÌ°í ¿©·¯ ÆÀ¿øµéÀÌ °°ÀÌ ÀÖ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÆÀÀ¸·Î ÀÏÇÏ¸é ÁÁ´ø »çÀÌµµ ³ªºüÁöÁö¸¸, ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³»°¡ ¸øÇÏ´Â ºÎºÐÀ» Ã¤¿öÁÖ´Â »ç¶÷°ú ÁÁÀº °ü°è¸¦ ¸¸µé·Á°í ³ë·ÂÇØºÁ¶ó. ÇÑ »ç¶÷ÀÌ ÁÁÀº Ã¢ÀÛ´É·ÂÀ» ¹«ÇÑ´ë·Î °¡Áú ¼ø ¾ø´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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