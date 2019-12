°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©'&'¾ÆÀÌ¾¾À¯', Ä³·²¼Û 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS' ¹ß¸Å

연예/시사 걸그룹 '시크엔젤'&'아이씨유', 캐럴송 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS' 발매 승인 2019.12.18 ▲ 사진제공 리즈엔터테인먼트 리즈엔터테인먼트는 "2019 크리스마스 시즌을 맞이해 스페셜 싱글 앨범을 발매한다."고 밝혔다. 18일 발매되는 음반은 크리스마스를 맞아 팬들에게 드리는 특별한 선물 같은 캐럴송이며 제목은 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS'로 정했다고 밝혔다. 리즈엔터 소속 걸그룹 '시크엔젤'과 '아이씨유'가 참여하는 이번 앨범 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS'는 미디엄 템포의 경쾌하고도 따뜻한 캐럴 댄스곡이다. 2019년 크리스마스는 모두에게 행복이 가득했으면 좋겠다는 '시크엔젤'과 '아이씨유'의 작은 바람을 가득 담고 있는 이번 음반은 전체적으로 친근한 멜로디와 가사로 구성되어있다. 그리고 리즈엔터 측에서는 "이번 특별 음반의 도입부는 외국곡 'WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS'의 멜로디를 사용해 더욱 친숙한 느낌을 높였다."고 밝혔다. 또한 "사랑하는 사람과 크리스마스 거리를 걸으며, 행복한 표정을 짓는 모든 이에게 우리의 캐럴이 오랫동안 기억되는 기분 좋은 선물이 되기를 희망한다."고 전했다. 시크엔젤과 아이씨유가 참여하는 이번 앨범 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS'의 발매는 18일 정오를 기해서 온라인을 통해 접할 수 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

