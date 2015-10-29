°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©'&'¾ÆÀÌ¾¾À¯', Ä³·²¼Û 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS' ¹ß¸Å

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¸®Áî¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â "2019 Å©¸®½º¸¶½º ½ÃÁðÀ» ¸ÂÀÌÇØ ½ºÆä¼È ½Ì±Û ¾Ù¹üÀ» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
18ÀÏ ¹ß¸ÅµÇ´Â À½¹ÝÀº Å©¸®½º¸¶½º¸¦ ¸Â¾Æ ÆÒµé¿¡°Ô µå¸®´Â Æ¯º°ÇÑ ¼±¹° °°Àº Ä³·²¼ÛÀÌ¸ç Á¦¸ñÀº 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS'·Î Á¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¸®Áî¿£ÅÍ ¼Ò¼Ó °É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©'°ú '¾ÆÀÌ¾¾À¯'°¡ Âü¿©ÇÏ´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS'´Â ¹Ìµð¾ö ÅÛÆ÷ÀÇ °æÄèÇÏ°íµµ µû¶æÇÑ Ä³·² ´í½º°îÀÌ´Ù.
2019³â Å©¸®½º¸¶½º´Â ¸ðµÎ¿¡°Ô Çàº¹ÀÌ °¡µæÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù´Â '½ÃÅ©¿£Á©'°ú '¾ÆÀÌ¾¾À¯'ÀÇ ÀÛÀº ¹Ù¶÷À» °¡µæ ´ã°í ÀÖ´Â ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î Ä£±ÙÇÑ ¸á·Îµð¿Í °¡»ç·Î ±¸¼ºµÇ¾îÀÖ´Ù.
±×¸®°í ¸®Áî¿£ÅÍ Ãø¿¡¼´Â "ÀÌ¹ø Æ¯º° À½¹ÝÀÇ µµÀÔºÎ´Â ¿Ü±¹°î 'WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS'ÀÇ ¸á·Îµð¸¦ »ç¿ëÇØ ´õ¿í Ä£¼÷ÇÑ ´À³¦À» ³ô¿´´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ "»ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷°ú Å©¸®½º¸¶½º °Å¸®¸¦ °ÉÀ¸¸ç, Çàº¹ÇÑ Ç¥Á¤À» Áþ´Â ¸ðµç ÀÌ¿¡°Ô ¿ì¸®ÀÇ Ä³·²ÀÌ ¿À·§µ¿¾È ±â¾ïµÇ´Â ±âºÐ ÁÁÀº ¼±¹°ÀÌ µÇ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÑ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
½ÃÅ©¿£Á©°ú ¾ÆÀÌ¾¾À¯°¡ Âü¿©ÇÏ´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü 'WISH YOU A MERRY CHRISTMAS'ÀÇ ¹ß¸Å´Â 18ÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ¼ ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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