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Áö³ 12¿ù 6ÀÏ ÇÑ±¹ÀÇ KPOP ½ºÅ¸ ¸Ó½ºÆ®ºñ X ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀÌ ÀÎµµ ´ºµ¨¸®ÀÇ ÇÑ±¹ ´ë»ç°üÀ» ¹æ¹®Çß´Ù. ÀÎµµ ³ª°¥·£µå ‘Agri Expo, 4th Mile, Dimapur’¿¡¼ °³ÃÖµÈ 2019 Hornbill Music Festival(2019 HMF)’Àº ÇÑ±¹°ú ÀÎµµÀÇ À½¾Ç¹®È ±³·ùÀÇ ÀåÀ» ¸¸µé°íÀÚ ‘Hallyu2.0- MustB X LiveYubin - India 2019’°¡ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ³ª°¥·£µå Á¤ºÎ°¡ ÁÖÃÖÇÏ¸ç ¶óÀÌºê³ª¿ì°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â ÀÌº¥Æ®·Î ¸Å³â ÀÎµµ ³ª°¥·£µå È¥ºô¿¡¼ °³ÃÖµÇ°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¹ø °ø¿¬À» ÁØºñÇÑ ÀÎµµÀÇ KIWA ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁîÀÇ ÀÓÀºÁÖ, »êÁöºê ´ëÇ¥¿Í ÇÑ±¹ÀÇ ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ(Rockin’KOREA) ÀÌÈ½Å ´ëÇ¥´Â ÇâÈÄ ÀÎµµ¿¡¼ÀÇ KPOP, KÄÜÅÙÃ÷¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÀåÁøÃâ¿¡ ´ëÇØ ÇÑ±¹´ë»ç°üÀÇ Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒ°ú ¼º°ú, ÇâÈÄ °èÈ¹À» ÇÔ²² ÀÌ¾ß±âÇÏ¸ç ´ÙÀ½À» ±â¾àÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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