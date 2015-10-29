Æ®·ÎÆ® °¡¼ö 'ÇÇÅÍÆÝ', ¸Þ¸±·£µå ÇÑÀÎÈ¸ ÃÊÃ» ¹Ì±¹ °ø¿¬ ¼º°ø¸®¿¡ ¸¶¹«¸®

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Æ®·ÎÆ® °¡¼ö 'ÇÇÅÍÆÝ'ÀÌ ¹Ì±¹ ¸Þ¸±·£µå ÇÑÀÎÈ¸(È¸Àå ¹é¼º¿Á)ÀÇ ÃÊÃ»À¸·Î ¹Ì±¹ °ø¿¬À» ´Ù³à¿Ô´Ù.
Áö³ KBS ¾ÆÄ§¸¶´ç ¸íºÒÇãÀü ÄÚ³Ê Çà»çÀÇ ´ÞÀÎÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇØ¼ ÀÚ½ÅÀÇ Á¸Àç°¨À» È®½ÇÈ÷ º¸¿©Áá´ø Çà»ç ´ëÅë·É Æ®·ÎÆ® °¡¼ö 'ÇÇÅÍÆÝ'ÀÌ ÀÌ¹ø¿¡´Â ¹Ì±¹ ¸Þ¸±·£µå ÇÑÀÎÈ¸ÀÇ ÃÊÃ»À¸·Î ¹Ì±¹À» ¹æ¹®Çß´Ù.
15ÀÏ º¼Æ¼¸ð¾î ¼ÒÀç ¸¶Æ¾½º ¿þ½ºÆ® ¿¬È¸Àå¿¡¼ ¿¸° Á¦47È¸ ¸Þ¸±·£µå ÇÑÀÎÈ¸ ¼Û³âÀÇ ¹ã¿¡´Â À¯¹ÌÈ£°Ç ¿©»ç, Ä¶ºó º¼ ÇÏ¿öµå Ä«¿îÆ¼ ±º¼ö, ¹®½ÂÇö Á¤¹«°ø»ç, Àè¿µ º¼Æ¼¸ð¾î ½ÃÀå, ¸¶Å© Àå ÁÖÇÏ¿ø ÀÇ¿ø µî 500¿© ¸íÀÇ ÇÑÀÎ°ú ÁÖ·ù»çÈ¸ ÀÎ»çµéÀÌ ÀÚ¸®¸¦ °¡µæ ¸Þ¿ü´Ù.
¸Þ¸±·£µå ÇÑÀÎÈ¸´Â ¸Þ¸±·£µå ÇÑÀÎ»çÈ¸ÀÇ Èñ³ë¾Ö¶ôÀ» ÇÔ²² ´ã¾Æ¿Â ÇÑÀÎ 1¼¼ ¹é¼º¿Á È¸Àå°ú 1.5¼¼ Àü¹®Á÷ Â÷¼¼´ëµéÀÌ Çù¾÷À» ÅëÇØ ¿ö½ÌÅÏ ÀÎ±Ù¿¡¼ °Ç°ÇÏ°í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¹ú¿©¿Â ÇÑÀÎÈ¸´Ù.
½Ã»ó½Ä¿¡¼´Â ¸Þ¸±·£µå ÇÑÀÎ»ó, ÀÚ¶û½º·¯¿î ¸Þ¸±·£µå ºÀ»ç»ó, ¸Þ¸±·£µå ÁÖÁö»ç Ç¥Ã¢, ¹é¼º¿Á È¸Àå¿¡°Ô ¼öÀÜ ¸® ÁÖ»ó¿øÀÇ¿ø Ç¥Ã¢, µîÀÌ ÀÌ¾îÁ³°í ÇÇÅÍÆÝµµ ¸Þ¸±·£µå ÇÑÀÎÈ¸ °¨»çÆÐ¸¦ ¹Þ´Â ¿µ±¤À» ´©·È´Ù.
±èÁø±¹, ±×·¹ÀÌ½º º¯ÀÇ »çÈ¸·Î ÁøÇàµÈ Çà»ç´Â ½ÄÀüÇà»ç·Î ÇÑ±¹¹®È¿¹¼ú¿ø(¿øÀå ÁÖ»óÈñ)ÀÇ Â¡°Ë´Ù¸® ³Å¸°ø¿¬, 2019³â ¹Ì½º ÇÒ¸Ó´Ï Áø ±è¿µÀÚÀÇ È°ü¹«, Å¬¶ó¶ó ÇÏÀÇ »ö¼ÒÆù ¿¬ÁÖ°¡ ÀÖ¾úÀ¸¸ç °ø½ÄÇà»ç·Î ÀÎ»ç¸», Ãà»ç, ½Ã»ó½Ä , ÀÌÃëÀÓ½ÄÀÌ ÁøÇàµÇ¾úÀ¸¸ç Çà»ç ´ëÅë·É ÇÇÅÍÆÝÀÇ Èï°Ü¿î ¹«´ë·Î ¸¶ÃÆ´Ù.
Æ¯È÷ ÇÑ±¹¿¡¼ Æ¯º°È÷ ÃÊÃ»¹ÞÀº Æ®·ÎÆ®°èÀÇ ½ÎÀÌ ÇÇÅÍÆÝÀÇ È°¾àÀº ´ë´ÜÇß´Ù.
°ø½ÄÇà»ç¿¡ ÀÌÀº 2ºÎ Çà»ç¿¡¼ 2½Ã°£ ¹ÝÀÌ ³Ñ´Â ½Ã°£À» Áß°£ ÃßÃ·°ú ÇÔ²² ÇÇÅÍÆÝ Å¸ÀÓÀ¸·Î ³ë·¡¿Í ¿ôÀ½ ±×¸®°í ´í½º Å¸ÀÓ µî Âü¼®ÇÑ ¸ðµç ºÐµé°ú Áñ°Å¿î ½Ã°£À» ÇÔ²²Çß´Ù.
ÇÑÆí ¼Û³âÈ¸¿¡ ¾Õ¼ ¸Þ¸±·£µå ÄÚ¸®¾ÆÅ¸¿î Á¶¼ºÀ» À§ÇÑ ±â±Ý ¸ð±ÝÇà»ç°¡ À¯¹ÌÈ£°Ç ¿©»ç°¡ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ÁøÇàµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹é¼º¿Á È¸ÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ÀÌ½Â±æ ·Ôµ¥ÇÃ¶óÀÚ È¸Àå, ¿È´ÏÈÀç °°íÀº ´ëÇ¥ µî ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¼º±Ý¿¡ Âü¿©ÇÑ °¡¿îµ¥ ÃÊÃ»µÈ °¡¼ö ÇÇÅÍÆÝµµ 200´Þ·¯ÀÇ ±â±Ý ¸¶·Ã¿¡ µ¿ÂüÇØ ÃÑ 22,600´Þ·¯ÀÇ ±â±ÝÀÌ ¸ð¾ÆÁ³´Ù.
ÇÇÅÍÆÝÀº ÃÖ±Ù ½Å°î ¿ô°í »ð½Ã´Ù, ´ë¿ø»ç º¢²É±æÀ» ¹ß¸ÅÇÏ°í È°µ¿ ÁßÀÌ¸ç, ±¤¸í½Ã¿Í º¸¼º±º È«º¸´ë»ç·Î ½ÃÀÇ ±â³äÇ°À» Àü´ÞÇÏ´Â µî È«º¸´ë»ç ¿ªÇÒµµ ÀØÁö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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