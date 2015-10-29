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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.12.19 ¸ñ 14:39
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½ÂÀÎ 2019.12.19  
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½ÅºñÁÖÀÇ°¡¼ö 'Y±º'ÀÌ Áö³­ 11¿ù  °ø½Ä SNS ¹× À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ¿©´ü ¹øÂ° ½Å°î ‘One Better’ ¾È¹« ¿µ»óÀ» °ø°³, Y±º ¸¸ÀÇ µ¶º¸ÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ¿µ»óÀ¸·Î ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø ¿µ»óÀº Y±º °ú ÇÔ²² ¾È¹«¼Ó µîÀåÇÑ  250kgÀÇ ºòÁÒµîÀå!! À¸·Î ¿µ»óÀ» º¸´Â °Í ÀÚÃ¼ºÎÅÍ ³î¶ó¿ò°ú ÇÔ²² ±â´ë°¨ÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ °ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó  ´õ ³î¶ó¿î°Ç 250kgÀÇ ºòÁÒ ´àÀº²ÃÀÌ µîÀåÇÑ´Ù´Â °Í~ Y±º°ú ÇÔ°Ô °³ ¿¬½À½Ç¿¡ µîÀåÇØ ´çÂù ±¸È£¿Í ÇÔ²² CMYK µ¥ÇÇ´Ö ÇÇÃ³¸µ »õ ½Ì±Û ‘One Better’ ¾È¹«¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.  ±âÁ¸ ¹«´ë ¸ð½À°ú´Â »ö´Ù¸¥ ´À³¦À¸·Î ´Ü¹ø¿¡ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù. 

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¶ÇÇÑ ¿µ»ó ¸»¹Ì, ºü¸£°Ô È¸ÀüÇÏ´Â ³ó±¸°ø »çÀÌ·Î ¸¶½ºÅ©¸¦ ¹þÀº Y±ºÀÇ ¾ó±¼ÀÌ ¾î·ÅÇ²ÀÌ °ø°³µÅ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

Y±ºÀº Áö³­ 2016³â µ¥ºß ÀÌÈÄ Á¤Ã¼¸¦ °ø°³ÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖ´Â ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö·Î, ²Ù¹Ò¾ø´Â °¡»ç¿Í Æø¹ßÀûÀÎ ·¡ÇÎ, °³¼º ³ÑÄ¡´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î ¹ß¸ÅÇÏ´Â °î¸¶´Ù ¶ß°Å¿î È­Á¦¸¦ ºÒ·¯¸ð¾Ò´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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