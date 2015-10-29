¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É °³ÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ÁöÁöÀ²ÀÌ ±¹Á¤¼öÇà ÁöÁöµµ¸¦ »óÈ¸ÇÑ´Ù´Â ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú°¡ 19ÀÏ ³ª¿Ô´Ù.
¸®¾ó¹ÌÅÍ°¡ Àü³¯ tbs ÀÇ·Ú·Î Àü±¹ À¯±ÇÀÚ 501¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î Á¶»ç(95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ Ç¥º»¿ÀÂ÷ ±4.4%Æ÷ÀÎÆ®)ÇÑ °á°ú ‘¹® ´ëÅë·ÉÀ» ÀÓ±â ³¡±îÁö ÁöÁöÇÏ°Ú´Ù’(°ÇÑ ÁöÁö)´Â ÀÀ´äÀº 41.1%¿´´Ù. ÀÌ °°Àº ¼öÄ¡´Â ¿ÃÇØ ÃÊ Á¶»ç(34.6%)º¸´Ù 6.5%Æ÷ÀÎÆ® ¿À¸¥ °ÍÀÌ´Ù.
‘ÀÓ±â ³¡±îÁö ¹Ý´ëÇÏ°Ú´Ù’(°ÇÑ ¹Ý´ë)´Â ÀÀ´äÀº 26.3%·Î, ¿ÃÇØ ÃÊ Á¶»ç(19.5%)º¸´Ù 6.8% Æ÷ÀÎÆ® ´Ã¾ú´Ù.
°ÇÑ ÁöÁö¿Í °ÇÑ ¹Ý´ë°¡ ¿ÃÇØ ÃÊº¸´Ù ÀÏÁ¦È÷ 6%Æ÷ÀÎÆ® ¿À¸£¸ç 15%Æ÷ÀÎÆ® ¾ÈÆÆÀÇ °ÝÂ÷¸¦ À¯ÁöÇÑ ¸ð¾ç»õ´Ù.
¶ÇÇÑ ‘ÇöÀç´Â ÁöÁöÇÏÁö¸¸ »óÈ²¿¡ µû¶ó ÁöÁöÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù’(¾àÇÑ ÁöÁö)´Â ÀÀ´äÀº 16.3%, ‘ÇöÀç´Â ¹Ý´ëÇÏÁö¸¸ »óÈ²¿¡ µû¶ó ÁöÁöÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù’(¾àÇÑ ¹Ý´ë)´Â ÀÀ´äÀº 13.3%·Î °¢°¢ Áý°èµÆ´Ù. ¹«ÀÀ´äÀº 3%¿´´Ù.
°ÇÑ ÁöÁö¿Í ¾àÇÑ ÁöÁö¸¦ ¸ðµÎ ÇÕÄ£ ¹® ´ëÅë·É °³ÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ÁöÁöÀ²Àº 57.4%·Î ºÐ¼®µÈ´Ù°í ¸®¾ó¹ÌÅÍ´Â ¹àÇû´Ù. ¹Ý´ëÀ²Àº 39.6%·Î ±â·ÏµÆ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹Á¤¼öÇà¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡¿¡¼ ÀÀ´äÀÚÀÇ 51.1%°¡ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÑ ¹Ý¸é 45.1%´Â ºÎÁ¤ÀûÀ¸·Î Æò°¡Çß´Ù.
ÀÌ¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¸é ¹® ´ëÅë·É °³ÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ÁöÁöÀ²(57.4%)Àº ±¹Á¤¼öÇà ±àÁ¤Æò°¡(51.1%)º¸´Ù 6.3%Æ÷ÀÎÆ® ³ôÀ¸¸ç, ¹® ´ëÅë·É °³ÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý´ëÀ²(39.6%)Àº ±¹Á¤¼öÇà ºÎÁ¤Æò°¡(45.1%)º¸´Ù 5.5%Æ÷ÀÎÆ® ³·´Ù.
ÇÑÆí, ¸®¾ó¹ÌÅÍ°¡ tbs ÀÇ·Ú·Î 16∼18ÀÏ Àü±¹ À¯±ÇÀÚ 1Ãµ505¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ Á¶»ç(95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ Ç¥º»¿ÀÂ÷ ±2.5%Æ÷ÀÎÆ®)¸¦ º¸¸é ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹Á¤¼öÇàÀ» ÀßÇÑ´Ù´Â ÀÀ´äÀº 47.9%·Î ÀüÁÖ ´ëºñ 1.4%Æ÷ÀÎÆ® ÇÏ¶ôÇß´Ù.
¹Ý¸é ÀßÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù´Â ÀÀ´äÀº 48.5%·Î ÀüÁÖº¸´Ù 1.6%Æ÷ÀÎÆ® ¿Ã¶ú´Ù.
ÀÌ³ä ¼ºÇâ º°·Î º¸¸é º¸¼öÃþ(ºÎÁ¤Æò°¡ 75.9%→81.9%)ÀÇ ¹Ý´ë ¿©·ÐÀÌ °ÇØÁ³À¸¸ç, Áøº¸Ãþ(±àÁ¤Æò°¡ 78.2%→75.9%)¿¡¼ ¿ª½Ã ±àÁ¤ ¿©·ÐÀÌ ´Ù¼Ò ¾àÈÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¼¼´ëº°·Î´Â 20´ë·30´ë·50´ë, Áö¿ªº°·Î´Â ¼¿ï°ú ºÎ»ê·¿ï»ê·°æ³²(PK), ´ë±¸·°æºÏ(TK)¿¡¼ ÁÖ·Î ÁöÁöµµ°¡ ÇÏ¶ôÇß´Ù. ÃæÃ»±Ç°ú È£³²¿¡¼± ÁöÁöµµ°¡ »ó½ÂÇß´Ù.
Á¤´ç ÁöÁöµµ¸¦ º¸¸é ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº 40.8%¸¦ ±â·ÏÇØ ÀüÁÖº¸´Ù 0.4%Æ÷ÀÎÆ® ÇÏ¶ôÇß´Ù.
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº 30.6%·Î 1.1%Æ÷ÀÎÆ® ¿Ã¶ú´Ù.
¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀº 5.1%(0.3%Æ÷ÀÎÆ® »ó½Â), Á¤ÀÇ´çÀº 6.3%(0.2%Æ÷ÀÎÆ® ÇÏ¶ô)¸¦ °¢°¢ ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ¿©·ÐÁ¶»ç °³¿ä ¹× °á°ú´Â ¸®¾ó¹ÌÅÍ³ª Áß¾Ó¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¸é µÈ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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