정치행정/외교 ‘울주군정 BEST 7’ 1위는 농수산물시장 유치 승인 2019.12.19 21:12:41



군정 BEST 7은 지난 2~12일 지역 주민, 군의원 등 700명을 대상으로 22개 군정시책에 대해 설문조사를 실시한 결과를 바탕으로 선정했다.



농수산물 유통 활성화와 농업인의 소등 증대에 대한 기대 등 군민의 염원이었던 ‘울산 농수산물도매시장 유치’가 전체 득표의 70%를 차지해 올해의 군정을 가장 빛낸 최고의 사업으로 선정됐다. 이어 △산재전문 공공병원 유치 △대중교통 소외지역 ‘마실버스’ 운영 △거점형 공공타운하우스 조성 △KTX역세권 복합특화단지 유치 △덕하 유흥가 공영주차장 변모 △맘(mom)편한 임신·출산 행복 울주 △출산장려금 확대 지원이 뒤를 이었다. 이춘봉기자 울산 울주군이 올해 추진한 사업 중 최고의 사업으로 농수산물 도매시장 유치를 꼽았다. 군은 19일 군정을 빛낸 ‘울주군정 BEST 7’을 선정해 발표했다.군정 BEST 7은 지난 2~12일 지역 주민, 군의원 등 700명을 대상으로 22개 군정시책에 대해 설문조사를 실시한 결과를 바탕으로 선정했다.농수산물 유통 활성화와 농업인의 소등 증대에 대한 기대 등 군민의 염원이었던 ‘울산 농수산물도매시장 유치’가 전체 득표의 70%를 차지해 올해의 군정을 가장 빛낸 최고의 사업으로 선정됐다. 이어 △산재전문 공공병원 유치 △대중교통 소외지역 ‘마실버스’ 운영 △거점형 공공타운하우스 조성 △KTX역세권 복합특화단지 유치 △덕하 유흥가 공영주차장 변모 △맘(mom)편한 임신·출산 행복 울주 △출산장려금 확대 지원이 뒤를 이었다. 이춘봉기자 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)