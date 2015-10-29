Æ®·ÎÆ®°¡¼ö'¹ÚÀ±', °¡¿äTV 2019°¡¿ä´ë»ó ¡®¿ÃÇØÀÇ °¡¼ö»ó¡¯ ¼ö»ó

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È·ÁÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º ¹«´ë·Î ¹«ÀåÇÑ ÈÁ¦ÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘Àß»ì¾Æº¸¼¼’, ‘²É±æÀÌ´Ù’, ‘¾î¸Ó´Ï’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¿© 2019³â Æ®·ÎÆ®¹æ¼Û°¡¿¡ ¶ß°Å¿î °ü½ÉÀ» ºÒ·¯ ¸ðÀº °¡¼ö ¹ÚÀ±ÀÌ °¡¿äTV 2019°¡¿ä´ë»ó ½Ã»ó½Ä¿¡¼ ‘¿ÃÇØÀÇ °¡¼ö»ó’À» ¼ö»óÇß´Ù.
¼ºÀÎ°¡¿ä ´ëÇ¥Ã¤³Î·Î ±ÞºÎ»óÇÑ '°¡¿äTV'¿¡¼ ¼ºÀÎ°¡¿ä °ø½Ä ¹æ¼ÛÃ¤³Î »ç»ó ÃÖÃÊ·Î °³ÃÖÇÑ °¡¿ä´ë»ó ½Ã»ó½ÄÀÌ Áö³ 12¿ù18ÀÏ ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 3½ÃºÎÅÍ ¸ñµ¿ ¹®È¿¹¼úÈ¸°ü 2Ãþ ¶ó¿ÂÈ¦¿¡¼ ¼º´ëÈ÷ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù.
°¡¿äÀü¹® Ã¤³Î´ä°Ô ¹«¼öÈ÷ ¸¹Àº ½ºÅ¸±Þ °¡¼öµéÀÌ µîÀå ÇÒ ¶§¸¶´Ù ÆÒµéÀÇ È¯È£¼º°ú ¹Ú¼ö°¥Ã¤°¡ Å©°Ô ÀÌ¾îÁ³´Ù.
¼ö»ó¹«´ë¿¡ ¼± °¡¼ö·Î´Â ¾È´Ù¼º¾¾¿Í ¼ÛÃáÈñ¾¾°¡ °ø·Î»óÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç ÀÎ±â°¡¼ö Áø¹Ì·É, °Áø, ±è¿ëÀÓ, ¹Ú±¸À±, Çö¼÷, ÀÌ¾Ö¶õ, ¹®Èñ¿Á, ÀÌ¿ë, ¹ÚÁøµµ, ±è¿¬¼÷, ¹Ú¿ìÃ¶, ¹èÀÏÈ£, ÀÌµ¿ÁØ, ¹ÚÁÖÈñ, ÀÌÁø°ü, ÃÖ¿µÃ¶, ±èÀå¼ö µî ¸¹Àº °¡¼öµéÀÇ ¿¶í ¼ö»ó ÃàÇÏ¹«´ë°¡ ÀÌ¾îÁ³À¸¸ç ÄÚ¹Ìµð¾ð Ãâ½Å°¡¼ö Á¶¿µ±¸, ¹®¿µ¹Ì, ÀÌ°æ¾Öµµ ¼ö»ó ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
ÀÛ°î°¡·Î´Â ±èÁø·æ(³²Çà¿Â÷, °ÅÁþ¸», ¸¸¾à¿¡)°ú ±è¿µÃ¶(²É¹Ù¶÷¿©ÀÎ)ÀÌ ÀÛ°î°¡»óÀ» ¼ö»óÇßÀ¸¸ç ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°î ‘´ç½ÅÆí’À» ÀÛ°îÇÑ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °¡¼ö ±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÌ ¹ÚÀ±. Á¶ÇÏµµ, ÀºÁ¤Àº, ÇÏÅÂÃá, Çà¼÷ÀÌ ¿Í ´õºÒ¾î ‘¿ÃÇØÀÇ °¡¼ö»ó’À» ¼ö»óÇÏ¿´°í, ¿¬¿¹º¸µµ»óÀº ±è¸íÃ¶ ±âÀÚ°¡ ¼ö»óÇß´Ù.
¿ÀÀü10½ÃºÎÅÍ ÁøÇà µÈ ¹æ¼Û ¶óÀÌºê°ø¿¬ »çÀü³ìÈ¿¡¼ °¡¼ö ¹ÚÀ±Àº 4ÀÎÁ¶ Àü¼Ó ¹é´í¼¿Í ÇÔ²² ´ëÇ¥°î ‘Àß»ì¾Æº¸¼¼’¸¦ ¿Ã¢ÇÏ¿© Àü·Ê ¾ø´Â ½ÅÀÎ ÃÖ°íÀÇ ¿±â¸¦ »Õ¾î³» ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù.
½ÄÀüÇà»ç·Î °¡¿äTV ¾È¿µÀÏ ´ëÇ¥°¡ È¸ÀåÀ¸·Î ÃëÀÓÇÏ¸ç 2020³â »õ·Î¿î ºñÀüÀ» ¼±Æ÷ÇÏ¿© ¸¹Àº ¹Ú¼ö °¥Ã¤¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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