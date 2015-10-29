½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö 'Y±º', 21ÀÏ MBC '¼î! À½¾ÇÁß½É' Ãâ°Ý

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ÀÌ¿¡ ÀÌ¹ø 21ÀÏ “À½¾ÇÁß½É” ¿¡¼´Â CMYK µ¥ÇÇ´Ö ÇÇÃ³¸µ ½Å°î ‘One Better’ °îÀ¸·Î ¾î¶² µ¶Æ¯ÇÑ ¹«´ë·Î ´ëÁßÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâÀ»Áö °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÈ´Ù.
Áö³ 2016³â µ¥ºßÇÑ Y±ºÀº °¡¿ä°è µîÀå ÀÌÈÄ Áö±Ý±îÁö Á¤Ã¼°¡ ¹àÇôÁöÁö ¾ÊÀº ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö·Î, ±è±¸¶ó¿ÍÀÇ ¹«´ë ÀÌÈÄ °¢Á¾ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î Á¤»ó¿¡ ·©Å© µÇ´Â µî ¶ß°Å¿î ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾ÒÀ¸¸ç,À¯Àç¼® °íµîÇÐ±³ ÈÄ¹è·Î ¾Ë·ÁÁ® ´ëÁßµé¿¡ ¶ß°Å¿î °ü½É°ú ÇÔ²² ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
½Å°î ‘One Better’´Â Y±ºÀÌ Mnet ‘¼î¹Ì´õ¸Ó´Ï’¿¡ Áö¿øÇßÀ» ´ç½ÃÀÇ ·¦À» ÀçÅº»ý ½ÃÅ² °îÀ¸·Î, ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö°¡ µÈ ÀÌÀ¯¿Í ³ÃÈ¤ÇÑ °¡¿ä°è¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ À½¾ÇÀû ½Å³äÀ» ÁöÄÑ°¡¸ç ÈûÂ÷°Ô ³ª¾Æ°¡°Ú´Ù´Â Æ÷ºÎ¸¦ ³ì¿©³Â´Ù. Æ¯È÷ ÀÌ¹ø °î¿¡´Â ½Ç·ÂÆÄ ÈüÇÕ ±×·ì CMYKÀÇ ¸â¹ö µ¥ÇÇ´ÖÀÌ Áö¿ø»ç°ÝÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ´õÇß´Ù.
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