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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.12.20 ±Ý 14:21
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½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö 'Y±º', 21ÀÏ MBC '¼î! À½¾ÇÁß½É' Ãâ°Ý
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.12.20  
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°¡¼ö Y±ºÀÌ 21ÀÏ ‘À½¾ÇÁß½É’¼­ ¿©´ü¹øÂ° ½Å°î CMYK µ¥ÇÇ´Ö ÇÇÃ³¸µ ½Å°î ‘One Better’“´ëÁß¼º+ÆÛÆ÷¸Õ½º °âºñÇÑ À½¾Ç ¹«´ë¸¦ ÆîÄ£´Ù.

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ÇÑÆí “°ø°ÝÀûÀÌ¸é¼­µµ ¼ÖÁ÷ÇÑ °¡»ç¿Í Ä«¸®½º¸¶ ÀÖ´Â ·¡ÇÎÀ¸·Î ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Â Y±ºÀÌ ÀÌ¹ø ¼î À½¾ÇÁß½ÉÀ» ÅëÇØ ¾î¶² À½¾ÇÀû ¿ª·®À» °ú½ÃÇÒÁö ±â´ë°¡ ¸ðÀÎ´Ù   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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