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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.12.20 ±Ý 14:21
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°É±×·ì '·¯½ºÆ¼(LUSTY)', 2019¿ùµå½ºÅ¸ ¿¬¿¹´ë»ó K-POP±×·ì»ó ¼ö»ó
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½ÂÀÎ 2019.12.20  
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°É±×·ì ·¯½ºÆ¼(LUSTY)°¡ 2019 ¿ùµå½ºÅ¸ ¿¬¿¹´ë»ó K-POP±×·ì»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù.

¹Ù¹ÙÇÃ·¹ÀÌ´Â "¼Ò¼Ó ½ÅÀÎ °É±×·ì '·¯½ºÆ¼'°¡ 19ÀÏ ´õÄÉÀÌÈ£ÅÚ¿¡¼­ ¿­¸®´Â 2019 ¿ùµå½ºÅ¸ ¿¬¿¹´ë»ó ½Ã»ó½Ä¿¡¼­ K-POP±×·ì»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù."°í ÀüÇß´Ù.

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½Ã»ó½Ä¿¡¼­ ·¯½ºÆ¼´Â "2020³â¿¡´Â ·¯½ºÆ¼°¡ Á» ´õ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇÏ¸ç ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ºñ·ÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ¿¹Á¤ÇÑ´Ù. ±×¸®°í 2020³â ÃÊ¿¡ µÎ ¹øÂ° À½¹ÝÀ» ¹ß¸Å ¿¹Á¤ÀÌ´Ï ¸¹Àº »ç¶û ºÎÅ¹µå¸°´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.

​ÇÑÆí 2019 ¿ùµå½ºÅ¸ ¿¬¿¹´ë»ó ½Ã»ó½ÄÀº ÇÑ ÇØ¸¦ ¸¶¹«¸®ÇÏ¸é¼­ ±¹³»¿Ü ¹®È­¿¹¼ú ¹× °¡¿ä, TV, ¿µÈ­, ¹ÂÁöÄÃ, ¿¬±Ø µî¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÏ°í Èû½á¿Â ¹®È­, ¿¬¿¹ ½ºÆ÷Ã÷ ¿¹¼úÀÎµé¿¡°Ô ¾Æ³¦¾ø´Â °Ý·Á¿Í ¹Ú¼ö¸¦ º¸³»´Â ÀÚ¸®´Ù.
 
¿ÃÇØ °¡¼ö ½ÅÀÎ, ¼ºÀÎ°¡¿ä ½ÅÀÎ, µå¶ó¸¶ ½ÅÀÎ¹è¿ì, ¿ì¼ö ¿¬±âÀÚ»ó, ¿µÈ­ºÎ¹® µî 13°³ ºÐ¾ßº°·Î °¡Àå ºû³µ´ø ½ºÅ¸µé¿¡°Ô ÁÖ¾îÁö´Â ½Ã»ó½ÄÀ¸·Î ÇØ¿Ü ½ºÅ¸µéÀÇ ÃàÇÏ°ø¿¬°ú ±¹³» ¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸µéÀÇ Ãâ¿¬À¸·Î 3½Ã°£°¡·® ÁøÇàµÇ¾ú´Ù. 

½Ã»ó½Ä ¼ö»óÀÚ·Î´Â È«Äá ¹è¿ì ÀÓ´ÞÈ­, ¼­°ÉÀ» ºñ·ÔÇØ ³²Áø(°¡¼ö), ¾çµ¿±Ù(¹è¿ì), Àü¿øÁÖ(ÅÅ·±Æ®), ¿À¸¸¼®(ÅÅ·±Æ®), ÀüÈ¿¼º(°¡¼ö), ¼­ÀÎ¿µ(°¡¼ö), ¹Ú»óÃ¶(°¡¼ö), °­¼ºÈÆ, ÇÑ»óÁø(ÅÅ·±Æ®), ±è¸í±¹(¹è¿ì), ÀåÈñÁø(ÅÅ·±Æ®), ÇÑº¸¸§(ÅÅ·±Æ®), ½ÉÇö¼·(°³±×¸Ç), ¹éÃ»°­(ÇØ¿Ü°¡¼ö), ÇÃ·¡Æ¼³Ñ(¾ÆÀÌµ¹), È¦¸¯½º(°É±×·ì), ´Þºû¼Ò³à(°É±×·ì), °ÉÅ©·¯½¬(°É±×·ì) µî 100¿© ¸íÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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